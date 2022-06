El pinchazo de 'Lightyear' es más que un tropiezo para Disney. Es un problema para el futuro de Pixar

La nueva película de Pixar y pseudo spin-off de 'Toy Story', 'Lightyear', llegó el pasado fin de semana a los cines, pero su taquilla no ha sido la esperada. Apenas 34,6 millones en taquilla internacional, que sumado a los también muy escasos 51 millones de dólares en cines estadounidenses (se esperaba un mínimo de 70), deja un cómputo global muy ajustado de 85,6 millones. En este ámbito internacional, queda por detrás de dos películas que sí están funcionando muy bien: 'Jurassic World: Dominion' y 'Top Gun: Maverick'.

Gastos astronómicos complicados de recuperar. Lightyear no es una película precisamente pequeña. Ha costado 200 millones de dólares, a los que hay que sumar unos 10 extra en materia de marketing. Además, no es que le quede demasiado tiempo para acomodarse en taquilla: la semana que viene llega a las salas la última entrega de una franquicia tan potente como 'Minions' con 'Minions: El origen de Gru'. El motivo del resbalón es complicado de deducir más allá de lo obvio (la competencia con la que se ha encontrado es muy fuerte)

Pero quizás cabría suponer que la película no ha sido vista como una película de especial calidad creativa, como sí lo han sido estrenos recientes de Pixar como 'Red' o 'Luca', por mucho que su propuesta de aventura espacial retomando personajes de una serie tan querida como 'Toy Story' sea atractiva. Pero quizás el efecto nostalgia no sea, ni de lejos, tan potente como la recuperación de dos mastodontes del pasado del calibre de 'Jurassic Park' y 'Top Gun'. Aunque posiblemente la prohibición en países de Oriente Próximo y Asia no haya repercutido demasiado en lo negativo.

La sombra de Pixar. 'Lightyear' sí que se ha percibido como un pequeño acontecimiento para fans de Pixar. Ha sido la primera película de la compañía en dos años que se estrena en cines desde 'Onward', que aterrizó en salas justo con la pandemia y rápidamente pasó a Disney+ en aquellas primeras semanas de pánico y estrenos apresurados para reforzar la apuesta de streaming. Desde entonces, Pixar ha lanzado 'Soul', 'Luca' y 'Red', todas de estreno directo en Disney+.

Los responsables de Pixar no estaban nada contentos con esta decisión de Disney de relegar sus películas al streaming. Por mucho que refuerce la oferta de la plataforma, algo que sin duda interesa a Disney, es cierto que películas como las tres mencionadas son excelentes y llegaron a tener una notable repercusión: 'Soul' estuvo nominada a tres Oscar y ganó dos, y 'Red' suscitó innumerables conversaciones acerca de las protagonistas de la película y su visualización de temas que hasta el momento no se habían visto en pantalla.

Mientras tanto, Disney ha ido estrenando sus propias películas (en los últimos años, solo dos: 'Raya y el último dragón' y ''Encanto') en salas como hacía tradicionalmente, dotándolas de un aire de evento del que no han disfrutado las últimas producciones de Pixar. Sobre todo le ha funcionado con 'Encanto', un éxito en cines que también obtuvo una notable repercusión mediática gracias a haber ganado un Oscar y a la calidad de su banda sonora.

¿Y qué pasa ahora con Pixar? De momento, hay unos cuantos estrenos en espera. Dentro de justo un año, en verano de 2023, llegará 'Elemental', un regreso a terrenos que la compañía conoce bien gracias a producciones como 'Soul' o 'Del revés'. Para 2024 hay dos proyectos sin título aún, uno de estreno en marzo y otro en junio. No ha trascendido si alguna de las tres tiene llegada garantizada a cines o streaming.

El pinchazo de 'Lightyear' no es catastrófico, y un estreno rápido en Disney+ (la reducción de ventanas es una costumbre que desde luego no ha afectado la taquilla de películas como 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', pero sí que podría haber impactado en el rendimiento de esta) puede servir para darle un empujón a la plataforma dentro de unas semanas. Es decir, 'Lightyear' puede seguir siendo útil para una Disney que no se cansa de exprimir sus producciones. Lo que est´á por ver es dónde llevará eso a los futuros estrenos de la que fue la compañía de cine de animación más querida y elogiada del mundo.