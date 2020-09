Amazon Luna es compatible con iOS porque es una webapp, un buen truco que deberían considerar Stadia y xCloud

Ayer Amazon dio un enorme golpe sobre la mesa anunciando Amazon Luna, su propio servicio de streaming de videojuegos. El gigante estadounidense se ha lanzado de cabeza a este sector, donde ya están Google, Microsoft y NVIDIA, pero lo ha hecho con algo que ninguna de estas tres empresas tiene: soporte para iOS de lanzamiento.

Ninguno de los tres servicios de streaming de videojuegos más populares hasta el momento están disponible en iPhone y iPad, ya que Apple impone una serie de normas bastante restrictivas como, por ejemplo, que todos los juegos del servicio deben enviarse para su revisión individual. Sin embargo, Amazon ha conseguido ofrecer soporte para iOS y lo ha hecho de la forma más sencilla: con una webapp.

Las webapp son una cosa y las aplicaciones son otras

El motivo por el que Google Stadia, NVIDIA GeForce Now y Microsoft xCloud no están disponibles en iOS es porque Apple, hasta el momento, no permitía el streaming de videojuegos. Sin embargo, hace algunos días actualizó sus guías de la App Store para añadir los siguiente:

"4.9. Streaming de videojuegos Los juegos de streaming están permitidos siempre y cuando cumplan todas las directrices; por ejemplo, cada actualización del juego debe ser enviada para su revisión, los desarrolladores deben proporcionar los metadatos apropiados para la búsqueda, los juegos deben utilizar la compra in-app para desbloquear características o funcionalidades, etc. Por supuesto, siempre están abiertas las aplicaciones de Internet y de los navegadores web para llegar a todos los usuarios fuera de la App Store".

Esa línea es la clave. Lo que Apple nos está diciendo en este párrafo es que si una empresa quiere ofrecer su servicio de streaming de videojuegos de forma nativa, es decir, mediante una app como la de Google Stadia en Android, es necesario que los juegos incluidos en el mismo (y sus sucesivas actualizaciones) se revisen manualmente. Sin embargo, deja la puerta abierta a las aplicaciones web, a.k.a. webapp.

Interfaz de Luna.

Es precisamente este atajo el que Amazon ha aprovechado para lanzar Amazon Luna en iOS. Luna no tiene una app nativa para iOS que podamos descargar desde la App Store, sino que se accede al servicio mediante una aplicación web. A efectos prácticos la experiencia es la misma, solo que en lugar de jugar desde una app se juega desde Safari.

De esa forma, Amazon evita someterse a las políticas de Apple y da soporte al sistema operativo móvil mayoritario en Estados Unidos (iOS tiene una cuota de mercado del 60% en Estados Unidos) de lanzamiento. También se salta la comisión del 30% que Apple cobraría a los usuarios que quieran contratar la suscripción desde la app para iOS. Todo se hace en el navegador. Recordemos que, por el momento, Amazon Luna está disponible en fase de acceso previo, solo en Estados Unidos y solo mediante invitación.

Una posible salida para Google Stadia y Microsoft xCloud en iOS

La pregunta que cabe hacerse es por qué Google y Microsoft no han adoptado este enfoque para sus respectivos servicios de juego en la nube. Google Stadia está disponible en iOS, pero solo permite hacer compras de videojuegos (curiosamente, usando una pasarela de pagos propia y no la de la App Store) y echar un vistazo a la biblioteca, pero no jugar.

Microsoft xCloud, directamente, no está. Sí está Game Pass, pero no permite jugar. Desde la compañía han asegurado en alguna que otra ocasión que están trabajando para llevar su servicio a iOS, pero por el momento no hay más novedades. Quizá, viendo lo que ha hecho Amazon, Microsoft y Google puedan finalmente darle soporte a xCloud y Stadia de una vez por todas.

Las webapps son independientes de la App Store, por lo que son una alternativa para el streaming de videojuegos de Google y Microsoft

Con todo, Marc Whitten, director de Amazon Luna, ha explicado a Engadget que van a seguir trabajando con Apple. Ha afirmado que "nos encantaría ofrecer una experiencia nativa" y que "cuando podamos llegar con una buena experiencia allí [a la App Store], la lanzaremos también". Tocará esperar, pero por el momento una webapp es una buena alternativa.

