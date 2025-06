He jugado al 'Nintendo Switch 2 Welcome Tour' pensando que era un manual de pago. Resulta que es un museo de ciencia

La presentación de Nintendo Switch 2 en abril fue curiosa. En el evento revelaron un montón de detalles y juegos interesantes que entusiasmaron a los jugadores, pero tras el mismo, llegó el batacazo. Se empezaron a relevar los precios de la consola, de los juegos y de los accesorios. La resaca monetaria duró unos días y la puntilla fue el ‘Nintendo Switch 2 Welcome Tour’. Esta colección de minijuegos era como el “manual” de Switch 2… de pago. 9,99 euros, concretamente.

No es algo que gustara en la comunidad, pero tras probarlo, tengo claro que es mucho más que una guía de usuario de Nintendo Switch 2. Es un museo de ciencias en el que me habría flipado perderme de chaval.

1-2 Switch. Cuando una consola llega con características novedosas, la mejor forma de ponerlas a prueba es mediante las demos. Con el lanzamiento de Switch en 2017, a Nintendo se le ocurrió lanzar un juego que, por 19,99 euros, permitía experimentar con el sensor de infrarrojos de los mandos, con la vibración HD o con los sensores de movimiento. Llamado ‘1-2 Switch’, era curioso, pero nada más, y acompañado en el lanzamiento de la máquina por ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, pues poca atención iba a acaparar más allá que la que le otorgaran los ojos curiosos.

Bienvenido a Switch 2. Literalmente. Nintendo Switch 2 no es que sea el pináculo de la innovación. Es una consola más bien continuista, que es justo lo que necesita Nintendo tras el rotundo éxito de la antecesora, pero como saben que mucha gente puede querer subirse al tren de la nueva Switch, han preparado algo similar a ‘1-2 Switch’: ‘Nintendo Switch 2 Welcome Tour’.

¿El problema? Que desde que se anunció, esta colección de minijuegos para conocer los detalles técnicos de la máquina se vio más como un manual que como un videojuego. Y, peor: un manual de pago. Ya estoy probando Nintendo Switch 2 para el análisis, tengo la mía en camino y lo que tenía claro era que este juego no me llamaba ni lo más mínimo. Menos mal que he tenido que jugarlo para ver lo equivocado que estaba.

Un museo de ciencias. Porque… sí y no. ‘Welcome Tour’ es el manual de la consola en tanto a que nos enseña todos los detalles de la misma. Repasamos el mando, repasamos la pantalla, todos los botones de los Joy-Con y cada milímetro del sistema y de algunos de sus periféricos, pero lo hacemos como si estuviésemos en un museo. De pequeño, los museos me aburrían, pero cuando mis padres me llevaban a un museo de ciencias, la cosa cambiaba. Eso de tirar de palancas, mover una ola gigante, ver engranajes y ‘movidas’ en movimiento era algo que me entusiasmaba. Y, precisamente, eso es este juego.

Elegimos un avatar, hacemos cola para entrar en una Nintendo Switch 2 gigante y ale, a explorar. Cada pieza del sistema tiene un panel de información que nos premia si lo encontramos, hay minijuegos que nos permiten explorar cómo se utilizan ciertos botones y modos y también paneles informativos sobre elementos del hardware. Si queremos, podemos pasar una especie de examen para conseguir premios e ir avanzando por la consola virtual, y realmente es divertido.

Engaña. A estas alturas, ya sé cómo funciona la vibración háptica, sé cómo el sensor óptico permite que se usen los Joy-Con en modo ratón (muy preciso, por cierto, pero incompatible con algunas manos) y no me van a descubrir nada a nivel técnico de la máquina, pero sin ser el usuario objetivo de esto, me he divertido recogiendo los coleccionables, y más allá de para esta prueba, seguiré jugando.

Creo que, además, puede ser un título muy didáctico para todo tipo de público que se compre la consola y quiera aprender más sobre la misma y sobre tecnología en general. Además de disfrutar viendo cómo te explican una cosa y, al segundo, puedes poner eso en práctica. El problema es que… bueno, hay dos problemas.

Y viene con polémica. Uno es que no puedes conseguir el 100% del juego sólo con la consola y los Joy-Con. Hay algunos minijuegos y demostraciones que requieren de un televisor 4K que puede ser común ya en los hogares, pero… también los hay que necesitan el mando Pro (90 euros) y la cámara (otros 60 euros). Nintendo ya lo especifica en la web del juego con un “para ciertas demostraciones técnicas, se requieren accesorios adicionales, a la venta por separado”, pero no deja de ser curioso.

Ay, los precedentes... Y la segunda polémica viene con el precio. No tanto por tener que pagar esos 10 euros, sino porque va a suponer una barrera para que mucha gente disfrute de este título. Con el lanzamiento de PlayStation 5, Sony incluyó una demo, la de ‘Astro’s Playroom’. No sólo era un homenaje precioso a la historia de PlayStation, sino un videojuego de plataformas realmente divertido. Gustó tanto que sus desarrolladores tuvieron luz verde para desarrollar un juego completo, ‘Astro Bot’, que terminó llevándose el galardón a ‘Mejor Juego’ en los ‘The Game Awards’ de 2024.

‘Nintendo Switch 2: Welcome Tour’ habría sido no sólo un regalo perfecto para que los compradores de Nintendo Switch 2 tuviesen algo a lo que jugar nada más encender la consola, sino también la oportunidad de que más gente descubra este juego tan curioso y ‘cuco’ en el que unos cuantos desarrolladores han estado trabajando.

Porque se nota que hay mucho cariño en este “manual de pago”, pero precisamente que sea de pago y que tenga tanta pinta de manual es lo que puede ser un muro para muchos usuarios. Y ya no es sólo 'Asto's Playroom': Wii tuvo 'Wii Sports' incluido, y fue uin enorme pilar sobre el que se cimentó el éxito de la consola.

