iPhone 16 Pro Vs iPhone 15 Pro: qué smartphone de Apple elegir según tus necesidades

La keynote de septiembre de Apple nos ha dado alguna que otra sorpresa. Tras la habitual presentación de la nueva generación de iPhone —en este caso iPhone 16—, los de Cupertino también han querido hacerse eco de otros modelos más potentes y mucho más completos. Una vez finalizada la presentación anual de Apple, hemos querido reunir las mejoras y novedades del iPhone 16 Pro para compararlas con la generación pasada. ¿Merecerá la pena dar el salto al nuevo iPhone?



iPhone 15 pro iPhone 16 pro PANTALLA Panel OLED de 6,1 pulgadas Resolución de 2.556 x 1.179 píxeles Pico de brillo de 2.000 nits Refresco LTPO de 1 a 120 Hz Relación de aspecto 19,5:9 Super Retina XDR 6,3 pulgadas ProMotion 120 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 DIMENSIONES Y PESO 146,6 x 70,6 x 8,3 mm 187 gramos 14,96 cm x 7,15 cm x 0,83 cm 199 g PROCESADOR Apple A17 Pro Apple A18 Pro RAM 8 GB Por determinar ALMACENAMIENTO 128, 256, 512 GB, 1 TB No ampliable 128/256/512 GB/1 TB CÁMARA FRONTAL 12 Mpx f/1.9 Graba 4K60 12 MP f/2.2 CÁMARA TRASERA Principal: 48 Mpx f/1.78, estabilización en sensor Gran angular: 12 Mpx f/2.2 Telefoto 3x: 12 Mpx f/2.8, OIS Todas graban 4K60 48 megapíxeles, f/1.78 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 12 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 BATERÍA 3.290 mAh N.d. SISTEMA OPERATIVO iOS 17 iOS 18 CONECTIVIDAD 5G WiFi 6E Bluetooth 5.3 GPS NFC USB-C 5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA

Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2

Bluetooth 5.3

Chip de banda ultraancha

NFC OTROS Face ID Certificación IP68 IP68

Sonido estéreo

FaceID Botón de acción Control de cámara PRECIO Desde 1.069 euros 1.219 euros

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro, por apartados

Cambios en el diseño del iPhone 16 Pro

Mientras que sí podemos ver un cambio más significativo entre el iPhone 15 y el iPhone 16, no podemos decir lo mismo, al menos a simple vista, del iPhone 15 Pro y del iPhone 16 Pro. La nueva generación llega con una parte trasera similar a la de la anterior generación, pero esta vez apostando por una construcción en titanio de grado cinco, que promete ser más resistente.

Los cambios más notorios los encontramos en el frontal, sobre todo en la presencia de unos biseles más reducidos para ofrecer un frontal todo-pantalla. Aunque en las imágenes puede que no se aprecie, el tamaño también se ha alterado: el iPhone 16 Pro tiene un tamaño de 6,3 pulgadas frente al iPhone 15 Pro y sus 6,1 pulgadas.

Un control de cámaras como principal innovación

Una de las mayores curiosidades que ha girado en torno a la keynote de septiembre ha sido la implementación del nuevo botón de cámara. No sólo permite realizar fotografías, sino que dependiendo de la pulsación puede realizar una función distinta, ya sea para abrir la cámara, realizar grabaciones de vídeo, acceder al zoom o seleccionar algunos ajustes de la cámara.

De momento no podemos decir mucho sobre este nuevo botón —hasta que no tengamos el móvil en nuestras manos no podremos saber cómo se comporta—, pero sí que sabemos que está troquelado en acero inoxidable y está rodeado por un cristal de zafiro.

El nuevo procesador pensado en Apple Intelligence

Los iPhone 16 (todos los modelos) se han construido pensando en Apple Intelligent. El procesador del iPhone 16 Pro, el Apple 18 Pro, es una revisión mucho más potente y completa que el Apple A18 del iPhone 16. Además, por primera vez nos encontramos en un iPhone un sistema de refrigeración para disipar el calor, según se ha mencionado un 20% más que en el modelo anterior.

Aunque no veremos Apple Intelligent en Europa hasta 2025, promete una experiencia muy completa en la nueva generación de smartphones. Una de las principales características de Apple Intelligent (y más esperadas) es la integración de ChatGPT, pero además también contará con nuevas funciones para Siri, clasificación y resúmenes de notificaciones y la alternativa de Google Lens, Visual Intelligence (entre otras funciones).

Por qué elegir el iPhone 16 Pro

La llegada de Apple Intelligent . Aunque de momento no podremos disfrutar de Apple Intelligent, la inteligencia artificial de Apple llegará dando un salto de innovación que repercutirá en la experiencia de usuario.

. Aunque de momento no podremos disfrutar de Apple Intelligent, la inteligencia artificial de Apple llegará dando un salto de innovación que repercutirá en la experiencia de usuario. Un procesador más potente para Apple Intelligent , pero también para otras tareas. El procesador Apple A18 Pro y el sistema de refrigeración será ideal para Apple Intelligent, pero también para utilizar apps y videojuegos.

, pero también para otras tareas. El procesador Apple A18 Pro y el sistema de refrigeración será ideal para Apple Intelligent, pero también para utilizar apps y videojuegos. Un control de cámaras muy interesante. El nuevo botón lateral del control de cámaras puede ser muy útil para acceder a diferentes funciones de la nueva generación.

Por qué elegir el iPhone 15 Pro

La diferencia de precios entre el iPhone 15 Pro y el iPhone 16 Pro . El precio es algo que solemos valorar a la hora de comprar un dispositivo tan caro, por lo que siempre merece la pena barajar las distintas opciones, sobre todo ahora que el iPhone 15 Pro puede encontrarse a un precio mucho más competitivo que cuando se lanzó el año pasado.

. El precio es algo que solemos valorar a la hora de comprar un dispositivo tan caro, por lo que siempre merece la pena barajar las distintas opciones, sobre todo ahora que el iPhone 15 Pro puede encontrarse a un precio mucho más competitivo que cuando se lanzó el año pasado. Las novedades pueden no ser para todo el mundo. Si no te llaman especialmente la atención las novedades del iPhone 16 Pro, por la diferencia de precio el iPhone 15 Pro puede ser una mejor opción de compra.

Apple

