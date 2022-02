No habrá un nuevo 'Call of Duty' en 2023: la franquicia se tomará un descanso por primera vez en casi 20 años, según Bloomberg

Hay eventos que se repiten todos los años y en el mundo de los videojuegos uno de ellos es el lanzamiento del 'Call of Duty' de turno. Activision-Blizzard, que ya tiene un pie en Microsoft, lleva desde 2005 sin faltar un solo año a su cita con los fans. Casi 20 años, ni más ni menos. Pero eso, sin embargo, está cerca de cambiar, tal y como ha adelantado Jason Schreier en Bloomberg.

De acuerdo a Schreier, Activision ha retrasado la entrega de 'Call of Duty' programada para 2023 a 2024. El juego, que iba a ser desarrollado por Treyarch, tardará más en llegar. El motivo, aparentemente, está relacionado con el mal rendimiento de la última entrega, 'Call of Duty: Vanguard', y no con la compra por parte de Microsoft.

Un evento histórico para 'Call of Duty'

Según deslizan las fuentes no identificadas de Schreier, el bajo rendimiento de 'Call of Duty: Vanguard' ha llevado a "algunos ejecutivos a creer que están introduciendo nuevas versiones demasiado rápido". Esta es una de las críticas que suele recibir la franquicia con cada lanzamiento: el juego es nuevo, pero las innovaciones son más bien escasas. A eso, evidentemente, hemos de sumarle el éxito de 'Warzone', su battle royale gratuito.

Así pues, este año tendremos la secuela de 'Call of Duty: Modern Warfare' (lanzado en 2019), que actualmente conocemos como 'COD 2022' y que sabemos que está siendo desarrollada por Infinity Ward. También tendremos una nueva experiencia de 'Call of Duty: Warzone'. Ambas están siendo desarrolladas desde cero y con un nuevo motor.

Será con estos dos títulos con los que Activision intentará suplir la carencia de una entrega anual en 2023. En lugar de sacar otro 'Call of Duty', la compañía, desliza Schreier, lanzará un nuevo juego gratuito y contenido adicional para 'COD 2022' y esa nueva experiencia de 'Warzone' todavía por definir.

Y es que 'Call of Duty: Vanguard' no ha funcionado como estaba previsto. El juego, que nos devuelve a la Segunda Guerra Mundial, no ha conseguido superar a 'Call of Duty: Black Ops - Cold War' en ventas y sus valoraciones no son precisamente positivas, con un 3,6 en Metacritic por parte de los usuarios. Eso, si embargo, no la ha impedido ser el juego más vendido en Estados Unidos en 2021.

Vía | Bloomberg