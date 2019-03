Nuevas fotos nos muestran qué habrá y cómo se verá 'Star Wars: Galaxy’s Edge', la nueva y enorme expansión de los parques Disney

Por fin llegamos a 2019, el año marcado en los calendarios para la apertura de 'Star Wars: Galaxy’s Edge', la que será la más grande expansión temática de los parques Disney en toda su historia, la cual abrirá sus puertas en verano en Disneyland, en California, y durante el otoño en Disney World, en Orlando.

Sí, el sueño de todo fan de Star Wars de viajar a una galaxia muy, muy lejana está por convertirse en realidad. Hoy Disney publicó un montón de detalles y fotos que nos dejan ver por primera vez lo que habrá en esta nueva sección de parque y cómo lucirá. ¿Listos? Abrochen sus cinturones.

Star Wars es real

Al entrar a esta nueva sección de los parques Disney estaremos en 'Black Spire Outpost', un viejo puerto que sirve de punto de reunión para comerciantes, contrabandistas y aventureros, y que se encuentran dentro del planeta Batuu, el cual nunca antes había sido explorado y que se encuentra en los limites de la galaxia ('Galaxy’s Edge').

Black Spire Outpost se divide en tres secciones: el lado oeste es una zona boscosa donde se esconde la Resistencia, aquí nos encontraremos con réplicas a escala 1:1 de una X-Wing y un A-Wing. La zona central es un mercado lleno de bullicio, restaurantes, cantinas, tiendas y todo tipo de negocios extraños, aquí estará ubicada la réplica 1:1 del Millennium Falcon así como una de las nuevas atracciones. Mientras que en la zona este estará el campamento de la Primera Orden, con la réplicas de un TIE Fighter nunca antes visto conocido como TIE Echelon.

Según Disney, la acción dentro de Black Spire Outpost se desarrolla entre los Episodios XIII y IX, por lo que todo se basará casi en su totalidad en la historia que hemos visto en la última trilogía de Star Wars.

Tomaremos el control del Millennium Falcon

Sin duda una de las atracciones principales será el Millennium Falcon, que tiene un tamaño de 30 metros de largo por casi 8 metros de alto, y que sirve tanto de réplica exacta como para dar la bienvenida a los visitantes a la atracción 'Millennium Falcon: Smugglers Run'.

En 'Millennium Falcon: Smugglers Run' nos pondremos al mando de una de las naves más famosas del universo, donde seis personas entrarán a la cabina y en parejas elegirán ser ya sea pilotos, artilleros o ingeniero, cuyas misiones serán "reales" y determinarán el desarrollo de la misión. Es decir, los pilotos controlarán la nave, los artilleros dispararán a las naves enemigas, y los ingenieros se encargarán de las reparaciones.

La ambientación de la zona de espera será una réplica exacta de lo que hemos visto en las películas, incluido el tablero de ajedrez holográfico y cada botón, pantalla y palanca de la nave funcionará.

¡Hondo Ohnaka vive!

Hondo Ohnaka cobrará vida en esta atracción, el famoso pirata de Weequay, personaje que conocimos en 'Star Wars: The Clone Wars' y 'Star Wars Rebels', será quien nos introduzca en esta aventura después de que Chewbacca llegó a Black Spire Outpost a pedir ayuda. Lo más interesante de todo es que Hondo Ohnaka lucirá casi como si fuese real, y es que para crearlo se uso uno de los animatronics más avanzados y complejos con los que cuenta Disney hoy día.

Misión: escapar de la Primera Orden

Así es como llegamos a 'Star Wars: Rise of the Resistance', la cual, según Disney, es la atracción más grande, avanzada y de mayor duración en la historia de sus parques de atracciones, y es que no se trata de un sólo formato sino que mezcla varios. Todo inicia en la misma zona de espera que nos hace caminar por el campamento de la Resistencia donde Rey y BB-8 nos darán la bienvenida, ya que terminaremos siendo reclutados para una misión.

