Trailer de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos': la película de artes marciales de Marvel promete acción, mística y nuevos héroes

Según pasan los meses, vamos teniendo más y más pistas acerca de los próximos estrenos de Marvel. Estaba claro que uno de los próximos en desvelar imágenes y detalles sobre su argumento sería 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', la adaptación de la explotación de la fiebre del kung fu que Marvel creó en los años setenta a manos de Steve Englehart y Jim Starlin.

La vigésimo quinta película del MCU está dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de dramas como 'Cuestión de justicia' o 'El castillo de cristal', y escrita por David Callaham, que sí tiene algo más experiencia dentro del cine de acción en general, y de los superhéroes en particular. Suyas son películas como 'Doom', 'Los mercenarios', 'Wonder Woman 1984', la reciente 'Mortal Kombat' y la futura secuela de 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Protagoniza todo un plantel de intérpretes orientales: Simu Liu como Shang-Chi, Awkwafina y un par de históricos del cine de Hong Kong, como Tony Leung y Michelle Yeoh.

Tatami marvelita

Si no hay nuevos retrasos, 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' se estrenará el próximo 3 de septiembre, y conformará junto a 'Viuda Negra' la puesta en marcha de la Cuarta Fase del MCU. Sin embargo, tras un par de series en Disney+ ('Wandavision' y 'Falcon y el Soldado de Invierno') y la película de la Viuda Negra, todas claramente dependientes aún de las fases previas del proyecto marvelita en el cine, esta es la primera producción que se distancia del resto, presentando nuevos personajes y un estilo distintivo.

Del argumento se sabe bien poco, aunque este trailer ya da unas cuantas pistas: ambientación actual, pero flashbacks a otras épocas y países asiáticos. Sabemos que la trama gira en torno al destino de Shang-Chi como sucesor de un imperio criminal, algo que no convence demasiado a nuestro protagonista. El hecho de que en los cómics no se cerrara una historia de origen clara para el héroe ha permitido a los creadores de la película traer a un villano del que ya habíamos oido hablar... en otros términos: El Mandarín, némesis (o no) de la que sigue siendo una de las películas más redondas del MCU, 'Iron Man 3'.