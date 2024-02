La Junta de Andalucía ha utilizado a Dragonite en un acto oficial. Eso es un potencial problema con Nintendo

El de 2024 ha sido probablemente el Día de Andalucía más peculiar, ya no de los últimos años, sino de lo que va de siglo. Y Nintendo tiene mucho que ver. Aunque la gala del 28-F celebrada ayer en Sevilla tenía el objetivo de ensalzar el andalucismo, presumir de orgullo regional y nombrar a los dos nuevos Hijos Predilectos de la comunidad, el auténtico protagonista de la jornada acabó siendo otro: Dragonite. Ni el presidente Juanma Moreno, ni José Mercé, ni Juan y Medio, ni ninguna otra de las celebridades que acudieron a la cita. Los focos (y tuits) los acaparó el Pokémon volador.

La gran incógnita ahora es… ¿Qué piensa Nintendo y The Pokemon Company, firma encargada de gestionar la rentabilísima saga de Pokémon, de que una de sus creaciones saliese en la gala?

Un protagonista inesperado. Tan sorprendente como inesperado. El protagonismo de la gala del acto institucional celebrado ayer en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla, para celebrar el Día de Andalucía, no fue el presidente Juanma Moreno, ni los dos nuevos Hijos Predilectos de la región, el cantaor de flamenco José Mercé y el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, Santiago Muñoz Machado. Los focos se centraron en otra figura: Dragonite. Aunque no un Dragonite cualquiera.

Las miradas (y tuits) los acaparó una peculiar versión del popular Pokémon volador, mano pata en pecho, mirada solemne, color verde y dos banderas de Andalucía dibujadas en las alas extendidas.

Click en la imagen para ir al tweet.

En cartón y gran pantalla. Quizás la presencia del Dragonite andaluz resulte chocante en la gala del 28-F, pero desde luego quedan pocas dudas de que estuvo bien estudiada. Al fin y al cabo el Pokémon caracterizado con los colores de Andalucía apareció al menos en dos ocasiones y lugares distintos de la celebración. Pudimos verlo impreso en cartón en el Teatro de la Maestranza, con una figura a la que se acercaron incluso Moreno o el presentador de televisión Juan y Medio. Y pudimos verlo también al cierre de la ceremonia, proyectado en una enorme pantalla.

"Yo lo conozco porque mi hijo de seis años está obsesionado con los Pokémon", bromeaba la presentadora de la ceremonia, Eva González. No fue la única que se pronunció sobre el meme. El influencer malagueño Adrián Maldonado, 'Spoksponha', se dedicó también a entrevistar a algunas figuras mediáticas frente a la gran figura de cartón del dragón verde. "Nuestro Pokémon favorito, el Pokémon asociado a Andalucía", presumía Juan y Medio.

De meme a meme. La figura quizás sorprendiese a parte de las alrededor de 1.800 personas que ayer acudieron al acto oficial organizado por la Junta de Andalucía, pero es un viejo conocido en redes. El meme de Dragonite se hizo popular hace años ya con los colores de la bandera española, aunque no han sido los únicos que ha lucido. Llega una búsqueda sencilla en X para encontrarse al popular Pokémon posando con la bandera venezolana, la argentina y ahora, sobre todo, la enseña de la comunidad andaluza.

En Andalucía el montaje ha pasado sin embargo de las redes a un acto institucional, el más simbólico de la comunidad. Y eso, claro, ha hecho que el meme del Dragonite andaluz volviese con fuerza a las redes, donde ha circulado a lo largo de las últimas horas. Curiosamente la imagen original nada tiene que ver con el patriotismo o las banderas. Poco tiene incluso de solemne. Está extraída de la escena de una de las cintas de Pokémon en la que puede verse al dragón en esa postura antes de alzar el vuelo.

Una franquicia milmillonaria. Tras la sorpresa inicial del 28-F y la avalancha de memes, la pregunta que se han planteado algunos articulistas y usuarios en redes es… ¿Qué opina del Dragonite andaluz y su uso reiterado en la gala de Andalucía la compañía propietaria de sus derechos de autor? Al fin y al cabo, Pokémon es una franquicia protegida y especialmente lucrativa con un amplio catálogo de videojuegos, productos audiovisuales, cartas, cromos e infinidad de merchandising.

