'Doom: The Dark Ages' llegará también a PS5. Todo es parte de la nueva estrategia de Microsoft

De entre todos los juegos que se anunciaron en el pasado Xbox Showcase, pocos llamaron tanto la atención como 'Doom: The Dark Ages', una nueva entrega de la franquicia que nos llevará a desmembrar demonios al Medievo. Eso sí, el anuncio llegó con sorpresa incorporada: el juego no será exclusivo de Xbox, sino que se espera su salida también para PC y Playstation 5.

Una extraña visita. Los juegos previos de la saga habían sido multiplataforma, sí. Pero la última entrega de la franquicia databa de 2020, y por aquel entonces Bethesda, propietadia de id Software -desarrolladora del juego- y, por tanto, editora del mismo, aún no había sido comprada por Microsoft. El último título de la serie, 'Doom Eternal', salió en marzo, y la compra de la compañía se efectuó en septiembre. Por supuesto, ambas actividades se solaparon posiblemente en el tiempo, pero con seguridad, la condición multiplataforma de 'Doom Eternal' estaba cerrada cuando Microsoft hizo la compra.

La culpa es de id: En una entrevista con IGN, el jefe de Xbox Phil Spencer atribuyó la decisión específica de que 'Doom: The Dark Ages' apareciera en plataformas más allá de las de Microsoft al director de id Software, Marty Stratton: "'Doom' es, sin duda, una de esas franquicias que tiene una historia en muchas plataformas. Es una franquicia que merece ser jugada por todo el mundo. En una reunión con Marty hace un par de años le pregunté qué quería hacer, y me dijo que quería venderlo en todas las plataformas. Tan sencillo como eso".

Microsoft ya no es exclusivo. El lanzamiento más notorio de Bethesda en los últimos años, 'Starfield', fue exclusivo de Xbox y PC, pero está claro que Microsoft juega a varias bandas: sabe que los exclusivos de día uno en Game Pass son un potente activo para atraer clientes a su plataforma, pero también que hay franquicias que van a generar más beneficio si aparecen en otras máquinas. Es el caso de 'Doom' y es el motivo de la creación del Proyecto Latitude.

Hacia otras latitudes. The Verge desvelaba hace unas semanas en qué consistía ese plan que recibe el nombre interno de 'Proyecto Latitude': "Comenzó con una oleada inicial de juegos, entre los que se encontraban 'Hi-Fi Rush', 'Pentiment', 'Sea of Thieves' y 'Grounded', que irían a parar a Playstation 5, y algunos a Nintendo Switch, pero el plan se extiende más allá de estos cuatro juegos, hacia algunos títulos que podrían sorprender a los fans de Xbox". ¿Quizás era este nuevo 'Doom' uno de ellos?

Futuro de apertura. Del tema de la apertura de Microsoft a otras plataformas se viene hablando desde hace meses. Aunque aún no está claro si el futuro 'The Elder Scrolls 6' será exclusivo de Xbox o no, está claro que la conversación está sobre la mesa. Otro ejemplo: el anuncio de 'Gears of War: E-Day' en el pasado Showcase no incluía plataformas a las que irá dirigido el juego, y su condición de 'Capítulo 1' lo hace especialmente adecuado para introducir a jugadores a una franquicia que hasta ahora era exclusiva de Xbox.

