'Star Wars: Galaxy's Edge': así luce la impresionante nueva sección de Disneyland en 21 fotos y nueve vídeos

Llegó el día, tras un año de planificación y cinco de construcción 'Star Wars: Galaxy's Edge' finalmente abrió sus puertas en Disneyland, California, la expansión más grande en la historia del parque, la más inmersiva y tecnológicamente avanzada.

Conocida en un inicio como 'Star Wars Land', esta nueva sección contempla 5,67 hectáreas donde se da vida al planeta Batuu, concretamente en el puerto 'Black Spire Outpost', que es un punto de reunión para comerciantes, contrabandistas y aventureros, ubicado en los límites de la galaxia.

El pasado 29 de mayo, Disney abrió las puertas de 'Star Wars: Galaxy's Edge' por primera vez a invitados especiales y fans de la saga, quienes fueron los primeros en conocer la nueva sección del parque. Más tarde ese día, se llevó a cabo la inauguración oficial con la presencia de leyendas que ayudaron a dar vida a Star Wars.

Es así como hoy daremos un recorrido fotográfico y en vídeo con algunos de los detalles y características de 'Star Wars: Galaxy's Edge'.

Luke, Han, Lando y el hombre que ideó todo esto se dieron cita para inaugurar 'Star Wars: Galaxy's Edge'. Es decir, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Harrison Ford y George Lucas fueron los héroes invitados a celebrar la apertura de la nueva sección de Disneyland dedicada a Star Wars.

Con el impresionante Millennium Falcon a escala real en el fondo, Bob Iger, presidente y CEO de Disney, fue dando la bienvenida a cada uno de los invitados especiales. El primero de ellos fue George Lucas, quien se refirió a 'Star Wars: Galaxy's Edge' como un "Star Tours con esteroides". 'Star Tours' fue la primera atracción basada en Star Wars, y que a día de hoy sigue en operación en Disneyland después de un par de actualizaciones.

Luego apareció en el escenario Billy Dee Williams (Lando Calrissian), quien habló del papel de su personaje en la saga y presumiendo ser el dueño original del Millennium Falcon.

Después siguió Mark Hamill (Luke Skywalker), quien también habló de 'Star Tours' recordando que la última vez que estuvo en un evento así fue en aquella inauguración en 1986.

Y finalmente apareció Harrison Ford (Han Solo),. Bob Iger pidió que encendieran los motores del Millennium Falcon pero éste falló, lo que hizo que Ford apareciera en escena y le diera un buen golpe a la nave para que ésta encendiera. Tras esto, Ford mencionó: "Peter, esta va por ti", refiriéndose a Peter Mayhew (Chewbacca).

"Can anyone fix this thing?"



Harrison Ford comes out to hit the Millennium Falcon and open #GalaxysEdge.



"Peter," he said. "This one's for you."