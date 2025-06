Probamos juegos de Switch en Nintendo Switch 2. La sorpresa es mayúscula en juegos que antes se arrastraban

Nintendo Switch 2 llega con un bestial catálogo de lanzamiento. Es cierto que, quizá, los juegos que llegan de inicio no son muy numerosos ni realmente nuevos. Más allá de ‘Mario Kart World’ y ‘Nintendo Switch Welcome Tour’, juegos como el sorprendente ‘Cyberpunk 2077’, ‘Hogwarts Legacy’ o ‘Street Fighter 6’ ya estaban disponibles para otras consolas.

Sin embargo, la clave de esta consola es que es retrocompatible con la mayoría de juegos tanto físicos como digitales de Nintendo Switch. Simplemente, inserta el cartucho del juego de Switch que no hubieras jugado hasta ahora… y a disfrutar. Ya estoy probando Switch 2 de cara al análisis y una de las primeras sorpresas que me he encontrado es que hay juegos de Nintendo Switch que mejoran mucho en Nintendo Switch 2 sin necesidad de un parche de pago.

Y otra cosa que me ha pillado por sorpresa es que Nintendo ha lanzado algunos parches de mejora totalmente gratuitos. Pero vamos a ver de qué se trata, ya que hay miga.

Calidad de vida vs. calidad visual: la clave de los retrocompatibles de Switch 2

Como digo, la retrocompatibilidad de Switch 2 es tan sencilla como introducir o descargar el juego de la anterior consola y empezar a disfrutar. Hay una mejora evidente en cuanto comenzamos con el juego gracias a la pantalla. Tenga mejoras o no, simplemente por el mayor contraste y saturación del nuevo panel -pese a ser LCD-, los juegos se “ven” mejor.

Pero aquí hay que hablar de mejoras que el nuevo chip de Nvidia puede ofrecer. Ese extra de potencia ya se nota en títulos exclusivos de la nueva Switch, como un ‘Cyberpunk 2077’ que está a medio camino entre las versiones de PS4 y Xbox Series S, o el nuevo ‘Mario Kart’ que es una delicia visual.

En juegos que cuentan con parche de mejora, como los ‘The Legend of Zelda Breath of the Wild’ o ‘Tears of the Kingdom’, también se percibe una mayor resolución de imagen y texturas, mejores sombras y, sobre todo, un rendimiento a 60 fps cuando el original se peleaba en algunos momentos con los 30 fps. Vale, hablamos de juegos que han sido ‘mimados’ para la nueva consola, pero… ¿qué pasa con un ‘Bayonetta 3’, un ‘Xenoblade Chronicles 2’ o un ‘Super Mario Odyssey’?

Aquí es donde la cosa se pone interesante y cada uno de ellos me permite comentar las sensaciones con el enfoque de esta retrocompatibilidad de Switch 2.

‘Bayonetta 3’

Este juego es una maravilla visual en la híbrida de Nintendo. Tiene un apartado muy similar al visto en las entregas anteriores, pero también el objetivo de moverse a 60 frames por segundo. El problema es que no siempre logra esa cifra y, aunque la respuesta del personaje y la sensación a los mandos es buena, clavar la tasa de frames por segundo en 60 es algo muy interesante para estos juegos de acción.

De hecho, en este juego, las escenas de vídeo están bloqueadas a 30 frames por segundo, como confirmó el medio Digital Foundry, y se sienten más suaves que las escenas en las que tomamos los mandos, que oscilan entre esos 60 y 30 frames por segundo, con saltos que nos transmiten una mayor aspereza en los controles. He intentado explicarlo de forma sencilla, pero el resumen es que es una situación que no era la ideal.

Con Nintendo Switch 2, la situación cambia. El juego tiene una tasa de frames desbloqueada con 60 como límite y la nueva consola de Nintendo, gracias a esa mayor potencia bruta, permite llevas las escenas de juego a unos muy constantes 60 frames por segundo. Ahora, jugar a ‘Bayonetta 3’ es una delicia, también porque el tiempo de respuesta entre nuestra pulsación del botón y el movimiento del personaje es menor, y todo se siente más suave.

Es algo que también ocurre en otros títulos como un ‘Deadly Premonition’ que tenía un rendimiento bochornoso en Switch o ‘Batman Arkham Knight’, que tampoco iba sobrado de fluidez en la híbrida de Nintendo. Como digo, hay varios juegos en los que el rendimiento estaba desbloqueado y el YouTuber Modern Vintage Gamer nos permite ver el antes y el después.

Resumen: los juegos con frame-rate desbloqueado o que tenían problemas en Nintendo Switch, aunque no tengan parche de mejora, se sienten mejor a los mandos, mucho más suaves.

