Disney rehace su plan de estrenos para 2021 y sigue los pasos de Warner, estrenando 'Viuda Negra' y 'Cruella' en salas y Disney+

Nuevo golpe en la mesa y nuevo volantazo en los planes de estrenos por parte de Disney+, en uno de esos movimientos que obligan a sus competidoras a revisar cuidadosamente sus planificaciones para el año. El fantasma de la pandemia sigue planeando sobre la exhibición normalizada y las ventanas tradicionales de distribución, y Disney+ parece haberse fijado en el demoledor plan de estrenar a la vez en salas y streaming de Warner. Con sus propios añadidos, claro.

Para empezar, no es la primera vez que lo hace. 'Soul', 'Mulan' o 'Raya y el último dragón' se dejaron ver también por salas, pero esta vez es distinto: aunque 'Cruella' sí sea comparable a 'Mulan' como derivación en imagen real de un clásico animado, es la primera vez que Disney lleva a cabo esta estrategia con una película de Marvel, 'Viuda Negra', que estaba claramente destinada a su estreno en salas. Es decir, con este estreno abre una vía de exhibición paralela en streaming que quizás no tenga marcha atrás.

La otra diferencia con Warner es que Disney+, en un movimiento que claramente corrobora que los experimentos en ese sentido con 'Mulan' y 'Raya' han tenido éxito (aunque no hay cifras oficiales), cobrará un plus por el visionado de estas películas en su plataforma. Habrá que abonar 30 dólares extra por disfrutar de 'Viuda Negra' y 'Cruella'. La que se libra de este tratamiento es la nueva película de Pixar, 'Luca', que siguiendo los pasos de 'Soul' se podrá ver sin coste extra.

Un calendario reformulado

Esta decisión viene de la mano de un nuevo retraso en el estreno de 'Viuda Negra' (pese a las primeras previsiones), que se va del 7 de mayo al 9 de julio. Está claro que una vez que se ponga en marcha la Fase 4 del MCU no hay marcha atrás, así que Disney está siendo precavida. Muy posiblemente, eso sí, no veremos más cambios: con el salvavidas en streaming de Disney+, y con la compañía habiendo detectado que un estreno solo en cines es muy arriesgado, posiblemente el Universo Marvel no experimente más retrasos.

Obviamente, la siguiente película de Marvel, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', sufre el consiguiente retraso también y se va a septiembre. También se retrasan 'Free Guy', 'The King's Man: La primera misión', 'Deep Water' y 'Muerte en el Nilo'. De momento, no se sabe si con ellas también se llevará a cabo la jugada del estreno simultáneo en Disney+: posiblemente, el resultado de 'Viuda Negra' tiene la clave para esa decisión.

El calendario para 2021 de Disney queda de la siguiente manera: