Disney confirma la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor y muestra el espectacular tráiler de 'Star Wars: The Mandalorian'

Durante el mes de agosto se han sucedido los rumores de que el actor Ewan McGregor se enfundaría de nuevo la indumentaria Jedi para volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi en una serie exclusiva para Disney+, tal y como hizo durante los episodios I, II, y III de la trilogía de las precuelas de 'Star Wars'.

Durante la D23 Expo esta madrugada, Disney ha confirmado que la serie de Obi-Wan existe y que, efectivamente, contará con McGregor como protagonista. De manos de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, hemos conocido incluso que los guiones ya se han redactado y que las sesiones de grabación de la serie se llevarán a cabo a partir del próximo año.

Hello there! Just announced at #D23Expo: Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/Bk67rslEYU