‘The Legend of Zelda’, ‘Metroid Prime 4’ y ‘Mario & Luigi’: todo sobre los anuncios más destacados del Nintendo Direct

El E3 está oficialmente muerto desde hace un tiempo, pero este año hemos podido asistir a unos eventos realmente interesantes de la industria de los videojuegos. Después del estupendo Xbox Showcase 2024 ha llegado un nuevo Nintendo Direct.

La compañía nipona no ha brindado ninguna información acerca de la “Nintendo Switch 2”, pero sí ha presentado un montón de títulos que llegarán a la consola híbrida de generación actual durante los próximos meses. Veamos algunos de los más destacados.

‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’

Nintendo ha decidido ampliar la famosa franquicia ‘The Legend of Zelda’ con ‘Echoes of Wisdom’. Estamos hablando de un nuevo juego de acción y aventura que estará disponible tan pronto como el próximo 26 de septiembre, y que llega con un tráiler.

A diferencia de las entregas anteriores, los jugadores asumiremos el control de la princesa de “Hyrule”. Se trata de una nueva historia en la que tendremos que salvar el reino de una serie de robos provenientes de unas extrañas grietas y otras amenazas.

Hyrule podrá beneficiarse del poder mágico del hada “Tri” para crear ecos, que son imitaciones de cosas que encuentre en su entorno. Estos le permitirán hacer puentes con objetos viejos, lanzar piedras a enemigos o crear bloques para alcanzar nuevas alturas.

La compañía también ha anunciado una consola Nintendo Switch Lite Hyrule Edition de color dorado adornada con el escudo de Hylian e inspirada en la serie The Legend of Zelda. Sin embargo, no sabemos si estará disponible fuera de Estados Unidos y Japón.

‘Metroid Prime 4: Beyond’

Hemos esperado mucho para tener novedades de este juego. ‘Metroid Prime 4: Beyond’ fue anunciado por primera vez el junio de 2017. Desde ese entonces, el proyecto ha sufrido cambios y también se ha encontrado con varios obstáculos.

Tras el lanzamiento de ‘Metroid Prime Remastered’ en 2023, la firma japonesa tiene un nuevo regalo para sus fans. El prometido ―y muy demorado― juego ahora está programado para llegar en algún momento de 2025 a Nintendo Switch.

Lo mejor del anuncio, además de la mencionada ventana de lanzamiento, ha sido que Nintendo ha revelado un gameplay del juego, algo que consolida nuestra esperanza para poder finalmente jugarlo. En él vemos a la protagonista, Samus Aran.

El vídeo nos permite visualizar con cierto nivel de detalle el modo de juego, con su mecánica de disparo, ambientación, gráficos y mucho más. Todo parece indicar que el título será capaz de brindar una buena cantidad de horas de entretenimiento.

‘Mario & Luigi: Brothership’

Mario y Luigi ahora tienen una “conexión fraternal”. Los icónicos personajes de Nintendo se embargarán en una ventura totalmente nueva. Estamos hablando de un RPG que se lanzará el próximo 7 de noviembre y que nos invita a una isla.

El tráiler nos muestra a los hermanos fontaneros enfrentándose a diferentes amenazas en compañía de sus aliados. Y también vemos a varios personajes conocidos como como la princesa Peach, el malvado rey Bowser y sus secuaces.

Como ya nos tiene acostumbrados la franquicia, nos encontraremos con escenarios coloridos y ataques tándem. Parece que abundarán los momentos divertidos y también pequeñas actividades como resolver rompecabezas durante el juego.

Todos los otros juegos del Nintendo Direct

‘Fairy Tail 2’: llegará este invierno.

‘Fantasian Neo Dimension’: se lanzará estas vacaciones.

‘Spocco Square’: previsto para llegar este verano.

‘Mio: Memories in Orbit’: aterrizará en 2025

‘Disney Illusion Island: se lanzó hoy martes.

‘Hello Kitty Island Adventure’: tras su paso por móviles llegará a Nintendo Switch.

‘Looney Tunes: Wacky World of Sports’: llegará este otoño.

‘Among Us’: se actualiza con nuevos roles de tripulación e impostores.

‘Farmagia’: estará disponible el 1 de septiembre.

‘Donkey Kong Country Returns’: aterrizará el 16 de enero.

‘Dragon Quest 3 HD-2D Remake’: listo para Nintendo Switch el 14 de noviembre. ‘Dragon Quest 1’ y ‘Dragon Quest 2’, en formato HD-2D, llegarán en 2025.

‘Funko Fusion’: llegará el 13 de septiembre.

‘Luigi's Mansion 2’: está programado para lanzarse el 27 de junio.

‘The New Denpa Men’: llegará el 27 de julio.

‘Metal Slug Attack Reloaded’: disponible este martes.

‘Darkest Dungeon’: tendrá una secuela

‘Darkest Dungeon 2’: disponible desde el 15 de julio.

‘Phantom Brave: The Lost Hero’: llegará en 2025.

‘Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics’: una colección de siete juegos.

‘Super Mario Party Jamboree’: estará disponible el 17 de octubre.

‘Just Dance 2025’: llegará en octubre.

‘Lego Horizon Adventures’: llegará estas navidades.

‘Stray’: llegará estas navidades.

‘Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game’: también llegará en Navidad.

‘Ace Attorney Investigations Collection’: se lanzará el 6 de septiembre.

‘The Hundred Line: Last Defense Academy’: llegará a principios de 2025.

‘Revenge of the Seven’: programado para lanzarse el 24 de octubre.

Imágenes | Nintendo

En Xataka | Los shooters se han convertido en un montón de gente agachándose y saltando. 'xDefiant' tiene un plan para terminar con ello