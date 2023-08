Sony ya tiene su respuesta a Xbox Cloud Gaming: streaming a 4K de juegos de PS5 directamente en la consola

El juego por streaming dejó de ser cosa de futuro para, desde hace ya algún tiempo, convertirse en el presente. Aunque Google Stadia no cuajó (no por tecnología, sino por apoyo de Google) actualmente tenemos opciones como Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming o Amazon Luna (éste en Estados Unidos). Sony se estaba quedando atrás en este sentido, pero ya están probando el juego por streaming de PS5 gracias a una beta pública.

Comienza el streaming de juegos de PS5. Hace unos meses, y poco después de la presentación de PlayStation Q, Sony confirmó que permitiría jugar a títulos de PS5 por streaming. Con una velocidad de conexión que acompañe, esto permite probar juegos en cuanto los veamos en el catálogo sin necesidad de descargarlos en la consola.

Ventaja para usuarios de PS Plus Premium. Este servicio estaría englobado entre las ventajas de los suscriptores de PS Plus Premium, la modalidad más cara de los planes de suscripción de PlayStation donde, actualmente, ya encontramos juegos de PS4, PS3, PS2 y PlayStation que pueden ser jugados en streaming. Algunos se pueden descargar en PS5, pero los de PS3, debido a la complejidad de la emulación de esa consola, sólo se pueden jugar por streaming.

Resolución 4K. Aunque conocíamos las intenciones de Sony, no había una fecha de lanzamiento para este streaming de juegos de PS5 ni detalles adicionales. Sin embargo, como leemos en The Verge, parece que hay usuarios que están recibiendo invitaciones para la beta pública del servicio. Y ya han empezado a compartir algunos detalles que han empezado a compartir en el foro Resetera.

Según la experiencia de los primeros jugadores (uno de ellos llamado ArashiGames en el foro), los juegos cargan las partidas guardadas en la nube y, además, se puede elegir la resolución, siendo de 720p, 1.080p, 1.440p o 2.160p (4K). No ha ofrecido más información sobre esto, pero seguramente se trate de la resolución de transmisión para ajustarse a diferentes velocidades de línea. También ha compartido dos pantallas: una mostrando el menú lateral de estos juegos por streaming y otra siendo un pantallazo de 'Gof of War Ragnarok'.

Imagen de ArashiGames

Títulos de PS Plus, pruebas y juegos digitales propios. Hablando de juegos, cuando Sony anunció el servicio en junio, confirmó que se podrían jugar a juegos de PS5 del catálogo de PS5, pruebas de juegos y títulos de PS5 digitales compatibles que hayan comprado los jugadores. No sabemos bien qué significa eso de "compatibles", pero ArashiGames ha listado los juegos que, actualmente, puede jugar por streaming:

A rebufo de Xbox en el juego por streaming. Al final, veremos cuánto se dilata esta beta pública y lo que tardan en llegar los juegos de PS5 por streaming a todos los usuarios. Será interesante conocer el consumo de resoluciones como 1.440p o 4K y esto último es una gran noticia, ya que la resolución es de las más altas junto a la de GeForce Now (si pagas) y superior a los 1.080p de Xbox Cloud Gaming.

Microsoft actualizó sus servidores en 2021 para que los juegos se ejecuten en una Xbox Series X, pero la resolución de transmisión se mantiene a 1.080p. En este sentido, PS5 por streaming estaría más avanzado, pero la estrategia de contenido sigue siendo radicalmente diferente.

Mientras Xbox introduce todos sus juegos de lanzamiento en Game Pass (Starfield, por ejemplo, será uno de ellos), permite jugar desde el móvil sin tener la consola y tiene un catálogo de juegos de terceros, Sony se resiste a lanzar sus juegos directamente en PS Plus y habla de "títulos de PS5 digitales compatibles", por lo que entendemos que no serán todos los juegos del catálogo. De todos modos, sólo queda esperar a ver cómo es el servicio cuando empiece a llegar a todos y, sobre todo, qué pasos van dando.

