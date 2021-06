Microsoft xCloud ahora se ejecuta en Xbox Series X personalizadas y ya está disponible para todos en PC e iOS

El servicio de videojuegos en streaming en la nube de Microsoft ha dado importantes pasos en los últimos días. La compañía ha anunciado que xCloud ahora se ejecuta bajo el hardware de Xbox Series X para mejorar el rendimiento. Por otro lado, finalmente está disponible para cualquiera en iOS y PC, sin necesidad de una invitación.

Desde finales de abril de este año xCloud ha estado disponible en iPhone, iPad y escritorio mediante invitación. Esto significa que solo los usuarios que tenían una invitación de acceso podían acceder al servicio para jugar. Ya no es así, ahora cualquiera puede acceder directo si cuenta con lo siguiente:

Suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

Mando de videojuegos compatible.

Conectividad a internet de 10 Mpbs o más.

Windows 10 o superior, iOS 14.4 o superior o Android 6 o superior. En navegador Microsoft Edge, Google Chrome o Apple Safari 14.

Microsoft no lo ha tenido sencillo para llegar a los dispositivos de Apple, especialmente por las reglas de la tienda de aplicaciones de Apple que no permite este tipo de apps. Sin embargo, al final se han salido con la suya ofreciendo el servicio mediante el navegador. Algo que también ha hecho Amazon Luna, Nvidia GeForce Now o Google Stadia. Últimamente Apple ha sido más flexible con ello.

De la Xbox Series X al móvil

Es lo que está permitiendo xCloud ahora mismo. Ejecutar juegos de Xbox Series X y con el rendimiento de ésta en dispositivos móviles básicos u ordenadores sin apenas especificaciones. Según ha anunciado Microsoft, han actualizado sus servidores para colocar hardware de Xbox Series X personalizado.

El resultado es menor tiempo de carga y mayor cantidad de fotogramas por segundo. Eso sí, indican que para garantizar “la latencia más baja y la experiencia de la más alta calidad en el conjunto más amplio de dispositivos” se limitará a 1080p y hasta 60 fps de momento.

El streaming de videojuegos cada vez está ganando más popularidad. Con al tendencia de abandonar todo el formato físico y apostar por la nube, los videojuegos parecen ser los que más van a verse afectados por esto. Y, quien sabe, quizás la consola de próxima generación sea simplemente la tele. Un desafío para las tiendas de videojuegos.

Más información | Xbox Wire