Siete razones por las que 'Spider-Man: No Way Home' está rompiendo records de taquilla

Llegan las recaudaciones de fin de semana y los resultados no podían ser más positivos para 'Spider-Man: No Way Home', tercera entrega de las aventuras arácnidas de Tom Holland. 253 millones de dólares en Estados Unidos, dejando muy atrás las ya optimistas estimaciones de 123 millones que hacía Sony. Este espectacular estreno solo ha sido superado en el pasado por 'Vengadores: Endgame' y 'Avengers: Infinity War'

Por supuesto, la película ha dejado muy atrás a cualquier otro estreno de la pandemia y de 2021: en solo un día ya había superado las recaudaciones de todas las películas estrenadas durante los últimos meses. Buenas noticias para Marvel, que recupera una clara posición de dominio en las taquillas después de una racha de estrenos no malos, pero lejos, desde luego, de los taquillazos de las últimas películas de la Fase 3.

Así que nos hemos preguntado: ¿por qué 'Spider-Man: No Way Home' ha arrasado donde 'Eternals' o 'Shang-Chi' no triunfaron de forma tan clara? Estas son las razones que le han llevado a coronar la taquilla con el estreno más espectacular de la pandemia.

1 - Un personaje ya consagrado

No solo Spider-Man es uno de los personajes más famosos de Marvel, sino que Tom Holland ya se ha ganado las mallas del mismo modo que Tobey Maguire o Andrew Garfield lo hicieron con anterioridad. Su participación en las películas colectivas del MCU y sus dos propias aventuras en solitario le han dado el empaque necesario para que esta película no tenga que perder tiempo con presentaciones ni preámbulos. 'Spider-Man: No Way Home' va al grano y lo hace con un actor que ya identificamos sin problemas con Peter Parker.

2 - Integración total en el MCU

Desde su aparición en 'Civil War', Spider-Man ya andaba bien integrado en el MCU de Disney. En sus películas, las apariciones de Iron Man se aseguraban de que nunca se balanceara de forma completamente independiente, pero esa integración da un paso más allá con esta película: Doctor Strange no es una mera figura paterna secundaria como era Tony Stark, sino un personaje que proseguirá en su propia película con lo propuesto aquí... como mínimo. No sabemos qué importancia tendrá el Multiverso en el futuro de Marvel, pero lo cierto es que las acciones de Spider-Man nunca habían impactado con tanta firmeza en el resto del MCU.

3 - La siempre efectiva nostalgia

Sin entrar en más spoilers de los que se ven en los carteles y los trailers, desde el momento en el que la película recurre a villanos de las anteriores sagas del personaje, como Doctor Octopus o el Duende Verde, ya hay guiños al pasado cinematográfico de Spider-Man que gustarán a los fans con más experiencia. Está claro que los homenajes a los clásicos (aunque sean recientes) siguen siendo claves para atraer al público fan, y 'Spider-Man: No Way Home' lo tiene muy presente.

4 - La tercera entrega, la más emocional

Hasta ahora, el Spider-Man de Holland apenas tenía momentos dramáticos, pero quizás como culminación por todo lo alto de una trilogía inicial, en Sony han creído que hacía falta algo más de empaque dramático para, quizás, conectar ese ingrediente de Spider-Man con sus dos precedentes. Dejamos a un lado la discusión sobre si esa decisión es creativamente acertada o en realidad lima las asperezas de esta entrega, pero muy posiblemente ha convertido la encarnación de Holland, de cara al gran público, en un héroe más asequible, tradicional y cómodo.

5 - Lo que ha funcionado en las dos primeras entregas sigue aquí

Los hallazgos de las dos entregas previas de Spider-Man se reformulan aquí para que quede clara la continuidad con sus dos estupendos precedentes: del dinamismo en las peleas a la química entre Peter, MJ y Ned, pasando por la estética de trajes y poderes, esta tercera película de Tom Holland rinde tributo a sus precedentes con otros intérpretes, pero sin olvidar lo que su nuevo actor ha construido por sí mismo. Una forma de reivindicar una saga que depende del MCU y a la vez tiene sus propias peculiaridades.

6 - Recupera la familiaridad del MCU que se había perdido con 'Eternals' y 'Shang-Chi'

Pese al éxito de esta entrega, tiene que reinar cierta inquietud en Marvel. Los intentos de prolongar la mitología más allá de los personajes propios de la primera década de vida del MCU, como 'Eternals' y 'Shang-Chi', no han arrojado resultados arrolladores, y quien recupera el pulso de la taquilla es un héroe con tres películas independientes a sus espaldas y numerosas apariciones en este universo compartido. Está claro que el público quería un regreso a lo que ha estado consumiendo durante las tres primeras fases del MCU.

7 - Abre al fin ciertas vías de futuro para el MCU

Como decíamos, es imposible predecir si el Multiverso será una nota al pie en las próximas fases de Marvel o un evento que vertebrará todo el MCU, pero está claro que vamos a tener nuevas aventuras con él como ruido de fondo. No hay que olvidar que Disney está apostando por el tema también en series como 'What if...?', no solo con la secuela de 'Doctor Strange'. Y sea más o menos radical su implantación en el MCU, sí que es cierto que 'No Way Home' transmite la sensación de que aquí se están planteando ingredientes clave para el futuro de los superhéroes de la casa, y no hay nada que guste más al fin tipo de Marvel.