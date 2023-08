Activision no se la juega: el Call of Duty de 2023 será Modern Warfare III

A falta de una nueva entrega, bienvenidas sean las caras conocidas. Un poquito más tarde de lo habitual, y tras los rumores que apuntaban a un descanso en 2023, Activision ha confirmado que el nuevo 'Call of Duty' será 'Modern Warfare 3'. Sledgehammer Games estará a cargo de la entrega de este año y, como es habitual en la franquicia, llegará a todas las plataformas disponibles. Bueno, casi todas.

'Call of Duty' era la franquicia que reinaba en esto de los shooters en primera persona. Vendían como pocos y eran de los más jugados en las plataformas en línea, pero tras 'Black Ops 3', la franquicia empezó a tropezar en ventas a partir de 'Infinite Warfare', la decimotercera entrega de la saga. Tras un 'WWII' que evidenció que la Segunda Guerra Mundial no estaba de moda y un 'Black Ops 4' sin campaña, Activision quiso recuperar tirón con 'Modern Warfare' en 2019.

Se trató de una reimaginación del aclamado y querido 'Modern Warfare' de 2007 y, de nuevo tras un pequeño viaje por el desierto con 'Cold War' y su polémico modo online y un 'Vanguard' que volvía a incurrir en la Segunda Guerra Mundial, Infinity War volvió por la puerta grande con 'Modern Warfare II'.

Con el 'Call of Duty' de 2023, Activision no se la quiere jugar y ha decidido completar la trilogía, cerrando un arco muy bien valorado por los jugadores con la interpretación del 'Modern Warfare 3' de 2011. Al menos, es lo que imaginamos a tenor de lo hecho con los dos 'Modern Warfare' recientes, ya que el tráiler que han lanzado no es que cuente demasiado.

Si has jugado al original, ya sabrás por dónde van los tiros, pero si no, y si hacen un juego tan espectacular como el original, te espera una campaña lineal frenética como pocas. Y lo cierto es que el tráiler es bastante críptico porque no se muestra absolutamente nada del juego, siendo muy diferente del tráiler de presentación del Modern Warfare del año pasado.

'Call of Duty Modern Warfare III' se lanzará el 10 de noviembre y, de momento, no tenemos más información. Sin embargo, gracias al juicio entre Microsoft, Sony y la FTC por la compra de Activision-Blizzard, se filtraron algunos detalles como las plataformas y las betas. Como recogen nuestros compañeros de 3DJuegos, el calendario es el siguiente:

Primera beta para PS4 y PS5 - Del 6 al 10 de octubre

Segunda beta para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC - Del 12 al 16 de octubre

Acceso anticipado de la campaña para PS4 y PS5 - 2 de noviembre

Así que, podemos ver que Activision seguirá dando soporte a consolas de anterior generación, que el nuevo 'Call of Duty' no llegará a Nintendo Switch y que, curiosamente, habrá un trato preferente con las consolas de Sony. Esto es curioso teniendo en cuenta que la saga había sido el eje del conflicto en el juicio entre Sony y Microsoft aunque, como decimos, esta última información no es oficial y hay que esperar para tener detalles concretos.

