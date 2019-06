Visitamos 'Star Wars: Galaxy's Edge', la sección más inmersiva, interactiva y espectacular del parque Disneyland

Mientras caminábamos por un sendero, la música alegre y las referencias a las famosas historias de Disney quedaban atrás. Ya no había música, sino ruidos extraños de criaturas, golpes de metal y cables eléctricos. De un momento a otro veíamos una enorme X-Wing en todo su esplendor, y más adelante una pareja de Stormtroopers que nos daba la "bienvenida" cuestionado nuestra presencia en aquel lugar.

Sí, habíamos entrado, literalmente, en una galaxia muy, muy lejana. Concretamente habíamos llegado al planeta Batuu y estábamos visitando Black Spire Outpost, un viejo puerto que sirve como punto de reunión para comerciantes, contrabandistas y aventureros.

Así fue nuestra experiencia visitando 'Star Wars: Galaxy's Edge' en Disneyland, en California.

Un tour por 'Star Wars: Galaxy's Edge' en vídeo

Una sección de Disneyland que no se siente como Disneyland

El concepto de "Parque temático" ha sido llevado a un nuevo nivel en 'Star Wars: Galaxy's Edge', la nueva sección de 5,67 hectáreas, la más grande en la historia de Disneyland, y cuyo presupuesto superó los 1.000 millones de dólares. Ya que Disney apostó todo por la interacción, sin importar que con esto se sacrificara su conexión con el resto de las secciones del parque.

Y es que 'Star Wars: Galaxy's Edge' no se siente como una sección de un parque, es más como un set de película con vida propia, como si fuese un parque independiente y completamente tematizado de Star Wars. Por ello, no encontraremos souvenirs con los logos de Disney o Star Wars, aquí no hay ni una sola referencia a Mickey Mouse o de algún otro personaje de Disney.

Es decir, estamos en el puerto Black Spire Outpost y todos los que trabajan ahí se lo toman muy en serio para hacernos creer que es así. Por ejemplo, aquí al dinero se le llama 'crédito', nada de dólares; los empleados se llaman "inhabitantes" y cada uno tiene una historia peculiar, creada por ellos mismos, de cómo llegaron a vivir a Batuu.

Los "inhabitantes" llaman "viajeros" a todos los que están visitando Black Spire Outpost y el nivel de interacción con ellos es realmente fascinante. Por ejemplo, si preguntamos por Mickey Mouse o alguna princesa nos harán una expresión de desconocimiento total, mencionando que no saben a quién nos referimos. En cambio, si preguntamos por Han Solo, nos dirán que han escuchado historias de él, como que pilotaba el Millennium Falcon.

Hay que recordar que esta sección se ubica en la línea de tiempo que ocurre tras el pasado Episodio VIII, 'The Last Jedi', por lo que todo se centra en Rey y Kylo Ren, así como la Resistencia y la Primera Orden.

A diferencia del resto de Disneyland, donde podemos consultar los horarios y ubicación para conocer personajes y hacer cola para sacarnos la foto, en Black Spire Outpost los "personajes" viven ahí de una forma orgánica e interactuan con todos los viajeros. Dependiendo de la sección nos encontremos con ciertos personajes, por ejemplo, en el campamento de la Resistencia es fácil encontrarnos con Rey o Chewbacca, mientras que en la sección de la Primera Orden es común ver Stormtroopers o a Kylo Ren.

Los Stormtroopers, sin duda lo mejor de Black Spire Outpost

Una de las sorpresas de 'Star Wars: Galaxy's Edge' son los Stormtroopers, y es que como parte de esa inmersión e interacción única, estos personajes se vuelven la parte más divertida e imprevisible de la sección. Tienen preguntas y respuestas a todo, y como tienen una especie de altavoz, todos podemos escuchar sus conversaciones.

Son capaces de jugar con niños y adultos por igual, te pueden detener para interrogarte y preguntar si has visto actividad sospechosa. De hecho, si eres más de la Primera Orden puedes ir con ellos y decirles la ubicación de Rey, con lo que te ganaras su aprobación y hasta podrán invitarte a ser un Stormtrooper.

Debido a esto, hoy día las redes sociales están llenas de vídeos de gente interactuando con Stormtroopers, donde lo más curioso de todo es cada vídeo es distinto, por lo que se agradece el nivel de improvisación con el que cuentan estos personajes.

Qué ver y visitar en 'Star Wars: Galaxy's Edge'

Black Spire Outpost se divide en tres grandes secciones: el Marketplace, donde está la gran parte de la actividad comercial del sitio; la zona de la Primera Orden, con la presencia de los Stormtroopers; y el campamento de la Resistencia, que es por el momento el lugar menos concurrido de 'Star Wars: Galaxy's Edge'.

A día de hoy, sólo hay una atracción en operación, que es la del Millenium Falcon, ya que la otra, que se llamará 'Star Wars: Rise of the Resistance', abrirá más adelante este año. Por esta razón el campamento rebelde está vacío, ya que en esta zona estará la segunda atracción importante de la sección.

Además de las dos atracciones, tenemos el Drone Depot, que es la tienda para fabricar y activar tu androide, que por cierto también interactúa con las diversas zonas y personajes de Black Spire Outpost. Y el taller de sables láser de Savi, que es una locura para verdaderos fans, ya que cada sable tiene un precio de 200 dólares y su fabricación consiste en una especie de ceremonia para ocho personas donde veremos como "cobran vida" los cristales de cada lightsaber.