Como era de esperarse, la misión no sale bien y somos capturados por la Primera Orden, donde pasaremos por un montón de escenarios dentro de un Star Destroyer con la presencia de TIE Fighters, AT-AT y hasta una batalla en contra en Kylo Ren, así hasta encontrarnos con 50 Stormtroopers, donde algunos de ellos serán también animatronics que nos permitirá interactuar con ellos.

Según la explicación de Disney, esta atracción mezcla desde carros para 16 personas, hasta una enorme pantalla de 32 metros donde se proyectarán las imágenes que nos harán salir de Baduu hacia una épica batalla en el espacio a bordo de un Star Destroyer, con efectos de sonido envolventes, hologramas, animatronics e incluso rayos láser que pasarán por encima de nosotros cuando estemos en medio de la batalla.

Construye tu propio sable láser

Savi’s Workshop será el lugar que todos los Jedi estaban buscando, ya que aquí podremos personalizar y construir nuestro propio lightsaber de acuerdo a nuestros gustos, tamaño y necesidad.

Trajes hechos a mano y personajes con identidad propia

Una de las cosas que hará única a 'Star Wars: Galaxy's Edge' es que cada una de las personas que trabajen aquí contarán con vestimenta especial y una personalidad única, ya que unos tendrán sus propios nombres y creencias, unos serán seguidores de los Jedi, otros apoyarán a la Resistencia mientras que el resto estará a favor de las acciones de la Primera Orden. Y nuestra actitud y creencias determinarán nuestra participación.

Incluso podremos comprar nuestro propio atuendo, el cual, según Disney, será fabricado a mano y no se venderá en cajas o paquetes, porque hay que recodar que estamos en los límites de la galaxia, no en un parque que busca explotar a la franquicia más famosa de los últimos años, ¿verdad?

De hecho, afirman que aquí no encontraremos camisetas que digan 'Star Wars' o 'Disneyland', todo será como si fuese un puerto lejano en la galaxia.

Los souvenirs serán únicos

Al igual que con la ropa, los souvenirs y productos que encontraremos en las tiendas serán diferentes a lo que encontraremos en el resto del parque, es decir, tampoco vendrán empaquetados y se tratará de cosas en su mayoría hechas a mano, como peluches, instrumentos musicales, baratijas talladas en madera y otros productos.

¿Necesitas un Androide? Podemos acudir a Droid Depot para armar nuestro a nuestro propio compañero ya sea de chatarra o de componentes nuevos, y la personalidad se la daremos nosotros. Aunque si estamos faltos de creatividad siempre podremos elegir uno de los diseños existentes y que todos conocemos.

¡Hay leche azul!

Estamos en una galaxia muy, muy lejana, y aquí se sirve leche azul, o verde si somos más de los thala-sirens. Aunque bueno, no se trata de leche, leche, sino de "un producto lácteo a base de plantas, que será refrescante y gloriosamente azul".

Incluso la comida será exclusiva y se basará en los animales que haya en la zona y diferentes métodos de preparación en la galaxia. (Aunque tienen toda la pinta de tacos mexicanos).

Bienvenidos a Black Spire Outpost

En Black Spire Outpost nos encontremos con una gran variedad de detalles, como la tienda de antigüedades de Dok-Ondar’s De, que conocimos en 'Han Solo', diversos restaurantes como Ronto Roasters and Docking Bay 7 Food and Cargo, una tienda de juguetes, dirigida por Toydarian Zabaka, o la Cantina de Oga, donde podemos pedir bebidas galácticas como Fuzzy Tauntaun y el DJ será el mismísimo Rex de Star Tours, el androide R-3X que durante años ha estado en Disneyland.

'Star Wars: Galaxy's Edge' promete ser toda una experiencia donde se mezcla la experiencia y tecnología de Disney con los diseños e historia de Lucasfilm. Aún no hay una fecha concreta para la inauguración, pero sin duda se convertirá en uno de los lugares obligados no sólo para los fans de Star Wars, sino para todos aquellos amantes de la tecnología y los parques temáticos.