Según Statista, los ingresos totales estimados de la franquicia ascienden a 105.000 millones de dólares. Con ese volumen lo sitúa a la cabeza de las franquicias de medios más valiosas del mundo, por delante de otras especialmente prolíficas, como Hello Kitty o Winnie the Pooh.

La postura de The Pokemon. La empresa responsable de la gestión de la marca, marketing y licencias de la franquicia es The Pokemon Company, que remonta sus orígenes a hace más de un cuarto de siglo. En abril de 1998 los autores originales de Pokémon, Nintendo Co, Creatures Inc y Game Freak Inc, fundaron Pokemon Center Co, que años más tarde cambió su nombre para convertirse en The Pokemon Company. "Desde entonces nuestras actividades comerciales se han ampliado a la gestión general de la marca Pokémon", relata la empresa.

En enero de 2023 la web Game Informer iba un poco más allá y explicaba cómo se organizaba el imperio de la franquicia: según sus datos, la propiedad real se la reparten a un tercio Game Freak, Creatures y Nintendo. Kantan Games aseguraba hace unos meses que esta última detenta el 32% de los derechos de voto en la compañía. XATAKA ha contactado ya con The Pokemon Company para saber si estaba al tanto del uso de una imagen de Dragonite durante la gala del 28-F en Andalucía y, en caso contrario, cuál es su postura; pero la empresa todavía no ha dado una respuesta.

Gráfico publicado por Statista en 2021.

El aviso de la compañía. En su web la compañía es clara sobre el copyrigth. "Debes asumir que todo lo que ves o lees en Pokemon.com tiene derechos de autor (a menos que se indique lo contrario) y no puede usarse excepto como se indica en los términos de uso de Pokémon o con el permiso por escrito de The Pokemon", aclara la empresa, que detalla en su política: "A menos que se indique lo contrario, todo el contenido del servicio, incluidos artículos, ilustraciones, capturas de pantalla, gráficos, logotipos, descargas y otros archivos, es propiedad de Pokémon y está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes de propiedad intelectual de los EEUU e internacionales".

"Las marcas comerciales y los derechos de autor de juegos y personajes de terceros son propiedad de las empresas que comercializan u otorgan licencias de esos productos. Debido a que recibimos miles de solicitudes de este tipo, nuestra política es rechazar el uso de nuestras marcas comerciales y derechos de autor", abunda la empresa en su política de términos de uso.

Con historial de reclamaciones. Si algo ha demostrado Nintendo, una de las compañías clave en la franquicia, es que no le tiembla el pulso a la hora de hacer valer sus derechos de autor. En 2022 el youtuber GilvaSunner anunciaba por ejemplo que la firma japonesa había tumbado con sus reclamaciones unos 1.300 vídeos de YouTube que usaban bandas sonoras de sus videojuegos. Poco antes la compañía había cerrado Nintendo Creators Program. Su historial de reclamaciones es extenso y no se acaba ahí.

La multinacional fundada por Fusajiro Yamauchi ha demandado también a los creadores de Yuzu, emulador de juegos de Switch, ha protagonizado alguna batalla judicial mediática contra hackers y demandado con una cantidad millonaria a una web a la que acusaba de usar "copias falsificadas" de sus marcas comerciales. Incluso ha movido ficha para evitar la publicación de imágenes de juegos emulados.

Celosa de sus derechos. También The Pokemon Company se ha mostrado celosa de sus creaciones. Hace no mucho se pronunciaba sobre el juego Palword, de Pocketpair, un título con un crecimiento notable que ha llegado a definirse como "un Pokémon con pistolas". Desde la firma japonesa aseguraban el pasado enero que no habían concedido permiso a otra compañía para usar su propiedad intelectual o activos, y advertían de sus intenciones —como recogía por entonces The Crunch— de "investigar y tomar las medidas apropiadas".

Imagen | Junta de Andalucía (YouTube)

En Xataka | Esta inteligencia artificial convierte cualquier palabra en un Pokémon. Y puedes usarla gratis