'Star Wars: Galaxy’s Edge': realidad aumentada, nuevo hotel y más en la gigantesca expansión de los parques Disney

Disney acaba de soltar tremendas bombas en el marco de su D23 Expo, la cual estuvo centrada en actualizar los planes de algunas de sus franquicias como Pixar, Marvel y por supuesto Star Wars, abarcando desde las expansiones de los parques hasta los videojuegos y lo que veremos en la pantalla del cine.

Star Wars recibió una gran cantidad de novedades a través de un nuevo vídeo de 'The Last Jedi' con nuevas escenas del rodaje, increíbles pósters, nuevos detalles de 'Star Wars: Battlefront II', así como un nuevo juego de realidad aumentada y lo más esperado: la confirmación del nombre y algunas experiencias de la expansión de los parques Disney, la cual será conocida como 'Star Wars: Galaxy’s Edge'.

Un viejo puerto en los limites de la galaxia

'Star Wars: Galaxy’s Edge' será el nombre de la nueva sección que llegará a los parques Disneyland en Anaheim, California, y Walt Disney World en Orlando, Florida. Esta expansión, que se había confirmado en agosto de 2015 como Star Wars Land, será la más grande en la historia de los parques Disney al contar con una extensión de 5,7 hectáreas, además de que contará con todo un despliegue de tecnología que hará que los visitantes se sumerjan en el universo de Star Wars. Para poner un poco de contexto, Cars Land tardó casi seis años en concluirse y tiene una extensión de 4,9 hectáreas, la más grande hasta antes de la de Star Wars.

Bob Chapek, presidente de Walt Disney Parks & Resorts, dio a conocer el nombre oficial que tendrá la zona inspirada en Star Wars en los parques y compartió detalles acerca de las experiencias y atracciones que encontraremos cuando abra sus puertas en 2019. Todo se centrará en dos atracciones principales que nos pondrán en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia.

La primera de ellas será el enorme hangar de un Star Destroyer, que según el directivo contará con un tamaño que nunca antes se había hecho en Disney. En segundo lugar tendremos la oportunidad de volar el Millenium Falcon (imagen que abre este post), completar una misión mientras combatimos naves enemigas y nos preparamos para el hiperespacio. Cada misión será distinta y el resultado dependerá de la habilidad de cada persona, lo que nos hará ganar créditos galácticos o bien, pasar a formar parte de la prestigiada lista de cazarrecompensas.

En toda la zona de 'Star Wars: Galaxy’s Edge' nos encontraremos con personajes como BB-8, Chewbacca, miembros de la Primera Orden y mucho más, además de que podremos visitar la réplica de la famosa Cantina Mos Eisley, donde podremos pedir comida y bebidas exclusivas, incluyendo leche azul.

'Star Wars: Galaxy’s Edge' abrirá sus puertas durante 2019 en una fecha aún por definir, donde ya se ha confirmado que el parque de Disney en Anaheim será el primero y más tarde en ese año abrirá en Walt Disney World en Orlando.

Star Wars Resort en Orlando

Una de las razones por las que 'Star Wars: Galaxy’s Edge' en Orlando abrirá después que el parque de Anaheim, se debe a que en Walt Disney World tendremos un nuevo hotel temático de Star Wars. Sí, el mismo del que ya habíamos hablado hace unos meses. Bob Chapek confirmó en esta D23 Expo que el hotel estará listo para recibir huéspedes cuando abra la expansión del parque en 2019.

Los detalles hasta este punto son mínimos, pero de lo poco que se sabe es que será un hotel completamente inmersivo, donde cada huésped obtendrá un rol dentro de la historia y hasta le darán su propio vestuario. De igual forma todos los empleados del hotel estarán vestidos de acuerdo a su personaje y habrá seres de todas las galaxias.

La historia y rol que recibe cada huésped se elegirá a su llegada, donde podremos escoger entre una amplia variedad de personajes y cada una nos ofrecerá experiencias personalizadas dentro del hotel, el cual simula ser una nave intergaláctica. Es decir, podremos ser Jedi, miembros de la Primera Orden, de la Resistencia, cazarrecompensas, androides y otros personajes más.

Como el hotel es una nave, cada habitación no tendrá ventanas (reales) a nuestro mundo, sino pantallas que sólo mostrarán el espacio. Además, dependiendo del rol que hayamos elegido será la decoración de nuestra habitación.

Finalmente podremos ser un Jedi... en realidad aumentada

Dejando de la lado los parques Disney y sus nuevas zonas de Star Wars, Disney también anunció un nuevo juego de realidad aumentada para smartphones el cual cuenta con la colaboración de Lenovo. 'Jedi Challenges' aún no tiene fecha de disponibilidad y tampoco hemos podido ver el gameplay, sólo se sabe que usaremos un nuevo casco de realidad aumentada, muy parecido al que aprovecha Windows 10 y sus capacidades holográficas.

Por lo que se ve, en dicho juego también podremos usar la empuñadura de un lightsaber. Mike Goslin, responsable del desarrollo en Disney, asegura que podemos vivir nuestro sueño de ser un Jedi como nunca antes. También se cree que una atracción de este tipo estará disponible en los parques Disney cuando abra 'Star Wars: Galaxy’s Edge'.

'Star Wars: Battlefront II' luce épico

El pasado mes de abril, durante la celebración de los 40 años de Star Wars, se dio a conocer la llegada de 'Star Wars Battlefront II', un videojuego desarrollado por EA que llegará a consolas y PC el próximo 17 de noviembre. Un juego que ya ha sido catalogado como lo mejor de Star Wars hasta la fecha.

Ahora durante la D23 Expo se publicó un nuevo making-of que nos ofrece nuevos detalles de esta maravillosa historia que nos pone en los zapatos (o botas) de un soldado del bando perdedor.

Star Wars: The Last Jedi: nuevo vídeo y pósters teñidos de rojo

Para cerrar, Disney no se atrevió a mostrar un nuevo tráiler para 'The Last Jedi', el Episodio VIII de Star Wars que se estrenará el 15 de diciembre, en cambio presentó un nuevo vídeo detrás de cámaras del primer tráiler que ya hemos podido ver. Aquí tenemos nuevas escenas y comentarios de los responsables, donde incluso podemos ver a nuestra querida Carrie Fisher.

Pero eso no ha sido todo, ya que también tenemos nuevos pósters que nos muestran de una forma increíble, destacando ese color rojo tan presente en este capítulo, a los protagonistas de nuestra nueva historia.