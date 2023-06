Hollywood se prepara para un verano de vacas flacas: 'Flash' y lo último de Pixar se estrellan en taquilla

Parece un símbolo de significado milimétrico: los dos nuevos estrenos de las dos mayores corporaciones del cine actual pinchan en taquilla. Por una parte, 'Flash', la nueva entrega del universo DC de Warner, y pieza clave tanto para dar carpetazo a lo que había sido el snyderverso como para abrir nuevas puertas narrativas. Por otra parte, 'Elemental', la última película de Pixar -propiedad de Disney-, y una que recupera un estilo bastante clásico para la productora

A Flash se le veía de lejos. Ni una ni otra producción habían generado demasiado interés previo, así que posiblemente ambas productoras veían llegar el batacazo (aunque en algún caso hayan quedado incluso por debajo de las expectativas). Por ejemplo, 'Flash' estaba viviendo una campaña previa al estreno en modo de preparación para el desastre: las primeras opiniones de famosos e influencers eran exageradamente positivas, y Warner estaba desvelando detalles sobre los cameos y easter eggs del film a modo de gancho. Sus previsiones eran de 70 millones de dólares que no se han alcanzado, una cifra de salida ya muy modesta.

Pobres críticas para 'Elemental'. Lo de la nueva película de Pixar también apuntaba a pequeño descalabro. Cuando se estrenó en Cannes, la crítica la recibió con relativa frialdad. Algunos analistas de la situación, como los expertos de Cartoon Brew adelantaron que fue un error estrenar en ese festival una película tan abiertamente destinada a un público general, ya que las críticas que la tachaban de convencional generaron un efecto contagio. Casi todas ellas hablaban de una película que repetía códigos ya explotados, o como decían nuestros compañeros de Espinof, que había convertido a Pixar en una parodia de sí misma.

Pinchazo velocista. Finalmente, ambas han caído en taquilla. Empecemos por 'Flash'. En su primer fin de semana, la película de Andy Muschietti ha recaudado 55 millones de dólares, quedando muy por debajo no solo de las previsiones, sino también de estrenos DC recientes como 'Black Adam', que consiguió 67. También en el mercado internacional 'Flash' ha estado por debajo de lo previsto: 75 millones, cuando se esperaban entre 85 y 95. Con 200 millones de euros de presupuesto más gastos de marketing, no estamos hablando de un arranque decepcionante, sino directamente de una película que no está claro si terminará arrojando un saldo positivo.

Los superhéroes ya no son garantía de nada. Estamos viviendo un momento significativo para el cine de superhéroes, después del estreno de películas que han arrojado saldos decepcionantes o directamente negativos: 'Quantumania', 'Eternals', 'Shazam 2' o 'Black Adam'. Son películas que arrancaron bien o cumplieron debido a la afluencia masiva del fandom en la primera semana. Pero eso no es suficiente: las malas críticas y el boca a boca negativo hizo que las recaudaciones cayeran en picado a partir de la segunda semana. Ese podría ser el caso de 'Flash', que actualmente tiene en Rotten Tomatoes un 66% de puntuación de la crítica y un más relajado 85% de los fans.

Record para Pixar, y no de los positivos. La debacle ha sido aún mayor para 'Elemental', que ya podemos aventurarnos a calificar como el mayor fracaso de la historia de la compañía. También Pixar era modesta con sus previsiones: 35 millones de dólares en el primer fin de semana, que tampoco se han alcanzado. El film solo ha recaudado 29,6 millones de dólares. A esto se suman 15 millones extra en el mercado internacional, aunque en países como España (donde llegará el 14 de julio) aún no se ha llegado.

Los problemas de Pixar. La cuestión que tiene que afrontar Disney con Pixar es bien distinta de la de Warner y DC. Básicamente, han destrozado la marca a causa de los estrenos continuados y directos en Disney+, devaluando el valor del paso por salas: 'Soul', 'Luca' y 'Red' (películas que, además, recibieron un apoyo de la crítica muy superior al de 'Elemental') no pasaron por cines, lo que motivó en parte que 'Lightyear' no funcionara en taquilla. La situación ahora mismo: es poco posible que volvamos a ver películas de Pixar en salas, salvo las de las franquicias más potentes (y como demostró 'Lightyear', ni siquiera eso es garantía de nada).

Un verano complicado. Estos dos fracasos, aunque tienen sus propias causas y posiblemente lleven a sus propios efectos, son sintomáticos de un verano algo complicado para la taquilla. La nueva entrega de Transformers no ha hecho números tan decepcionantes como 'Flash' y 'Elemental', pero su desproporcionado presupuesto hace que sus 170'5 millones de recaudación internacional en su primer fin de semana sepan a poco (tiene que llegar a unos 700 para dar beneficios). En las próximas semanas tenemos lo nuevo de Jennifer Lawrence, 'Sin malos rollos' e 'Indiana Jones y el Dial del Destino', pero ya apuntan por lo bajo: primeras críticas e impresiones decepcionantes. Malos tiempos para los blockbusters.

