Rafael Hidalgo, entrenador: "Si una persona de más de 70 años camina 20–30 minutos cinco días a la semana, ya se obtienen beneficios"

En 1965, una empresa japonesa lanzó al mercado un podómetro llamado Manpo-Kei. Es decir, un "medidor de 10.000 pasos". Esa es la primera vez de la historia en que aparece la idea de los 10.000 pasos y, durante años, muchos se han preguntado de donde salió esa cifra. La respuesta es, según investigadores japoneses, de ningún sitio: eligieron ese número porque en japonés (万) es similar a un señor que camina.

Es decir, el consejo más repetido sobre caminar nació en una reuniónd e marketing y no en un laboratorio. Por eso, es esencialmente mentira. Sobre todo, si tienes más de 70 años.

¿70 años? ¿Qué ocurre con los mayores de 70 años? Que no solo es que la haya desmontado el mito de los 10.000 pasos, es que ha demostrado que los mayores son capaces de "capturar" los beneficios con muchos menos pasos (en torno a 6.000). De ahí que algunos entrenadores, como Rafael Hidalgo, aseguren que basta caminar media hora cinco días por semanas para obtener el plus cardiovascular, de movilidad y bienestar.

Y es verdad: a esas edades hay una dosis-respuesta no lineal. Andar más no reporta más beneficios. También es verdad que, a partir de los 70, con andar no basta.

La tendencia contra la que luchamos. El sedentarismo en España es mayor cuanto mayor es la persona. Si miramos las Encuestas Nacional y Europea de Salud (1987-2020) la prevalencia más alta de este sedentarismo se da entre los mayores de 65 años.

De hecho, si analizamos los datos con detalle vemos que, incluso en aquellas personas que no tienen patologías limitantes, hay tasas de sedentarismo y sobrepeso elevadas que desembocan en una mala percepción de la salud.

El cogollo del asunto es que es algo relativamente fácil de solucionar.

Más allá de acumular pasos. Pasados los 70, el objetivo no puede ser sumar pasos. O no solo eso. Cualquier plan de entrenamiento o actividad física debe optimizar una sola cosa: seguir siendo funcional. Por eso, la OMS pide a los mayores de 65 años varias actividades encadenadas: ejercicios de equilibrio, de fuerza en intensidad moderada tres veces por semana y 150 minutos semanales de actividad aeróbica.

Combinar este tipos de ejercicios reduce hasta un 23% el riesgo de caídas (que son uno de los principales problemas a medida que envejecemos). Además, hasta donde sabemos, tiene impactos positivos en la movilidad, el ánimo y la calidad del sueño.

Imagen | Age Cymru

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