La Nintendo Switch 2 no es la única opción que ofrece el mercado: las "handled PC" están viviendo su época dorada

Ayer fue un día excepcional para los nintenderos. Nintendo Switch 2 es oficial, una consola que por fin viene para competir con las mejores del mercado, y que deja varios recados al resto de compañías. La particularidad de Switch frente a sus rivales sigue siendo su portabilidad, y en esta generación está más cerca que nunca de ser la consola definitiva.

Sin embargo, aunque parezca que no tiene rivales, lo cierto es que los "handled PC", o consolas que podemos convertir tanto en sobremesa como en ordenadores, están en su mejor momento.

ASUS ROG Ally X. La ROG Ally X de ASUS es literalmente un ordenador encerrado dentro de una consola. Una bestia que nació en 2024 con un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y... un precio de 799 euros.

En términos de hardware no hay comparación alguna y, en software, aquí hablamos de una consola con Windows 11. No hay juegos de Nintendo (al menos de forma oficial), pero es una alternativa de peso.

Asus ROG Ally, pantalla FullHD de 7 pulgadas, AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y Windows 11. PVP en Asus — 799,00 € Amazon — 899,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Steam Deck. Steam Deck es una de las claras referencias dentro de su segmento, pese a llevar un tiempo en el mercado. Una bestia con procesador Zen 2, pantalla OLED en su última generación, conectividad externa hasta 8K 60 fps y sistema propio: SteamOS 3.0 (basado en Arch).

Esta consola también ronda los 700 euros, pero está más cerca de un ordenador que de un dispositivo centrado en videojuegos.

Valve Steam Deck SSD de 512 GB + 16 GB de RAM, 7 Pulgadas, 60 Hz, 1280 x 800 px, Consola de Juegos de Mano Hoy en Amazon — 680,01 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Lenovo Legion Go S. Hace poco pudimos probar la Lenovo Legion Go S, una bestia con SteamOS y opción a Windows. La tónica es similar a la de sus rivales: procesador AMD, muchísimo almacenamiento, opción para usar funciones de sobremesa, etc.

¿El precio? También más caro que la Switch 2, 630 euros para la versión con Windows. También está disponible su versión "sin S", la Lenovo Legion Go, con especificaciones aún más radicales.

Lenovo Legion Go - Consola Portátil Gaming 8.8" WQXGA (AMD Ryzen Z1 Extreme, 8C, 16GB RAM, 1 TB SSD, Tarjeta Gráfica AMD Integrada, Windows 11) Negro, Sistema de enfriamiento Legion Coldfront Hoy en Amazon — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

MSI The Claw. MSI es conocida por fabricar ordenadores, pero también sabe hacer consolas con Windows 11. Las Claw A1 siguen la línea del resto de dispositivos: PVP entre 600 y 800 euros, en este caso un Intel Core Ultra 7, y mucha chicha debajo del capó.

MSI Claw A1M - Consola portátil Full HD 7" 120Hz (Intel Core Ultra 7, 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi 7, Windows 11) - Color Negro Hoy en Amazon — 649,00 € Fnac — 649,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

A todas les falta algo. Nintendo, a todas les falta ser consolas de Nintendo. La compañía ha logrado algo que juega a su favor: compradores que apuestan sus consolas por el mero hecho de que las consolas... son de Nintendo.

Una fiebre de nostalgia, juegos exclusivos solo disponibles en su plataforma y una filosofía distinta, una en la que los gráficos pasan a un plano secundario (no tanto en esta segunda generación) y lo único que importa es la propia experiencia con el juego.

