Marvel se juega bastante con 'Doctor Extraño': su éxito condicionará a la franquicia a medio plazo

Las expectativas de taquilla para 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' son excelentes. En los 20 mercados donde ya se ha estrenado ha superado sobradamente los resultados tanto de 'The Batman' como de la primera 'Doctor Strange', quedando solo un poco por detrás de la avasalladora 'Spider-Man: No Way Home'. En el momento de escribir estas líneas lleva ya recaudados casi 140 millones de dólares, que refuerzan las excelentes expectativas para la película, que algunos analistas cifran en unos muy notorios 229,3 millones de dólares para su primera semana de estreno en todo el mundo, cubriendo de sobra su presupuesto estimado.

La secuela de 'Doctor Strange' tiene ante sí una serie de desafíos considerables, no obstante. A Marvel le conviene que sea un éxito arrollador, y los motivos van más allá de los meramente económicos: hay mucha estrategia del futuro del MCU y cuestiones vinculadas a la imagen de la franquicia en juego. Hemos analizado la importancia estratégica de la película y estas son las siete razones por las que Disney necesita que se convierta en un éxito.

1- Sanear las cuentas.

Marvel está muy lejos de encontrarse en problemas financieros. 'Shang-Chi' recaudó más de 432 millones de dólares, 'Eternals' 400 millones y 'Viuda Negra', 379 millones, todos sobre presupuestos de 200. Aún contando los gastos en marketing, todas recuperaron holgadamente lo invertido, y en algunos casos como 'Viuda Negra', es especialmente meritorio por las fechas en las que se estrenó. Sin embargo, están lejos de los 2.798 millones recaudados de 'Endgame' o, sin ir más lejos, los recientes 1.893 millones de 'Spider-Man: No Way Home'.

Porque contamos con números cuadrados de presupuestos y recaudación, pero marvel es una maquinaria gigante que necesita mucho, mucho más dinero extra para seguir en funcionamiento. La ingente cantidad de proyectos en preproducción, las monstruosas inversiones en marketing e imagen... para mantener esa locomotora rodando hace falta más que recuperar las inversiones por los pelos. Esos proyectados más de 200 millones de dólares de recaudación para 'Doctor Strange 2' en la primera semana son prometedores, pero hay que ir mucho más allá.

2- Consolidar el MCU

La fase 4, a nadie se le escapa, está resultando algo dubitativa. Es cierto que, después del punto y aparte que supuso 'Endgame' y esa máquina narrativa bien engrasada que fue la Fase 3, había que echar el freno. Es hora de replantear las bases y empezar a dar pistas para un nuevo arco narrativo: pero desde que aparecieron las primeras pistas sobre Thanos hasta su revelación como personaje, y desde ahí hasta el clímax de su historia, pasaron literalmente años.

Pero la Fase 4 se ha tropezado con un obstáculo imposible de esquivar, que ha sido la pandemia, y el parón de meses y meses en los rodajes y los estrenos que ha distanciado aún más la tercera fase de la cuarta. Consecuencia: ese ritmo infatigable ha parado hasta casi detenerse. 'Viuda Negra', que debía ser un colofón para uno de los personajes más queridos del MCU, quedó como una cosa aislada, casi fuera de su tiempo. Y 'Eternals' y 'Shang-Chi', sencillamente, parecen películas fuera del MCU, tal es su desconexión general con lo ya visto. Esta secuela de 'Doctor Extraño' no solo permite recuperar a un personaje muy querido de las primeras fases, sino reconectar con ese brío narrativo y arrancar de una vez.

3.- Asentar las bases del Multiverso

Aún no sabemos de qué van las próximas fases del MCU. No se ha planteado un villano colosal, no se sabe si el Multiverso va a jugar un papel crucial en el próximo gran evento Marvel. Teniendo en cuenta que Kevin Feige y compañía acaban de reunirse para empezar a planificar los próximos diez años de MCU, todo es posible. Pero lo cierto es que el Multiverso cada vez cobra más relevancia.

Del mismo modo que la fría acogida de 'Eternals' hace que la mitología que se presentó en la película tenga pocas probabilidades de crecer mucho más, el éxito del Multiverso hace que los proyectos relacionados con él broten uno detrás de otro. De momento, 'No Way Home' y este 'Multiverso de la Locura', más las series de 'Loki' y 'What If...?', ya con segunda temporada anunciada, están volcadas en el tema. Raro sería que de un modo u otro no aparezca, aunque sea levemente, en la próxima y ya cercana película de 'Thor: Love and Thunder'.

