'Pokémon' tiene tantas leyendas urbanas que un jugador no se dio cuenta durante 14 años que estaba jugando mal al videojuego

Como todos los juegos que asentaron sus bases en tiempos de una internet aún muy joven, con un grueso de jugadores además de edad muy corta, los primeros juegos de 'Pokémon' están llenos de leyendas urbanas y malinterpretaciones de las reglas. Muchos de sus usuarios intuían ciertas directrices que con el tiempo descubrían que eran erróneas o que habían entendido mal. Es el caso de un usuario de Reddit que ha compartido una curiosa historia de este tipo acerca del legendario juego de Game Boy.

"He jugado a Pokémon desde que tengo 6 años, empezando por 'Amarillo'", afirma. "He tenido un juego de cada generación. No fue hasta que tenía veinte años que me enteré de que siempre lo había hecho mal. Cuando estás intentando capturar un Pokémon y se escapa, uno de los posibles mensajes es: '¡Parece que ha sido capturado!' [en español: '¡Vaya! ¡Parecía que lo habías atrapado!']". Y de ahí el error de este jugador: "Yo siempre había interpretado el mensaje como que el Pokémon parece haber sido capturado ya por otro entrenador y, por lo tanto, no puedo atraparlo. He matado y huido de muchos Pokémon salvajes y legendarios por este motivo".

Una confusión generada por la forma de interpretar una frase algo ambigua. Al leer la anécdota, muchos otros jugadores presentes en el canal compartieron otros mitos de 'Pokémon' en los que habían creído a pies juntillas. Uno afirma que "yo siempre pensé que el tipo Hielo era el más fuerte del juego. Casi nunca encontraba criaturas de este tipo (así que cuando lo hacía pensaba que eran de un tipo tan raro que casi resultaba legendario) y cada vez que encontraba uno me debilitaba a tres o cuatro miembros del equipo. No fue hasta más tarde que entendí que pensaba eso porque mi equipo estaba formado por Torterra, Staraptor, Garchomp, Lucario, Roserade y Gyarados".

Estas confusiones son tan habituales que en plataformas como Youtube abundan los vídeos acerca de leyendas urbanas de 'Pokémon'. En ellos se explican y desmienten (si procede) confusiones tan habituales como que los Cubone son crías de Kangaskhan, que los Butterfree y los Venomoth tienen coincidencias genéticas, que los Gastly son Cloyster muertos o quizás la leyenda urbana por excelencia de 'Pokémon': moviendo un camión aparcado en Puente Pepita en 'Pokémon Rojo', 'Azul' y 'Amarillo' había un Mew (el legendario 'Pokémon' de tipo psíquico) de nivel 7 que se podía capturar. Todo mentira.

