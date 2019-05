Peter Mayhew, el legendario y querido actor que dio vida a Chewbacca en 'Star Wars', muere a los 74 años

Hoy es un día triste para los fans de Star Wars, el gran Peter Mayhew falleció el pasado 30 de abril en su casa al norte de Texas, Estados Unidos. El actor de 2,18 metros de altura no fue sólo el responsable de dar vida a Chewbacca, sino también de inyectarle su personalidad para transformarlo en uno de los personajes más queridos de universo Star Wars.

De acuerdo a su cuenta de Twitter, Peter Mayhew falleció en paz a los 74 años de edad rodeado de su familia.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u