4.- Demostrar que Disney es la guardiana de la única y verdadera Marvel

Spider-Man es una propiedad que entraña cierta complejidad. Es Sony quien la explota, pero Marvel tiene derecho a que Tom Holland salga en sus películas. A efectos prácticos, el éxito de sus películas redundan en beneficio del MCU, pero los fans saben que no es Disney quien está detrás. Y ninguna película de Disney ha recaudado recientemente tanto como 'Spider-Man: No Way Home'. Desde 'Endgame' no tienen un éxito comparable.

Pero hay otra vertiente del spider-verso que choca con Marvel: los spin-offs de Spider-Man 'Venom', 'Morbius' y, próximamente, las películas de Kraven y los Seis Siniestros. Son películas con un estilo y una carencia de pulido y cuidado en los detalles que nunca permitiría Disney. Y si el éxito de 'No Way Home' beneficia al MCU, el fracaso de 'Norbius' lo perjudica: es la primera mancha en la Marvel de Disney... y ni siquiera es de ellos. Por eso, 'Doctor Strange 2' tiene que ser un éxito para asentar el estilo de "la Marvel buena", la genuína, perfectamente distinguible de la de Sony.

5.- Seguir llevando la delantera a DC

Desde que DC ha abandonado su pretensión de montar un universo compartido más o menos coherente, no le van mal las cosas, sobre todo en el lado de Batman. 'Joker' y 'The Batman' han sido éxitos arrolladores de crítica y público. 'El Escuadrón Suicida' no funcionó muy bien en taquilla, pero ha generado un spin-off, 'El Pacificador', muy bien recibido por la crítica. No pueden presumir de una trayectoria tan uniforme como la del MCU, pero los oscuros tiempos de 'Liga de la Justicia' parecen definitivamente atrás.

Comparar los resultados en taquilla de las producciones Marvel con las de DC es absurdo, sobre todo porque Disney y Sony producen mucho más, incluyendo un suministro casi continuo de series en Disney+. Pero Marvel necesita, precisamente por eso mismo, éxitos en una proporción casi igual de continua. Si 'Doctor Strange 2' funciona en taquilla, dejará claro que Marvel sigue reinando, de momento, sobre DC.

6.- Diferenciarse de las series

Hablábamos de la avalancha casi continua de series como una característica de la Marvel de Disney, pero también es un problema. Aunque los fans las reciben como agua de mayo, y cualquier innovación, por minúscula que sea (como las de 'Caballero Luna') se aplauden con entusiasmo, lo cierto es que son productos hechos -nunca mejor dicho- en serie y sin el mimo y la creatividad de las películas. Al menos no con el de las buenas, como 'Doctor Extraño 2'.

Y si esta secuela es una buena oportunidad para que Marvel corrobore su éxito por encima de DC, y de dejar claro que Sony hace Marvel-xploitations de segunda, también lo es para dejar claras sus propias prioridades. Las series están muy bien, y así los fans tienen mandanga para consumir entre película y película... pero no hay series como 'Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura'. Está muy claro, pero la taquilla debería refrendarlo.

7.- Buscar nuevos creadores

Marvel no anda precisamente falta de autores con sello distintivo. Pero donde mejor les funciona es en la comedia y la desmitificación: James Gunn y Taika Waititi son ahora mismo los directores que mejor saben dejar su impronta personal en la inmensa maquinaria de Marvel. Pero otros que se han acercado a ese monstruo devorador de identidades autorales que es Disney han salido escaldados, como es el caso de Chloé Zhao, directora de 'Eternals'.

Como comentábamos en nuestra crítica, 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' es una pieza tan de Raimi como de Marvel. Es casi un pequeño milagro que Disney haya dejado que empapen la película constantes del director que retrotraen a películas tan poco marvelitas como 'El ejército de las tinieblas' o 'Evil Dead'. Por eso el éxito de esta secuela es crucial para que Marvel se dé cuenta de que le conviene confiar cada vez más en visiones personales que sepan dar un giro a tantas propuestas superheroicas hechas con papel de calco.