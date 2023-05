Logitech G Cloud, análisis: una consola que no compite contra Nintendo o Valve, sino contra tu móvil

Estamos viviendo una época en la que las consolas portátiles se han vuelto a poner de moda y lo bueno es que hay para todos los gustos. Tenemos la incombustible Nintendo Switch, una Steam Deck que apuntaló la era de los PC 'consolizados' y máquinas como la Asus ROG Ally que siguen esa misma línea, pero apostando por la potencia bruta.

Logitech no ha querido perderse la fiesta y también tiene una consola portátil, una Logitech G Cloud que es totalmente distinta a otras propuestas. No es una consola que apueste por la potencia, sino por los servicios en la nube. Y, precisamente, ese es su principal punto fuerte, pero también su mayor debilidad.

Ficha técnica de la Logitech G Cloud



logitech g cloud dimensiones y peso 256,84 x 117,21 x 32,95 milímetros

463 gramos pantalla IPS de 7 pulgadas Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) Formato 18:9 Tasa de refresco de 60 Hz 450 nits procesador Snapdragon 720G memoria ram 4 GB almacenamiento interno 64 GB ampliables con tarjetas microSD batería 6.000 mAh Autonomía de hasta 12 horas software Android 11 personalizado por Logitech conectividad WiFi ac Bluetooth 5.1 USB tipo C Jack de 3,5 mm botones ABXY D-Pad 2x joystick L1, R1 L2, R2 G-Button Botón de encendido Botones de volumen audio Altavoces estéreo 2 x micrófono con cancelación de ruido aptX Adaptative otros Hápticos lineales Sensor IMU de seis ejes Sensor de luz ambiente precio 369 euros

Diseño: buenos materiales y líneas que sientan como un guante

La primera vez que sostienes la Logitech G Cloud entre manos te sientes como en casa. Pocos dispositivos hay que caigan tan bien entre las manos, y esto habla genial de la ergonomía y el diseño. Está claro que cada usuario es un mundo y que las manos son muy distintas, pero me sienta como un guante.

Está fabricada de plástico y se siente de buena calidad, los agarres son lo suficientemente anchos y redonditos como para llenar el hueco que queda en la palma de la mano y tienen una textura que permite un agarre seguro. Hay personas con una sudoración intensa cuando juegan y esto viene genial en esos casos.

Pesa 463 gramos y, entre que no es demasiado y que el peso está bien distribuido, no he sentido fatiga en largas jornadas de juego. De hecho, soy mucho de jugar con un café siempre cerca y puedo cogerla con comodidad con una sola mano mientras agarro la taza con la otra.

Ese peso, así como el tamaño compacto, se logra gracias a la ausencia de disipadores activos. Aquí no tenemos un hardware que necesite una disipación extrema, pero ya entraré en eso más adelante.

Los agarres permiten que sujetar la consola sea un placer. El resto lo hace el peso tan bien repartido y los gramos de menos al carecer de disipación activa

La ergonomía me parece brillante, pero antes de pasar a la pantalla, vamos con los botones y conectores. En la parte inferior tenemos los dos altavoces, el jack de auriculares y el USB-C. La conexión USB me resulta igual de cómoda en la parte superior que en la inferior, pero definitivamente prefiero el jack de 3,5 mm en la zona de abajo.

Sin embargo, los altavoces deberían haber estado en el frontal. Puede que eso hubiera comprometido un poco el tamaño, pero que apunten a la cabeza suele ofrecer una mejor experiencia auditiva. Además, se habría compensado en parte el volumen tan discreto que tienen.

La calidad es correcta, sin unos graves excesivamente potentes, pero cumplen su función. Eso sí, te recomiendo jugar con auriculares por cable o inalámbricos, ya que la experiencia va a ser mucho mejor.

En la parte superior tenemos una ranura para introducir una microSD para ampliar el almacenamiento (interno tiene solo 64 GB), los controles de volumen, un interruptor de reposo, los bumpers y los gatillos.

Los R1 y L1 tienen una respuesta corta que permiten una pulsación repetida muy suave y los gatillos son precisos, pero te vas a tener que acostumbrar. Son alargados en horizontal, no en vertical como estamos acostumbrados y, aunque son analógicos, son un poco cortos. En juegos de acción o shooters te dará igual, pero para un 'Forza Horizon 5' y otros juegos de coches, tienen un periodo de adaptación hasta que controles el recorrido ideal.

