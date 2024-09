Vamos a tener una versión de los iPhone 16 para la UE y otra para el resto del mundo. Y en la UE salimos perdiendo

Si echas un vistazo al sitio web de los iPhone 16 y los iPhone 16 Pro en español probablemente te des cuenta de algo. No hay ni una sola mención a Apple Intelligence. Ni una. Tampoco en la página web dedicada a iOS 18. Es como si esa gran característica de estos móviles no existiera... porque en la UE, efectivamente, no estará disponible. Es la gran diferencia entre los iPhone 16 de la UE y los del resto del mundo, pero no la única.

Nada de Apple Intelligence en la UE. Las opciones de IA de Apple no estarán disponibles inicialmente ni en España ni en el resto de países de la Unión Europea. La compañía lo anunció hace semanas, inicialmente en las notas de la versión beta para desarrolladores de iOS 18.1, donde se indicaba que "Apple Intelligence no está disponible actualmente en la Unión Europea ni en China". Ese mensaje se mantiene en la nota de prensa que la compañía ha enviado para anunciar la llegada inminente de Apple Intelligence en EEUU, aunque no dan más detalles sobre esas opciones.

La DMA como excusa. La empresa explicó en junio que no ofrecería las opciones de Apple Intelligence en la Unión Europea "debido a las incertidumbres regulatorias que implica la Digital Markets Act (DMA)". Según los responsables de Apple, "nos preocupa que los requisitos de interoperabilidad de la DMA puedan obligarnos a comprometer la integridad de nuestros productos de forma que se ponga en peligro la privacidad de los usuarios y la seguridad de los datos". La empresa quiere evitar posibles conflictos con esa regulación, y no ofrecerá ni Apple Intelligence ni otras nuevas opciones software en los iPhone.

Por qué Apple puede violar la DMA. Apple teme que al requerirse que sus sistemas sean más abiertos bajo la DMA, tengan que exponer datos sensibles a terceras partes, lo que podría debilitar sus protocolos de seguridad. El teórico foco de Apple en la privacidad entra en conflicto con esos requisitos, según la compañía.

Pero sí que estará disponible en los Mac. En esa misma nota de prensa se indica que "en la UE, Apple Intelligence está disponbile para el Mac". En realidad lo estará en versión beta en macOS Sequoia 15.1 el mes que viene, "y se añadirán nuevas funciones en los próximos meses". El requisito será el de tener un Mac con el chip M1 o posterior que tengan configurado el idioma de Siri y del dispositivo en inglés de Estados Unidos. Los Mac son una plataforma más abierta que por ejemplo permite instalar software desde otras fuentes que no sean la App Store, lo que cumple esa exigencia de la DMA de incrementar la interoperabilidad.

¿Pero llegará también a los iPhone, no? Nada está confirmado, pero el pulso regulatorio está ahí. Para que dichas opciones acaben estando disponibles en los iPhone en la UE, Apple deberá estar segura de que todas esas funciones no entren en conflicto con la regulación, y hoy por hoy la empresa tiene claro que el riesgo existe. Las últimas sentencias que por ejemplo obligaron a Apple a abrir su ecosistema a aplicaciones de terceros han hecho que haya cada vez más dos grandes versiones de los iPhone: una para la UE y otra para el resto del mundo. Que Apple y la UE lleguen a un entendimiento parece de momento complicado.

Otras opciones que no llegan. Además de no poder hacer uso de Apple Intelligence, los usuarios de los iPhone de la UE tampoco tendrán acceso a poder hacer mirroring de los iPhone en sus Mac, otra de las características llamativas que se anunciaron en la WWDC. Por último, tampoco tendrán acceso al llamado SharePlay Screen Sharing para compartir pantalla entre distintos dispositivos de su ecosistema.

IA a dos velocidades, no solo para Apple. La DMA es también la causante de que Microsoft Copilot no esté disponible en Windows 11 en la Unión Europea. Estas opciones, que llevan ya meses disponibles en el resto del mundo, siguen sin llegar a los usuarios de la UE. En Microsoft tampoco quieren arriesgar y exponerse a potenciales multas por violación de esa regulación.

