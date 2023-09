España se queda sin Copilot para Windows 11: la regulación de la UE frena su despliegue en Europa

La semana pasada Microsoft anunciaba la llegada de una importante actualización de Windows 11. El sistema operativo incluye por primera vez Microsoft Copilot, un asistente de inteligencia artificial que los usuarios podrían disfrutar a partir del 26 de septiembre esos equipos.

Ayer efectivamente la actualización comenzó a desplegarse entre los usuarios de Windows 11, pero los editores de Xataka que intentamos realizarla descubrimos que no podíamos acceder a Copilot. ¿Habíamos hecho algo mal? No. Simplemente estas funciones no están aún disponibles en España ni en Europa.

Los propios responsables de Microsoft explicaban en un artículo en su blog los pasos para poder disfrutar de "las últimas innovaciones de Windows 11", que estará disponible para quienes ya dispongan en sus equipos de Windows 11 en su versión 22H2 —la gran actualización del año pasado—.

Es la actualización a Windows 11 2023 Update (versión 23H2) la que incluye las últimas mejoras en aplicaciones y, sobre todo, el esperado Copilot. Este asistente integrado en el sistema operativo permite acelerar todo tipo de tareas al trabajar con un PC con Windows y con las aplicaciones y servicios que usamos en él.

Sin embargo, el lanzamiento de la actualización en general y la disponibilidad de Copilot en particular no serán tan inmediata como nos gustaría. Tanto mis compañeros como yo hemos visto como la actualización que nos ha aparecido de momento es acumulativa —en concreto, la KB5030310—, como tantas otras anteriores los últimos meses.

¿Qué hacer para obtener la última gran actualización a Windows 11 23H2 y con ella el Copilot? De momento solo podemos hacer una cosa: esperar. En Xataka nos hemos puesto en contacto con Microsoft y nos explican el proceso. Para empezar, el despliegue será gradual y ciertos mercados serán los primeros en recibir estas mejoras.

En concreto, explican en Microsoft, "los mercados iniciales para la versión preliminar de Copilot en Windows incluyen Norteamérica y partes de Asia y Sudamérica".

Sin embargo, aclaran, "el Espacio Económico Europeo (EEE) estará disponible en cuanto podamos ofrecer un servicio que cumpla las normas del EEE". Los responsables de la empresa destacan que su objetivo es que "Copilot en Windows esté disponible en el EEE lo antes posible".

¿Cuál es el obstáculo? La regulación europea y, en concreto, la DMA o Ley de Mercados Digitales, que convierte a las empresas en guardianas de nuestros datos. Tanto la DMA como la DSA entraron en vigor el pasado 1 de noviembre de 2022, pero se han empezado a aplicar realmente en mayo de este año, y afecta entre otras cosas al despliegue de servicios como Copilot.

Es por eso por lo que en Microsoft explican que "estamos trabajando con un calendario ambicioso para llevar Copilot para Windows al EEE en pleno cumplimiento de la DMA y seguiremos colaborando con la Comisión Europea a medida que avancen estos esfuerzos de cumplimiento".

La firma concluye aclarando que ha empezado a "probar y aplicar cambios para que los servicios designados cumplan plenamente la Ley de Mercados Digitales de la UE antes de marzo de 2024". Por tanto, esa parece ser la fecha límite en la que recibiremos tanto la actualización como Copilot. Es posible no obstante que ambas opciones lleguen de hecho antes, y cuando lo hagan, estaremos atentos.