Los gatillos se sienten bien y el cuerpo tiene vibración, aunque no se usa en servicios como Game Pass.

Pasando al frontal encontramos la botonera y los sticks, y he de decir que la primera impresión con ellos fue algo extraña. Me parecen muy precisos, tienen un buen recorrido y la retroalimentación de la pulsación es más que correcta, pero estamos muy acostumbrados a sticks con cierta textura y estos son planos. Tampoco es que cuenten con una forma cóncava muy pronunciada, pero en cuanto te acostumbras funcionan genial.

En una presentación privada para medios, pregunté si habían contemplado el dichoso drifting de los sticks (algo que afecta a muchos mandos y que se ha hecho muy famoso por los recurrentes problemas de los Joy-Con de Nintendo Switch) y respondieron que sí, tanto a nivel de diseño como de software. En el caso de aparecer, podremos cambiar la zona muerta de los dos sticks.

La cruceta me encanta tanto por su precisión como por el feedback cuando pulsamos una dirección. Es muy sencillo hacer diagonales en juegos 2D y aquí han echado el resto a la hora de hacerla ergonómica: con la cavidad central adecuada y unos extremos que también se rebajan un poco para hacer que deslizar el pulgar sea más rápido y cómodo.

Bajo la cruceta tenemos un botón con el logo de Logitech que, realmente, no hace gran cosa la mayoría de ocasiones y que, por ejemplo, sirve para abrir el menú de Steam en Steam Link, pero poco más. Y en el lateral derecho tenemos el botón Home, el otro stick y los clásicos ABXY que funcionan de lujo.

Junto al borde superior tenemos los clásicos Start y Select (que si pulsas a la vez hace una captura de pantalla) y, en el centro, la espectacular pantalla y dos micrófonos.

Pantalla: sorprende y tiene el único formato correcto para jugar

Sin duda, la pantalla de la Logitech G Cloud me parece el punto más fuerte de la consola. No destaca por números, siendo un panel IPS de siete pulgadas con resolución FullHD y un refresco de 60 Hz. Sin embargo, cuando te pones manos a la masa con un juego, descubres que la experiencia está muy por encima de lo que marca la ficha técnica.

Para empezar, el nivel de este IPS me parece muy bueno. El nivel de contraste es adecuado, quizá algo más del que debería para ser perfecto, pero para jugar considero que está bien y, no deja de ser una consola con Android, así que tienes varias opciones de configuración de colores para que elijas la que más te gusta.

La resolución es adecuada y lo que más me gusta es la relación de aspecto. Juego mucho, muchísimo en el móvil, pero no tanto a juegos nativos como a los juegos de Game Pass utilizando el servicio de juego en la nube de Microsoft. La experiencia es muy buena con un mando como el Razer Kishi, pero algo que me repatea son las barras negras en los laterales.

Aquí, como el formato es el nativo que tienen los juegos de consola y, todavía, los de PC, no hay barras negras: el juego llena toda la pantalla. Además, aunque son siete pulgadas y te puede parecer pequeño, al tener esa relación de aspecto es algo más chata que las casi siete pulgadas de un móvil. Es un buen tamaño teniendo en cuenta la distancia a la que vamos a ver el contenido.

La sensibilidad táctil es fantástica, aunque tiene acabado glossy y se ensucia a la mínima tanto el panel como el protector de pantalla que viene preaplicado. No se lo he quitado porque, al final, no está de más una protección extra en pantallas así. Y si te compras la consola y se lo quitas, siempre puedes comprar un cristal templado como los que se venden para Switch OLED, ya que el formato es el mismo.

Seguro que te lo estabas preguntando: puedes ver vídeos en vertical.

Ese acabado brillante también provoca reflejos molestos, pero afortunadamente el brillo es alto y lo compensa. Según Logitech, cuenta con 450 nits y estos días he podido comprobar que se ve bien en cualquier situación, incluso en exteriores si el Sol no incide directamente, claro. Y tiene sensor para ajustar el brillo automáticamente, pero en dos semanas con el dispositivo no me ha funcionado.

Me ha saltado una actualización y, aunque mejora y añade cosillas, el brillo automático sigue sin funcionar. No es algo crucial, pero he restablecido de fábrica, la he puesto bajo luz intensa con el brillo al mínimo o en penumbra con el brillo al máximo y nada, no responde.

Rendimiento y experiencia: Android y la potencia de Xbox Series X gracias a la nube

Cuando se trata de jugar en la nube, si la pantalla y los controles acompañan, el resto pasa a un segundo plano, pero vamos a ver las entrañas de la consola porque tiene miga, para bien y para mal.

