Este gigantesco buque de carga se ha quedado atascado en el Canal de Suez, bloqueando el tráfico entre el Mediterráneo y el Mar Rojo

El Canal de Suez es el punto de conexión entre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Todos los barcos que quieran ahorrarse miles de kilómetros rodeando África aprovechan este "atajo" para cruzar de una parte a la otra. Ahora bien, las cosas pueden complicarse de vez en cuando. Como cuando un buque de carga de 400 metros de largo se queda atascado bloqueando todo el tráfico marítimo.

El buque de carga Ever Given, construido en 2018 y navegando bajo la bandera de Panamá, es el culpable de este bloqueo. Es un buque gigantesco, con un tamaño de 399,94 x 59 metros y repleto hasta arriba de contenedores. Es tan grande que, de hecho, ocupa toda la anchura del Canal de Suez.

Ever Given es de hecho uno de los portacontenedores más grandes del mundo en funcionamiento ahora mismo. Tiene un tonelaje bruto de 219.079 y su capacidad es de 20.388 contenedores. Cómo exactamente se ha quedado atascado es algo que se desconoce de momento.

En su camino de Yantian en China hacia Rotterdam en Holanda el barco tenía planeado cruzar el Canal de Suez. Se esperaba que llegase a su destino para el próximo 31 de marzo, aunque esa fecha ahora va a ser retrasada. ¿Razón? Se ha quedado atascado en mitad del canal y no hay forma de sacarlo de ahí.

A ambos lados del barco se han acumulado barcos que estaban intentando cruzar el Canal de Suez. Si miramos el mapa de Vessel Finder podemos ver en tiempo real cómo el buque ha quedado atascado en posición diagonal mientras diferentes barcos menores tratan de empujarlo para enderezarlo de nuevo.

Así mismo, justo antes de la entrada en el Canal de Suez (tanto en la parte del Mediterráneo como en la del Mar Rojo) se están acumulando más y más barcos.

Una foto publicada en Instagram el martes y tomada desde otro buque de carga, muestra la situación. La foto fue tomada desde el Maersk Denver, que se encuentra directamente detrás del Ever Given. A uno de los lados se puede ver una "pequeña" excavadora tratando de ayudar en la tarea para desatascar el gran buque de carga. A una malas, tenemos maquinaria para convertirlo en chatarra.

Conectando Asia con Europa

El canal de Suez ha servido durante décadas como punto de conexión entre Asia y Europa. Las rutas marítimas pasan por ahí para ahorrar muchísimo en costes de transporte y sobre tiempo. Tiene una longitud de 163 kilómetros y está construido a lo largo de tres lagos naturales. Su construcción comenzó en 1859 y fue en 1896 cuando comenzó a estar operativo.

Su capacidad permite barcos de hasta 20 metros de calado o 240.000 toneladas de peso muerto. La altura por encima del nivel del agua máxima permitida es de 68 metros. Estas limitaciones están impuestas para permitir que los barcos circulen sin problemas por el canal, aunque parece ser que no impiden que de vez en cuando se produzca una situación como la del Ever Given.

Vía | John Scott-Railton

Más información | Vessel Finder