Y es que aunque el servicio solamente sea accesible desde el navegador, el usuario no tiene por qué recordar una URL larga que escribir cada vez que quiera jugar, sino que bastaría con crear una acceso directo en la pantalla principal y listo. iOS, además, ofrece soporte nativo para los mandos de Xbox y PlayStation, por lo que la experiencia sería similar. Pero va más allá: si usamos el mando de Luna no tendremos que preocuparnos por nada.

Luna Controller + webapp = juegos sin obstáculos

Amazon Luna, como Google Stadia, ofrece soporte para periféricos de todo tipo, desde teclado y ratón a mandos Bluetooth, pasando por los mandos de Xbox y PlayStation, pero también tiene su propio mando. De hecho, el funcionamiento recuerda de alguna forma al de Google Stadia: no se enlaza a un smartphone, al ordenador o al Fire TV Stick, sino que se conecta directamente a la nube de Amazon vía WiFi.

La compañía ha bautizado esta tecnología como "Cloud Direct". Básicamente, el mando se conecta a los servidores de Amazon, algo pensado para disminuir la latencia. Según Amazon, usando el Luna Controller la latencia se reduce entre 17 y 30 milisegundos con respecto a usar un mando Bluetooth en PC, Mac y Fire TV, algo que a priori es suculento.

Más allá de eso, lo interesante está en que este funcionamiento permite jugar en iOS sin mayor problema de compatibilidad. El usuario solo debe abrir la webapp, iniciar el juego y encender el mando. No se tiene que preocupar de conectar el mando de PlayStation por Bluetooth, sino que solamente juega. No hay proceso de vinculación de ningún tipo: todo sucede en los servidores de Amazon y Safari solo es un mirror de la imagen.

El Luna Controller se vende por separado y cuesta 49,99 dólares

De hecho, el mando permite saltar de un dispositivo a otro fácilmente. Al no estar vinculado a un dispositivo, podemos estar jugando en la tele, encender el móvil, apagar la tele y seguir jugando en la webapp de iOS. Fácil, sencillo y sin mayor complicación. Por cierto, el mando se vende por separado por 49,99 dólares.

Lo curioso es que no tenga soporte para Android de lanzamiento cuando al servicio se accede mediante un navegador. Tocará esperar para ver si a Android llega como webapp o si tendrá una app nativa como Google Stadia y Microsoft xCloud. Google sí permite el juego en streaming en Android, por lo que quizá el retraso se deba a que Amazon está desarrollando una app nativa, aunque son solo elucubraciones.

El streaming de videojuegos se pone interesante

Sea como fuere, el streaming de videojuegos se pone interesante. Amazon tiene capacidad más que de sobra para soportar este tipo de servicios en sus servidores AWS. De acuerdo a Canalys, el 31% del mercado de la infraestructura cloud lo controla Amazon, seguido por Microsoft con un 20% y Google con un 6%. También tiene Twitch y una interesante integración similar a la anunciada por Google cuando el lanzamiento de Stadia.

Además, Amazon Luna llega con una propuesta de valor interesante: una suscripción (5,99 dólares mensuales durante la etapa de early access) para acceder a unos 100 videojuegos (por ahora) sin límite de tiempo. Google Stadia requiere comprar los juegos y, si quieres acceder a 4K y HDR, pagar una suscripción de 9,99 euros adicional. xCloud está incluido en Game Pass Ultimate, que vale 12,99 euros al mes. GeForce Now permite jugar gratis una hora o pagar 5,49 euros (por tiempo limitado) para jugar a los juegos que ya tengamos (y no a todos) durante un máximo de seis horas.

Amazon Luna tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes exponentes del videojuego en streaming. Todavía es pronto para juzgarlo, precisamente porque solo se ha lanzado en Estados Unidos y en fase early access, pero aspira a ser un gran rival de Google Stadia, Microsoft xCloud y NVIDIA GeForce Now. Tiempo al tiempo.