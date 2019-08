Ewan McGregor volverá a ser Obi-Wan Kenobi en una próxima serie de Star Wars exclusiva de Disney+, según Deadline

Llevamos varias horas con el rumor de que Disney está en negociaciones con el actor Ewan McGregor para que vuelva a interpretar al famoso maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, sólo que en esta ocasión no se trataría de rumoreada película de la que se habló en 2017, sino de una serie exclusiva para la próxima plataforma de streaming Disney+.

Los primeros rumores provenían del sitio Cinelinx, donde afirmaban que McGregor había firmado contrato con Disney para una nueva serie de Star Wars. Ahora, hace tan sólo unos momentos, Deadline está confirmando la información de que habrá serie basada en Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor repitiendo el papel.

El legendario maestro Jedi está listo para más aventuras

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Disney ni Lucasfilm, ni tampoco hay detalles de la historia que abordaría la serie. Los rumores apuntan a que la serie mostraría los años de Obi-Wan como maestro Jedi prófugo tras la muerte/transformación de Anakin en Darth Vader.

De hecho, en 2018 los rumores hablaban de que Lucasfilm ya estaba en la etapa de pre-producción de la película de Obi-Wan, que sería parte de la serie "A Star Wars Story", pero el proyecto se habría cancelado tras el fracaso de la película de 'Han Solo'. En ese entonces se dijo que Stephen Daldry sería el director, aunque en agosto de 2018 McGregor dejó claro que al menos él no estaba en ese proyecto y "no había planes" para una película de Obi-Wan.

Ahora, de acuerdo a la nueva información, el proyecto desechado de película se ha transformando en serie de televisión, y Ewan McGregor ya está confirmado para interpretar a Obi-Wan. Y de hecho coincide con las declaraciones de Bob Iger, CEO de Disney, quien mencionó que no harían películas spin-off de Star Wars para Disney+, ya que preferían explorar estas historias como series para la plataforma.

Se dice que la confirmación llegaría durante la próxima D23 Expo, y se trataría de la tercera serie exclusiva basada en el universo de Star Wars para Disney+, donde ya tenemos 'The Mandalorian' de Jon Favreau, que se estrenará junto a la plataforma el próximo 12 de noviembre, la serie de Cassian Andor, que sería una precuela a 'Rogue One', con Diego Luna y Alan Tudyk, y ahora ésta que nos traería de vuelta a Obi-Wan Kenobi.

Adicional a esto, para el cine hay dos proyectos confirmados, una trilogía de la mano de los creadores de 'Game of Thrones', que llegaría en 2022, 2024 y 2026, y una segunda trilogía dirigida y escrita por Ryan Johnson que aún no tiene fecha de estreno. En ambas trilogías se abordarían historias nuevas que no tendrían relación con los personajes que ya conocemos.