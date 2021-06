'Viuda Negra': el regreso del MCU a los cines es tan brillante, efectivo y escasamente revolucionario como cabía esperar

Scarlett Johansson y Marvel tenían ante sí un desafío notable, y que, con todo el sentido, quedaba en manos de un personaje que había estado en el MCU casi desde sus inicios. Esa superheroica misión consistía en arrancar con la Fase 4 y dar continuidad a la franquicia después de la explosión de 'Avengers: Endgame' (y tras el interludio de 'Spider-Man: Lejos de casa'). Y entonces llegó la pandemia.

La película, prevista para estrenarse el 1 de mayo de 2020 (aproximadamente un año después del estreno de 'Endgame') iniciaba así una escalada de retrasos que la han acabado llevando a este 9 de julio de 2021 definitivo, en el que se podrá ver en salas y en Disney+ bajo tarifa premium. La expectación, pues, es tremenda por partida doble: retraso de más de un año y devolvernos al MCU en formato largometraje, antes de que ingresen en el universo compartido de Marvel nuevos héroes como Shang-Chi o Los Eternos, de las otras dos películas previstas por Disney para este año.

Antes los planes se han ido modificando sobre la marcha, y hemos visto en Disney+ series como 'Wandavision', 'Falcon y el Soldado de Invierno' o 'Loki', que han cumplido la misión inicialmente prevista para 'Viuda Negra': mandarnos a la Fase 4 usando héroes ya conocidos (en estos casos, también del círculo más cercano a los primeros Vengadores) como trampolín. Eso no le resta carácter de acontecimiento a 'Viuda Negra', pero está claro que, después de producciones de cierto atrevimiento formal como 'Wandavision', disminuyen algo de capacidad de impacto.

Sin embargo, los hallazgos de 'Viuda Negra' no proceden de su espectacularidad, sino de todo lo contrario: están en los elementos procedentes de géneros que se alejan del blockbuster, o detalles que no necesariamente asociamos con el cine de superhéroes. 'Viuda Negra' funciona bien como película del MCU, pero funciona mejor, como tantas otras de sus compañeras ('Ant-Man', 'Thor: Ragnarok', 'Doctor Strange'), cuando se olvida de los compromisos.

'Totally Spies!', de Marvel

'Viuda Negra' se acerca al planteamiento de 'Loki' en el sentido de que no continúa donde quedó la Fase 3 del MCU (es decir, que prosigue la historia), sino que rellena huecos que quedaron sin contar: en este caso, después de 'Civil War', con Natasha huyendo de la ley y unos Vengadores escindidos. Es entonces cuando descubre que lo que ella creía que era un pasado enterrado al servicio del gobierno soviético no lo está del todo, y tras reencontrarse con su hermana Yelena (Florence Pugh) contacta también con un par de singulares figuras paternas, Guardián Rojo (David Harbour) y Melina (Rachel Weisz).

Es en esa parte de reencuentro donde la película encuentra una identidad para diferenciarse del resto de las películas de los Vengadores, no tanto en lo emocional y lo nostálgico -que también está y para alivio de todos, no carga-, sino en la simpática dinámica de comedia que se produce en esta familia disfuncional, gracias a la ironía no muy caricaturesca que los cuatro actores inyectan a sus personajes. Especialmente golosa es la relación de Natasha y Yelena: a estas alturas de su carrera no es una sorpresa que Florence Pugh venga con una interpretación brillante debajo del brazo, pero el humor y la humanidad que brinda a su relación con la protagonista es estupendo.

Por lo demás, todo lo que se puede esperar de una producción Marvel que no esté dirigida por algún autor con fuerte personalidad como James Gunn o Taika Waititi: escenas de acción muy masticaditas y competentes, con algún momento específico muy brillante en el clímax final; personajes bien definidos y memorables en algún caso -como ese mostrenquísimo Harbour-; un villano, El Supervisor, absolutamente desaprovechado y con un rediseño de vestuario terrible; los inevitables peajes de continuidad con el resto del MCU que a veces ralentizan la trama pero harán las delicias de los fans hardcore...

'Viuda Negra' es un muy competente y algo conservador regreso al canon del MCU, dejando de lado la leve experimentación de las series de Disney+ y que sin duda calentará el corazón de los aficionados al llevarles a sitios donde se encuentran muy cómodos. La inteligente capa de clase y originalidad la ponen las referencias al cine de espías de los setenta y la química entre los actores, pero está claro que a estas alturas, y pese a sus indiscutibles hallazgos, el MCU es la mayor parte del tiempo una casita del árbol donde el riesgo y la innovación se ha reducido casi hasta lo irrelevante.