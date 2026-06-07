Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología, hoy 7 de junio

Terminamos la semana con un buen surtido de ofertas en MediaMarkt, sobre todo en lo relacionado a móviles. Si pensabas renovar el que tienes, mucho ojo porque hay precios muy competitivos. Además, también hay ofertas bastante interesantes en alguna que otra consola e incluso en neveras.

Xiaomi 17T por 499 euros con cupón, el nuevo móvil de Xiaomi con un descuento de 250 euros.

por 499 euros con cupón, el nuevo móvil de Xiaomi con un descuento de 250 euros. iPhone 17 por 899 euros, el mejor precio que hemos visto en el móvil de Apple hasta la fecha.

por 899 euros, el mejor precio que hemos visto en el móvil de Apple hasta la fecha. Nintendo Switch 2 por 459 euros, la consola de Nintendo con videojuego a elegir entre cuatro opciones diferentes.

por 459 euros, la consola de Nintendo con videojuego a elegir entre cuatro opciones diferentes. Google Pixel 10 por 674,10 euros al pagar desde la app, uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha.

por 674,10 euros al pagar desde la app, uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha. Nevera Ok Ofk 181 por 99 euros, con 93 litros e ideal para el verano.

Nintendo Switch 2 + videojuego PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 17T

El Xiaomi 17T se ha lanzado con algunas ofertas bastante atractivas, sobre todo si queremos comprarlo con un buen descuento. MediaMarkt, por ejemplo, lo tiene por 499 euros, aunque para tenerlo a este precio hay que seguir estos pasos:

Iniciar sesión en MediaMarkt.

Utilizar el cupón 50XIAOMI17TMM.

Cabe mencionar que si eres estudiante puedes llevarte un descuento adicional de 50 euros.

iPhone 17

El iPhone 17 también ha bajado de precio tras una buena cantidad de meses manteniéndose por encima de los 900 euros. Se puede comprar en MediaMarkt por 899 euros. Y... ¿en qué destaca? Básicamente en su pantalla, que es de 6,3 pulgadas y alcanza una tasa de refresco de 120 Hz. También por su almacenamiento mínimo de 256 GB y por su buena batería.

Nintendo Switch 2

MediaMarkt ha vuelto a lanzar una buena oferta en la Nintendo Switch 2. La consola cuesta ahora mismo 459 euros, pero es que además podemos llevarnos un videojuego a elegir totalmente gratis añadiéndolo a través del botón "Alternativas" de la tienda. Estos son los videojuegos disponibles:

'Hades 2'.

'Kirby Air Riders'.

'Metroid Prime 4 Beyond'.

'Mario Tennis Fever'.

Nintendo Switch 2 + videojuego PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10

El Google Pixel 10 también ha bajado, y de qué manera. La versión de 256 GB de almacenamiento interno se encuentra ahora mismo de oferta por un precio de 674,10 euros. Es de las mejores que hemos visto hasta la fecha, aunque para comprarlo por este precio hay que hacerlo de una forma concreta, que es básicamente pagando a través de la app de MediaMarkt.

Nevera Ok OFK 181

Si ahora que se acerca el verano echas en falta tener una nevera pequeña en casa, MediaMarkt tiene de oferta la Ok Ofk 181 por un precio de 99 euros. Se trata de una nevera de 86 centímetros de altura, 47 cm de anchura y 45 cm de fondo que cuenta con capacidad de 93 litros. Además, viene con varias bandejas, un cajón para verduras y uno extrafrío para helados y aperitivos.

Nevera Ok Ofk 181 PVP en MediaMarkt — 99,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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