Para empezar, el hardware. El corazón es el Snapdragon 720G, un SoC de comienzos de 2020 que está completamente obsoleto. Ya he comentado que tiene 64 GB de almacenamiento (con un 'Diablo Immortal' y un 'Honkai: Star Rail' ya te has comido más de la mitad del espacio) y está acompañado por 4 GB de memoria RAM. Un paréntesis: hay juegos de Android que no van con los controles físicos, así que tendrás que jugar con controles táctiles.

Es un hardware extremadamente modesto y sí, no se necesita más para jugar a juegos en la nube porque, realmente, este SoC no está ejecutando nada, pero el problema viene cuando aquí tenemos una consola que busca ser “híbrida”.

Por un lado, está la experiencia en la nube, pero también es Android con servicios de Google y, evidentemente, acceso a la Play Store. Puedes bajar aplicaciones para ver contenido en streaming y juegos. Tener el Snapdragon 720G y 4 GB de RAM no es que limite la calidad de juegos futuros, es que limita la de los actuales.

Para que te hagas una idea, echando unas horas a 'Diablo Immortal' he tenido que jugar con todo en bajo y a 30 FPS porque, literalmente, el apartado de configuración me dice que mi hardware no admite una velocidad mayor de fotogramas. Y, aun así, no es una tasa de frames totalmente estándar en algunas zonas del juego.

Teniendo en cuenta el precio, se podría haber optado por un SoC de gama media actual bien de MediaTek o de la propia Qualcomm. No el Snapdragon 7+ Gen 2 que se acaba de estrenar con el POCO F5, pero sí un Snapdragon 7 Gen 1 del año pasado.

Dicho esto, el SoC no ha mostrado ni un ápice de sobrecalentamiento y el único momento en el que la temperatura ha subido (sin molestar lo más mínimo en la mano) es cuando juego en la nube y, a la vez, grabo la pantalla.

Esto es algo que puedes hacer directamente desde una barra de accesos rápidos que se despliega en un lateral si mantenemos pulsado el botón Home y permite activar el modo avión (no tiene demasiado sentido), cambiar el brillo, el volumen, los efectos de sonido de sistema y entrar en suspensión.

Y hablando del sistema, la experiencia es excelente. Tenemos Android 11 de fondo (también obsoleto y no me importan tanto las funciones nuevas como los parches de seguridad de cara al futuro) y cuando hacemos la configuración se nos da a elegir entre un formato tablet (una interfaz de Android puro) o el formato consola con una capa de personalización de Logitech.

Tras probar ambos modos, considero que la opción correcta es la capa 'consolizada'. Está diseñada para que todo lo controlemos con los controles (aunque también puedes usar la pantalla táctil), va muy fluido, no he tenido un solo bug en las dos semanas que la he estado con el análisis y se nota que hay cariño en las animaciones.

Además, pienso que está muy bien planteada: en la zona central tenemos un carrusel con las últimas apps utilizadas y, en una posición fija, la Play Store. Justo debajo puedes fijar aplicaciones, donde tengo los principales servicios de juego y YouTube. Y arriba del todo está la galería, tu perfil y el acceso a la configuración.

Gameplay capturado por la máquina.

Y bueno, dicho esto… ¿qué tal la experiencia jugando? Es raro que haya llegado hasta aquí sin hablar de esto siendo una consola, pero es que la respuesta no es concreta: depende de tu conexión a internet. En mi caso, 1 Gbps simétrico y en las pruebas de velocidad me marca unos 300 Mbps, más que suficiente para jugar en óptimas condiciones. Ah, algo curioso es que en las redes 2,4 GHz me va mejor que en la de 5 GHz, aunque esté pegado al router.

El gran protagonismo se lo lleva Game Pass (necesitas la suscripción aparte, claro) y hay juegos más o menos optimizados. Los que tienen un buen control son geniales. 'Forza Horizon 5', 'Halo Infinite', los plataformas 2D o los juegos de lucha se sienten muy bien en la nube y, con los controles tan buenos de la Logitech G Cloud, la experiencia es como en un sistema de sobremesa. De hecho, en 'Ori and the Will of the Wisps' necesitamos precisión y se logra sin problema.

