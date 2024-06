Xbox se ha guardado un 'One more thing' para su gran evento de 2024: una precuela de Gears of War

En 2006, Epic Games lanzó uno de los mejores tráileres de la historia de los videojuegos. No mostraba el juego como tal y el nivel no estaba en el título final, pero el vídeo de 'Gears of War' con 'Mad World' sonando de fondo aún está clavado en la mente de muchos. Ahora, The Coalition ha recuperado el espíritu de ese tráiler, con la decadencia de las imágenes y la situación, así como la canción para 'Gears of War: E-Day'.

Antes de continuar, aquí está el tráiler del nuevo 'Gears of War':

Ha llovido desde un 'Gears 5' que dejaba su final tremendamente abierto y muchos esperábamos la conclusión a la trilogía desarrollada por The Coalition, pero parece que tendremos que esperar algo más para ese 'Gears 6' porque es momento de recuperar a los héroes clásicos de la saga.

'Gears of War: E-Day' se ambientará directamente en el Día de la Emergencia. Es el momento en el que los locust abrieron enormes agujeros en el suelo y comenzaron a invadir a los humanos. Se ambientará 14 años antes de los hechos de 'Gears of War' y tendremos de vuelta a Marcus Fenix y Dominic Santiago.

Los hemos podido ver con un aspecto muy cambiado en este primer tráiler y, aunque no hay gameplay, sí hemos podido ver el motor Unreal Engine 5 en acción. Microsoft promete que ofrecerá una calidad gráfica sin precedentes, algo que aumenta aún más las ganas por ver de qué serán capaces en el estudio canadiense.

La mala noticia es que no hay fecha de lanzamiento para 'Gears of War: E-Day' y con tantos juegos llegando a finales de 2024, lo más seguro es que toque esperar a 2025. Con suerte. Lo que también es seguro es que había pocos juegos más impactantes para un 'One more thing' en un evento de este tipo.