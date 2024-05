Microsoft se gastó 7.500 millones de dólares en Bethesda. Ahora acaba de cerrar tres de sus estudios

Hace ya casi cuatro años (cuatro años, parece que fue ayer...) Microsoft se gastó 7.500 millones de dólares en comprar ZeniMax Media, la compañía matriz de estudios como Bethesda, Arkane, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios. En su haber, estudios creadores de sagas como 'DOOM', 'Wolfenstein', 'Dishonored' y títulos como 'Starfield' o 'Hi-Fi Rush'.

Pues hoy tres de ellos van a ser cerrados y, por si eso fuera poco, habrá más despedidos en Bethesda. La información ha sido adelantada por IGN, que ha recibido el comunicado que Matt Booty, director de Xbox Games Studios, ha enviado al equipo.

Los estudios que cierran. Son, exactamente, Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios. Arkane Austin es el estudio detrás de 'Redfall'. Tango Gameworks es la firma encargada del buenísimo 'Hi-Fi Rush' y 'The Evil Within' y Alpha Dog Studios está detrás del juego móvil 'Mighty DOOM'. Todos estos estudios van a ser cerrados. Además, Roundhouse Games será absorbido por ZeniMax Online Studios, que es el estudio encargado de 'TESO' ('The Elder Scrolls Online').

Los motivos de Microsoft. Según se expone en el correo, "estos cambios se basan en dar prioridad a los títulos de gran impacto e invertir más en la cartera de juegos de gran éxito y mundos queridos de Bethesda que ustedes han cultivado durante muchas décadas". El comunicado sigue, asegurando lo siguiente:

"Redoblar la apuesta por estas franquicias e invertir en la creación de otras nuevas requiere que miremos a toda la empresa para identificar las oportunidades mejor posicionadas para el éxito. Esta reorganización de títulos y recursos significa que algunos equipos serán reasignados a otros y que algunos de nuestros colegas nos dejarán".

Qué pasará con los juegos. En primer lugar, 'Redfall' seguirá funcionando, al igual que sus servidores, aunque el juego ya ha recibido su última actualización y el desarrollo del mismo ha terminado. 'Might Doom' cerrará el 7 de agosto y 'Hi-Fi Rush' seguirá vendiéndose y disponible como hasta ahora.

Además, despedidos. Según asegura Booty en el comunicado, "con esta consolidación de nuestros equipos de estudio de Bethesda, para que podamos invertir más profundamente en nuestra cartera de juegos y nuevas IP, también se eliminará un pequeño número de puestos en determinados equipos corporativos y de publicación de Bethesda". Esta notificación llega después de que Microsoft despidiese a unos 1.900 trabajadores de su división de gaming. Según se afirma en el comunicado:

"Estamos tomando estas difíciles decisiones para conseguir la capacidad que nos permita aumentar la inversión en otras partes de nuestra cartera y centrarnos en nuestros juegos prioritarios. Bethesda sigue siendo uno de los pilares clave de Xbox, con una sólida cartera de juegos increíbles y comunidades florecientes".

Desarrollos futuros. Finalmente, desde Microsoft ha recodado que tienen varias propuestas en el horno de sus principales franquicias, así como el juego de Indiana Jones. Sin embargo, esta noticia sienta como un jarro de agua fría y más hablando de una industria que lleva bastante tiempo pasando por una muy mala racha.

