Una demanda de PS5 tremendamente alta: el CEO de Sony Entertainment dice que "está absolutamente todo vendido"

La PS5 de Sony ha llegado al mercado en estos últimos días. Hacerlo sin embargo no ha sido sencillo, tampoco conseguir una. La consola de nueva generación ha llegado mediante reservas a los primeros compradores, aunque muchos han tenido que esperar o quedarse sin una por la falta de stock. en palabras del propio CEO de Sony Entertainment, "Todo está vendido. Está absolutamente todo vendido.".

En una entrevista para la agencia de noticias rusa TASS, Jim Ryan, CEO de Sony Entertainment, ha concedido detalles sobre la demanda y el stock de la PS5. Según él, se ha vendido absolutamente todo el stock que había disponible previo al lanzamiento. Tras pasarse meses intentando aumentar todo lo posible la demanda de la consola, ahora dice que está haciendo todo lo posible para aumentar la oferta con tal de satisfacer la demanda.

No creen que COVID-19 haya sido un factor decisivo

"De todas las cosas que he aprendido este año, una es que no planearía hacer otro lanzamiento de consola grande en medio de una pandemia global [...]" indica el responsable de Sony. A pesar de ello, no achata la falta de stock a la pandemia global. Dice que la forma en la que llevaron la consola al mercado quizás habría variado ligeramente y habrían tenido algunas unidades extra, pero no muchas. En otras palabras, asegura que la falta de stock se debe por la popularidad de la consola y no por las dificultades para fabricarla.

Un aspecto curioso es el de la producción en sí. Según Jim Ryan, tuvieron que dar indicaciones a los técnicos de las fábricas en Asia mediante videoconferencias desde Japón y Estados Unidos. Para la fabricación de un producto del calibre de una consola de nueva generación hay extensos y detallados documentos técnicos con todas las instrucciones, medidas y procesos. No obstante, también es común que los ingenieros y desarrolladores acudan a las fábricas para comprobar y ayudar en primera persona con las primeras unidades y su ensamblaje. No parece haber sido así con la PS5, sino que se ha hecho de forma remota.

Sea como sea, la PS5 ha llegado a los primeros usuarios estos últimos días. No hay fecha para la reposición de stock y probablemente de forma gradual veamos cómo la falta de stock va disminuyendo a lo largo y ancho del mundo. El punto clave es sin duda estas semanas previas a Navidad, que es cuando más demanda hay.

Un factor que sí ha influenciado es el de la red de scalpers que mediante bots han conseguido hacerse con numerosas unidades para luego revenderlas. Por Reddit y Twitter han aparecido numerosas imágenes mostrando cómo se han hecho con las consolas de Sony y Microsoft para luego revenderlas a precios mayores (de hecho con el precio oficial Sony hasta pierde dinero). Disponibles por ejemplo en plataformas como StockX.