‘Xenoblade Chronicles 2’

Este juego es uno de los más grandes de la anterior consola y eso implicaba, sobre todo en modo portátil, que los desarrolladores introdujeron un sistema de resolución dinámica para priorizar en todo momento llegar a un rendimiento aceptable a 30 frames por segundo. Se tradujo en un juego que iba a una resolución extremadamente baja, manteniéndose mucho tiempo en 360p cuando la pantalla de Switch 1 era 720p.

Otros juegos que priorizaron rendimiento frente a nitidez fueron ‘Doom’ o ‘Wolfenstein: The New Colossus’, entre otros cuantos. ¿Qué ocurre cuando los introducimos en Nintendo Switch 2? Pues… que hay buenas y malas noticias.

Las buenas noticias es que el rendimiento, cuando había algunos bajones, es mejor, igual que ocurre en ‘Bayonetta 3’. Las malas noticias es que la resolución era dinámica, pero había límites de los que no podía pasar y si en una pantalla a 720p ya se veían borrosos, en una más grande y con más resolución como la de Nintendo Switch 2, el problema se acentúa.

‘Doom’ se ve algo más nítido en el modo portátil de Switch 2, igual que ‘Wolfenstein’, pero las texturas tienen la misma definición que las que tenían en Switch y el resultado es una imagen general algo lavada. Con efecto vaselina, como se suele decir. En ‘Xenoblade Chronicles 2’, ahora no noto tantos bajones, pero la resolución sigue siendo muy baja y los ‘jaggies’, o dientes de sierra, están más acentuados en Nintendo Switch 2. Es un juego al que le vendría de perlas un parche.

Resumen: los juegos que ya se veían borrosos en la pantalla de Nintendo Switch, seguirán viéndose borrosos en Switch 2, pese a la mayor calidad general del nuevo panel.

Parches gratuitos

Al margen, hay juegos que no tienen ningún tipo de parche y que, pese a verse algo más pixelados en Switch 2, como en su momento ya tenían una resolución acorde al panel de la anterior generación, se mantienen bien en la nueva consola. ‘Mario Kart 8 Deluxe’ o ‘Kirby y la Tierra Olvidada’ sin el parche son dos ejemplos. Que sean tan coloridos también casa de maravilla con el nuevo panel.

Ahora bien, Nintendo ha liberado una serie de parches gratuitos para algunos de sus juegos. Es un movimiento curioso por parte de la compañía, pero ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, ‘New Super Mario Bros U Deluxe’ o ‘Super Mario Odyssey’, entre otros pocos títulos, se actualizan cuando se ejecutan en una Switch 2 con mejoras en resolución, rendimiento en algunos casos y compatibilidad, también en ciertos casos, con nuevas características de la consola, como la de compartir tarjetas de juego.

‘Super Mario Odyssey’, por ejemplo, experimenta un notable aumento de resolución en la nueva consola y, aunque hay elementos que siguen teniendo problemas visuales (como algunas sombras), la calidad general de la imagen es fantástica tanto en modo portátil como en sobremesa. ‘Pokémon Escarlata’ y ‘Púrpura’, que eran juegos que, a veces, se arrastraban, también tienen uno de estos parches, con una mejora de rendimiento y una resolución más alta.

Creo que son gratuitos, y no de pago como los de ‘Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’ porque es un simple aumento de resolución y rendimiento que no lleva mucho trabajo de desarrollo. De hecho, que no haya juegos en la lista que no sean de Nintendo hace que me incline a pensar que, simplemente, han puesto en esta lista títulos que, por resolución dinámica y FPS desbloqueados, se aprovechan de esa potencia extra. Como ‘Bayonetta 3’, vaya.

Esto es pura conjetura, pero es evidente que algo han tocado porque varios de ellos también son compatibles con HDR y GameShare, por lo que algo de trabajo, hay. Y se agradece.

Al final, estos parches gratuitos son un buen punto para Nintendo y los desarrolladores que incluyan algo similar. Por ejemplo, Hello Games, los desarrolladores de ‘No Man’s Sky’, también han desarrollado un paquete de mejora para su juego, y en lugar de venderlo a 9,99 euros como otros editores, lo distribuyen de manera gratuita.

Compres o no uno de estos parches, por mi experiencia con Switch 2 esta semana puedo decir que jugarás mejor a los títulos de Nintendo Switch que tuvieran problemas de rendimiento. La calidad visual… es otra cosa, ya que muchos que se veían borrosos en la anterior consola, si aquí no tocan parámetros de resolución, se verán aún más borrosos.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Ya tenemos la Nintendo Switch 2: déjanos tus dudas y preguntas en comentarios y las responderemos en este artículo