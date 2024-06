Microsoft confirma la fecha de lanzamiento de Call of Duty Black Ops 6 con un espectacular tráiler con gameplay

Aunque este año no hay E3, Microsoft no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar su clásico Showcase en junio. La compañía tenía que disipar algunas dudas surgidas estas últimas semanas tras noticias como el cierre de varios estudios y esta conferencia se postulaba como un evento clave en el calendario. Y uno de los juegos que más llamaba la atención era 'Call of Duty Black Ops 6'.

Tras disipar las dudas sobre la llegada a Game Pass de la milmillonaria franquicia de Activision -ahora totalmente integrada en la familia de estudios de Xbox- y tras un primer tráiler hace unas semanas, hoy hemos podido ver el primer vídeo con gameplay de la nueva entrega de la saga que continuará con esa línea alternativa tras la Guerra Fría.

Como es habitual en la franquicia, el tráiler es frenético y la historia promete momentos de pura adrenalina como ya vimos en juegos anteriores de esta subsaga. Cold War puede que no fuera el que mejor funcionó en ventas, pero sin duda presentó una historia mucho más trabajada que los títulos inmediatamente interiores.

Antes de nada, aquí está el nuevo tráiler de 'Call of Duty: Black Ops 6' del Xbox Showcase:

La fecha de lanzamiento de 'Black Ops 6' será el próximo 25 de octubre y llegará a Xbox, PlayStation y PC. Además, Phil Spencer ha vuelto a dejar claro que llegará desde el primer día al servicio de suscripción de Xbox.

Treyarch y Raven son los encargados de la entrega de este año y hay mucha expectación por ver qué ofrece la nueva entrega tras un decepcionante 'Modern Warfare III'. Por contenido parece que no será, ya que aparte de la campaña y el clásico modo multijugador con 16 mapas de lanzamiento y el modo zombies.

