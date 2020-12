Nueva serie basada en 'Alien', 10 series de Star Wars, 23 producciones de Marvel y mas novedades de Disney para los próximos años

Durante el Investor Day 2020 desde Disney han querido compartir algunas de las producciones en las que están trabajando para estrenar en su catálogo en los próximos meses y años. El gigante del entretenimiento está exprimiendo al máximo los diferentes universos cinematográficos que tiene en su cartera: la nueva serie bada en 'Alien' o el puñado de producciones basadas en Star Wars son una prueba de ello.

En el Investor Day 2020 desde Disney han compartido algunas novedades para los próximos años, así como resumen de los últimos meses o estrategias a seguir. Si algo es destacable de todo ello es desde luego la subida de precio en el plan mensual hasta los 8,99 euros para el plan básico. Esto implica también sumar todo el catálogo de Star a Disney+.

La primera serie basada en Alien

Dentro de las producciones de FX en Disney tenemos la primera serie basada en las películas de Alien. Noah Hawley, el showrunner de 'Fargo' y 'Legion', estará al mando de la nueva serie. Disney adquirió los derechos de Alien al hacerse con 21st Century Fox en 2019. La última producción que tenemos de Alien fue 'Alien: Covenant' en 2017. Para esta nueva serie aún no hay fecha de estreno ni tampoco muchos detalles acerca de su argumento.

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD — Disney (@Disney) December 10, 2020

Hasta 10 nuevas producciones de Star Wars

Hasta un total de 10 nuevas series y producciones basadas en Star Wars van a llegar a Disney dentro de los próximos años. El éxito de 'The Mandalorian' ha provocado que Disney busque aprovechar al máximo el universo que adquirió con la compra de Lucasfilm. Estas son las producciones que preparan:

'Rangers of the New Republic'

'Ahsoka'

'Andor'

'Obi-Wan Kenobi'

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

'Star Wars: The Bad Batch'

'Star Wars: Visions'

'Lando'

'The Acolyte'

'A Droid Story'

'Willow'

Lo cierto es que no se han dado muchos detalles acerca de estas nuevas producciones. 'Rangers of the New Republic' y 'Ahsoka' comparten época temporal con 'The Mandalorian' mientras que 'Obi-Wan Kenobi' empieza diez años después de los eventos de 'Revenge of the Sith'. Por otra parte, parte de estas nuevas producciones son animadas, como 'Star Wars: The Bad Batch', 'Star Wars: Visions' o 'Lando'.

En los próximos meses probablemente veamos más información acerca de ello. Teasers, trailers, imágenes de la producción y fechas de estreno van a ir apareciendo a medida que las producciones van finalizándose. Lo que sí que se sabe es que todas y cada una de estas producciones van a estrenarse directamente en Disney+, tal y como ha confirmado la compañía.

Las producciones en el Universo Marvel

Star Wars no es el único universo que Disney va a seguir exprimiendo, también lo van a hacer con el prolífico Marvel. Tanto que han anunciado hasta 23 (!!) nuevas producciones basadas en los superhéroes e historias de Marvel. La compañía ha anunciado algunos de los títulos que llegarán estos próximos años a modo de series o películas. Son los siguientes:

'WandaVision'

'Doctor Strange In The Multiverse of Madness'

'The Falcon and the Winter Soldier'

'Black Widow'

'Loki'

“Glorious.”



Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

'WHAT IF...?'

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'

'Ms. Marvel'

'Captain Marvel 2'

'Eternals'

'Hawkeye'

'She-Hulk'

'Moon Knight'

'Secret Invasion'

'Ironheart'

'Armor Wars'

'The Guardians of the Galaxy Holiday Special'

'I Am Groot'

'Thor: Love and Thunder'

'Blade'

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'

'Black Panther 2'

'Fantastic Four'

Más de 100 lanzamientos al año

Adicionalmente Disney ha anunciado decenas de producciones más dentro de National Geographic, películas y dibujos en Disney u otras producciones de FX, Pixar y Hulu. Su propósito, según el propio Bob Iger ha comentado, es lanzar más de 100 producciones al año en su catálogo compuesto por Disney, Hulu, Pixar, Marvel, EPSN, Star Wars y demás. Los próximos años en Disney+ van a estar sin duda repletos de novedades, la maquinaria del gigante del entretenimiento está en plena marcha.