Como curiosidad, el taller se supone que es clandestino, por lo que si hay Stormtroopers afuera se cierran las puertas y se dejan de tomar pedidos para ingresar. Por cierto, al tener una capacidad de sólo ocho personas, el tiempo de espera incluso es mayor que el de cualquier otra atracción.

Asimismo, tenemos la tienda de antigüedades de Dok-Ondar, donde encontremos todo tipo de artículos para coleccionistas y un impresionante animatronic. Así como la cantina de Oga, otro sitio que requiere hacer una enorme cola y esperar horas para entrar. Como curiosidad, esta cantina es el primer y único lugar de Disneyland que vende bebidas alcohólicas desde que el parque abrió en 1955.

'Millennium Falcon: Smugglers Run', sentimientos encontrados

Se podría decir que el Millennium Falcon es la atracción más importante de 'Star Wars: Galaxy's Edge', y no sólo eso, es el punto medular de la sección y el lugar obligado para las fotos. Y es que estamos por primera vez ante una réplica de tamaño real de la famosa nave, que al verla en directo es realmente imponente.

Como mencionaba, aquí se encuentra la única atracción abierta de la sección, y por tal motivo suele estar abarrotada. Pero el tiempo de espera vale la pena, ya que dentro de la atracción tendremos vistas privilegiados a la nave, así como detalles dentro como un enorme motor de un Podracer, que luce majestuoso.

El nivel de tematización de esta zona de espera es realmente asombroso, y antes de subir al juego pasaremos por una sección donde veremos a Hondo Ohnaka en otro de los impresionantes nuevos animatronics de Disney. Aquí nos explicará cuál nuestra misión y los tres roles que hay dentro del Millennium Falcon.

Después de la explicación, pasaremos a una sala de espera que es una réplica exacta del hall del Millennium Falcon, donde veremos la famosa mesa donde Han y sus compañeros jugaban Dejarik, aquel ajedrez holográfico. De hecho, el parte trasera de la mesa podremos ver el casco de Luke y la esfera que usaba para entrenar sus movimientos con el lighsaber.

Aquí se nos asignará al asar nuestro rol en la misión, que puede ser piloto, artillero o ingeniero. Se eligen dos personas para cada rol y es obvio que todos quieren ser piloto, ya que son los que se sientan hasta adelante y tiene la mejor vista de lo que ocurre al frente.

Una vez dentro de la cabina, todos los botones y palancas funcionan, y cada persona debe cumplir con su trabajo de acuerdo a lo que Hondo nos vaya diciendo. Esto no será tan complicado ya que los botones se encienden para indicarnos el momento exacto en el que hay que oprimirlos.

Una vez que termina la misión, Hondo hace una evaluación de nuestro desempeño y nos otorgará créditos por nuestro trabajo, lo cual está relacionado con cuantas naves derribamos, la cantidad de choques que tuvimos, y la calidad de las reparaciones de los ingenieros.

Con todo esto en mente, es realmente complicado poderse concentrar en una sola acción, ya que tenemos que elegir poner atención a los botones y a nuestra tareas o bien, ver la pantalla y todo lo que se desarrolla durante nuestra misión.

Sí, 'Millennium Falcon: Smugglers Run' es un simulador como muchos otros que existen hoy día, lo único novedoso es el nivel de interacción que realmente repercute en el movimiento de la nave y su comportamiento durante la misión. Esto es bueno, pero también es su punto más polémico, ya que no nos permite disfrutar del todo el viaje.

En verdad te sientes en una galaxia muy, muy lejana

En resumen, 'Star Wars: Galaxy's Edge' es una asombrosa tierra viva que nos permite olvidar que estamos en Disneyland y sentirnos por un momento dentro de la galaxia de Star Wars. El nivel de detalle tanto en la arquitectura como en los objetos que encontremos a nuestro paso es realmente alucinante y aquí es donde radica su principal valor.

Por ejemplo, sólo aquí podremos comprar la famosa leche azul que toma Luke en el Episodio IV, o la leche verde de los thala-sirens del Episodio VIII. en ambos casos, el sabor es refrescante con una mezcla entre leche de coco, arroz y fruta, además de que no tiene lactosa.

Asimismo, para esta sección, Coca-Cola diseñó unas botellas especiales para sus productos que sólo se venden en 'Star Wars: Galaxy's Edge', los cuales muestran la marca en aurebesh, que el lenguaje que se usa en la galaxia, bajo un diseño en forma de esfera que es todo un artículo de colección.

Por último, cabe señalar el magnífico trabajo que Disney ha hecho con su app 'Disney Play' la cual fue diseñada para amenizar los tiempos de espera en las diversas atracciones de sus parques. Bueno, pues para 'Star Wars: Galaxy's Edge' esta app se transforma en un Datapad, el cual nos permite desde traducir texto en aurebesh y escanear códigos ocultos por toda la sección, hasta hackear androides e interceptar transmisiones.

De hecho, esta app se convierte en una pieza esencial para aquellos que deseen elevar el nivel de inmersión e interactividad, ya que podremos crear nuestro perfil, elegir si queremos ser de la Primera Orden o la Resistencia, y así poder seleccionar misiones y trabajos que desbloquearán logros. ¿Qué pasa cuándo desbloqueas todo? Hasta el momento nadie lo sabe.

'Star Wars: Galaxy's Edge' es una clase magistral de cómo deben ser los parques temáticos a partir de ahora, donde no sólo se necesita tematización, sino una verdadera participación de empleados y tecnología. Todo esto ayuda a que el nivel de interacción e inmersión sea total y entre por todos los sentidos, no sólo por la vista. Y es que la parte clave es que los "viajeros" no son sólo visitantes o clientes, son parte de esta interacción y aportan mucho a que esto se sienta real.