Evidentemente, la calidad visual no es la mejor, pero es lo que tiene el juego en la nube, pero se puede jugar perfectamente y con una compresión más que decente. Sin embargo, también hay casos como 'Deathloop' o 'Ghostwire Tokio', que tienen un control algo más duro y con aceleración en la cámara que son más difíciles de dominar. En 'Redfall' también pasa, pero no te recomiendo jugar a 'Redfall' y, si no me quieres hacer caso, aquí tienes también el análisis de mis compañeros de 3DJuegos.

También juego mucho con Steam Link y aquí la cosa cambia porque, visualmente, barre al servicio de Xbox. Es cierto que necesitas un PC potente para según qué juegos porque es tu sistema el que ejecuta el juego y manda la señal a la Logitech G Cloud o al móvil, pero se nota la cercanía del “servidor” en este caso. Y, evidentemente, también está disponible Nvidia GeForce Now, aunque este lo uso menos porque mi PC, de momento, puede con todo y tiro con Steam Link.

No tener conexión 4G o 5G es algo que limita el potencial de la consola, incluso más que el hecho de contar con un SoC de 2020

Así que, la experiencia jugando en la nube es muy, muy buena. Entre eso, la pantalla y los fantásticos controles, llevo varias semanas sin encender mi Xbox Series X. Ahora bien, no salgas de casa porque te tocará tirar de los datos del móvil. Y es que, en un movimiento que no entiendo demasiado bien, no tenemos la posibilidad de introducir una SIM 4G o 5G y jugar, de verdad, donde queramos.

La calidad visual cuando juegas con Steam Link es muy superior, pero depende del PC que tengas.

Sí, como digo, puedes hacer que tu móvil sea el router, pero de esta forma lo que estás haciendo es devorar la batería del teléfono cuando habría sido fácil introducir antenas en la consola. Veremos si en una siguiente generación se animan porque es algo que daría mucho más sentido a la máquina (y hay propuestas similares que, precisamente, apuestan por esto).

Autonomía: más de 10 horas de juego sin problema

Sobre la batería tengo poco que decir, pero quería separarlo en otro apartado para que estuviera más claro: 6.000 mAh que, según Logitech, nos dará para doce horas de juego con volumen al 50% y el brillo también al 50%.

La verdad es que es complicado quedarse sin batería y las cuentas de Logitech son muy acertadas. Cronometrando una hora de juego con los mismos parámetros que la marca, consumí un nueve por ciento de la batería.

La carga es lineal, tarda casi tres horas y en la caja viene un cargador de 18 W que no es nada especial. Lo bueno es que vas a poder cargar la consola con cualquier cargador, incluso con un powerbank si estás de viaje.

Logitech G Cloud, la opinión de Xataka

Y, al final, hay sensaciones encontradas al terminal este análisis de la Logitech G Cloud. Pienso que el diseño es extremadamente cómodo gracias tanto a la forma de los agarres como a la posición de los botones y su respuesta.

Los sticks, en cuanto te acostumbras al tacto, son precisos y con un buen recorrido y me encanta la cruceta. Es de las más cómodas que he probado en un mando reciente. La pantalla es una delicia, el peso está bien repartido y, en general, se nota la experiencia de Logitech con el hardware.

El SoC, pese a lo que limita la consola de cara a juegos nativos de Android, es más que suficiente para el cometido principal de la máquina, que es el juego en la nube, y aquí se desenvuelve a la perfección.

Al final, la Logitech G Cloud no lucha contra Steam Deck o Nintendo Switch, sino contra algo que ya tienes en el bolsillo: tu teléfono

Ahora bien, hay dos limitaciones importantes. Una ya te la imaginas, y es la falta de conexión 4G o 5G para llevar la consola donde queramos sin tener que compartir los datos desde el móvil, pero otra es la “caducidad” del juego en la nube.

Con Steam Link nunca pasará porque vas a jugar a los juegos que tú tienes, pero si la quieres para Xbox Game Pass, depende mucho de la rotación del catálogo. Es un problema menor y no me preocuparía, pero evidentemente es algo que está ahí.

Por lo demás, curiosamente, siendo una de las consolas con el hardware más desfasado, es la que mejor aguantará el tipo con juegos nuevos porque, realmente, el SoC poco trabajo tiene con los juegos en la nube. Si apuestas de lleno por esta forma de jugar y te has cansado de las barras negras en la pantalla del móvil, seguro que la Logitech G Cloud te está haciendo ojitos. Porque, al final, es con lo que esta consola está compitiendo, contra el móvil.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Logitech. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.