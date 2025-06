Llevábamos años esperando la Xbox portátil. La teníamos junto enfrente de nuestras narices

En marzo de este mismo año todos los caminos empezaban a converger en la misma dirección: la Xbox portátil empezaba a asomar la patita. Bajo el nombre en clave Keenan, las filtraciones apuntaban a una consola OEM (fabricada por otra empresa), con cierta reminiscencia de Xbox en el diseño y Windows como sistema operativo. Las filtraciones se han cumplido, y la Xbox portátil es oficial. ¿O no es una Xbox?

ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. ROG ha sido el OEM escogido por Microsoft para fabricar su Xbox portátil. Para los menos familiarizados con el mundo gaming, ROG (Republic of Gamers) es una marca del gigante taiwanés ASUS. Esta división está centrada en hardware orientado al juego de alto rendimiento.

Un vistazo a… XBOX SERIES X: PRIMERAS IMPRESIONES - ¿Nos va a dar GRANDES ALEGRÍAS?

Bajo los nombres ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, la compañía lanzará al mercado dos consolas a finales de 2025. No se conocen aún detalles sobre reservas, precio o posibles accesorios.

El hardware. Xbox ha desvelado cuáles serán las principales especificaciones de estas consolas. La X será el modelo más potente. El chip será el AMD Ryzen Z2 A en el caso de la ROG Ally, y un Ryzen AI Z2 extreme para la variante X. Ambas compartirán pantalla Full HD de siete pulgadas, IPS y con 500 nits, con frecuencia de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus con recubrimiento antirreflectante.

Se diferencian en procesador, capacidad de memorias (16 GB LPDDR5X-6400 vs 24 GB LPDDR5X-8000, y 512 GB vs 1 TB), así como más puertos y batería para el modelo X (60 Wh vs 80 Wh, ambas con 65W).

El software. Las filtraciones se han cumplido y, como apuntaban, estas consolas llegarán con Windows 11 personalizado por ROG. La interfaz es prácticamente un calco respecto a la de la consola de sobremesa: Microsoft se ha obsesionado para que Windows funcione de forma rápida en esta consola.

Echando un vistazo a la información compartida por Xbox, vemos que el launcher es idéntico al de Xbox en sobremesa, con los accesos directos en la parte izquierda, acceso rápido a nuestro videos recientemente jugados, sugerencias de nuevas entregas, etc.

La experiencia de uso. Microsoft ha minimizado el consumo de recursos en segundo plano para que, nada más arrancar la consola, la experiencia sea lo más rápida posible. La ergonomía de los botones está basada en la del mando de Xbox. De hecho, si te fijas bien en el diseño del producto, es prácticamente una pantalla embebida entre dos mandos de Xbox.

Años apostando por la nube. Xbox lleva años centrando esfuerzos por el juego en la nube. Xbox Cloud Gaming, mirada hacia todo tipo de formatos (como la propia televisión sin necesidad de consola), foco en el teléfono móvil, e incluso streaming de nuestro propios videojuegos.

ROG Xbox Ally permitirá disfrutar del juego en la nube no solo a través de GamePass, sino también con alternativas como Epic Games, Battle.net... e incluso Steam. Es, por supuesto, compatible con Xbox Play Anywhere, la solución de Xbox para evitar pagos por duplicado: los juegos se pagan una vez, y se pueden disfrutar tanto en Xbox como en PC.

Una Xbox que no quiere ser solo una Xbox. La clave de ROG Xbox Ally estará, precisamente, en que quiere ir más allá de Xbox. Al estar basada en Windows, no solo podrá ejecutar de forma nativa aquellas entregas especialmente hechas para Xbox: se espera que pueda ejecutar de forma local juegos comprados en otras plataformas.

Esta consola, pese al nombre, está más cerca de un PC que de una Xbox, y el punto de la compañía es claro: "estas consolas funcionan con Windows, tienes acceso a todos los juegos de PC" (siempre y cuando cumplan con los requisitos para ser ejecutados.

La cuestión es que... esto ya existía. Si miramos las especificaciones del panel de la Xbox ROG Ally y buena parte de sus specs... nos encontramos ante una hermana de la ROG Ally. La Xbox ROG Ally tiene más potencia, gatillos hápticos, un diseño distinto y, quizás la clave, un launcher optimizado para que los usuarios de Xbox se sientan más cómodos.

Esta consola salió al mercado por 799 euros, 899 en el caso de la variante X. Con un hardware de mayor nivel, no habrá milagro que impida que esta consola se venda cerca de los 1.000 euros. Xbox ROG Ally no viene para competir con Switch 2, es una inmersión por parte de Microsoft en el mundo de los "handled PC", uno de los nichos más competidos en el mundo gaming.

Imagen | Xbox

En Xataka | La vida adulta ha hecho que sentarme a jugar sea cada vez más complicado. Hasta que me he comprado una consola portátil