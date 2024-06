Todos los juegos presentados durante el Xbox Showcase 2024 y los 14 mejores anuncios

En un 2024 sin E3, las compañías han mantenido la tradición celebrando eventos en junio. El no-E3 se abrió el pasado viernes por la noche con el Summer Game Fest, un evento con multitud de juegos, pero que pudo dejar frío a más de uno. Había muchas ganas de ver qué estaba tramando Microsoft en un año complicado, y lo cierto es que han sido unas dos horas de contenido en las que no hemos parado de ver juegos.

A continuación, hacemos un repaso por todos los juegos que se han anunciado durante el Xbox Showcase 2024 con una selección de los mejores tráileres.

'Call of Duty Black Ops 6'

Nueva entrega de una franquicia que no necesita presentación y que continuará los hechos de 'Call of Duty Cold War'. 'Call of Duty Black Ops 6' llegará a Xbox Game Pass el primer día, aunque será multiplataforma y también se lanzará en consolas PlayStation. Se lanzará el próximo 25 de octubre.

'DOOM The Dark Ages'

Una de las precuelas que hemos visto en el evento es el nuevo 'DOOM'. Llamado 'The Dark Ages' se trata de una precuela de 'DOOM' de 2026 y de 'DOOM Eternal'. También está siendo desarrollado por id Software y tampoco hace falta presentaciones: seremos el DOOM Slayer y combatiremos en una guerra medieval en el infierno. Si has jugado 'Eternal', sabrás muy bien qué es lo que vamos a encontrar en esta nueva entrega.

Llegará a Xbox , Steam y PS5 en 2025 y de lanzamiento estará disponible en Game Pass.

'Dragon Age Veilguard'

Este año también llegará el nuevo 'Dragon Age' llamado 'The Veilguard'. Desarrollado por Bioware, nos pondrá en la piel de un aventurero que podrá contar con la ayuda de siete personajes, cada uno con su historia que podremos averiguar dentro del juego. Según la compañía, no perderán la esencia de la saga, por lo que será un RPG para un solo jugador.

'Expedition 33'

Una de las 'world premieres' de este evento ha sido 'Expedition 33'. Llegará a Xbox Series X y Series S en 2025, está siendo desarrollado con el motor Unreal Engine 5 y visualmente promete muchísimo. Jugablemente, parece un RPG con toque tradicional por turnos y es el primer juego del estudio Sandfall. Tiene muy buena pinta.

'South of Midnight'

Otra novedad en gameplay (porque ya vimos su tráiler de presentación el año pasado) es el 'South of Midnight' de Compulsion Games, estudio que es propiedad de Microsoft. Llegará en 2025 a Xbox Series X, Series S y PC y será una aventura de acción en tercera persona con mucha aventura y un apartado estético muy, muy interesante.

'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'

Uno de los pesos pesados del evento ha sido 'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'. Es el remake del clásico 'Metal Gear Solid 3' de 2004 y, aparte de un remozado apartado visual, contará con un nuevo sistema de control puesto al día. Eso sí, para los amantes del original, podremos seleccionar el esquema de control de aquel.

'Age of Empires Mythology Retold'

El 4 de septiembre llegará a Xbox y PC el remaster de 'Age of Mythology'. El apartado gráfico ha mejorado muchísimo respecto al original y los fans de esta saga podemos estar tranquilos teniendo en cuenta el gran trabajo que Microsoft está haciendo con la franquicia últimamente.

'Perfect Dark'

19 años han pasado desde el último 'Perfect Dark' y Joanna Dark está de vuelta en el primer juego de The Initiative desarrollado junto a Crystal Dynamics. Con muchísima acción y el toque de los 'juguetitos' de las películas de espías, hay ganas de ver el resultado final de este juego que se anunció hace tres años y del que no habíamos visto nada desde entonces.

Ahora bien, aún no sabemos cuándo saldrá.

'Fable'

Y otro que había ganas de ver es el nuevo 'Fable'. Por fin, tras también muchísimo tiempo en la sombra, hemos podido ver un vídeo in-game del título que está desarrollando Playground Games (los padres de 'Forza Horizon', sí). Llegará en 2025 y volveremos al reino de Albion.

'Indiana Jones y el Gran Círculo'

Cinco minutazos ha dado Xbox al nuevo juego de Indiana Jones. Llamado 'El Gran Círculo', está ambientado entre 'En busca del Arca perdida' y 'La última cruzada'. Tendrá una historia que será canon en la franquicia y la jugabilidad será en primera persona. Podemos estar tranquilos en este sentido, ya que sus responsables son los mismos que se han encargado de revitalizar la franquicia 'Wolfenstein'.

'Avowed'

Microsoft tiene en nómina ahora mismo tanto a Bethesda -padres de 'The Elder Scrolls'- y a Obsidian -uno de los estudios más influyentes e importantes en los RPG occidentales-. Obsidian lleva años desarrollando 'Avowed', una aventura rolera de la que habíamos visto muy poco hasta ahora y que tiene una pinta espectacular para todos los amantes de los juegos como 'Skyrim'. Llegará en 2024 y, como el resto de juegos de Microsoft Studios, estará disponible desde el día uno en Game Pass.

'Assassin’s Creed Shadows'

Ubisoft no se ha esperado a mañana para mostrar el primer gameplay del nuevo 'Assassin's Creed Shadows' y, tras la presentación hace unos días con un tráiler CGI, por fin podemos ver la nueva entrega de la saga en acción con un par de minutos de gameplay. Se lanzará el 15 de noviembre de este año.

'STALKER 2'

El 5 de septiembre llegará a Xbox y PC, y día uno en Game Pass, 'S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'. Han pasado muchos años desde el juego original y volveremos al área contaminada en un juego de mundo abierto con historia no lineal y un apartado visual espectacular.

'Gears of War: E-Day'

Una de las franquicias por excelencia de Xbox está de vuelta, pero no con 'Gears 6' como muchos esperábamos para cerrar la trilogía de The Coalition, sino con un 'Gears of War: E-Day' que contará los hechos vividos por Marcus Fenix y Dominic Santiago durante el Día de la Emergencia. Será una precuela ambientada 14 años antes del juego original de 2006 y construido con el motor Unreal Engine 5.

Otros juegos presentados

Esos son los tráileres más jugosos bien por la espectacularidad o por lo llamativo de la franquicia, pero ha habido muchos más en el evento. Los dejamos a continuación:

