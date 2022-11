El primer día del internet del futuro en Europa: cómo la DSA y la DMA afectarán a las Big Tech (y a nosotros)

DSA y DMA. No son los nombres de dos empresas de coches o de nuevos estándares de conectividad. Son de esos acrónimos que probablemente iremos oyendo más y más, sobre todo porque cambian las reglas del juego para las grandes tecnológicas que operan en Europa. Estas empresas ahora tendrán un poquito menos de poder y un poquito más de responsabilidad.

Qué es la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta legislación quiere regular prácticamente todos los aspectos que afectan al contenido digital, desde los algoritmos —podremos elegir sistemas no basados en nuestros intereses— hasta la desinformación, pasando por la publicidad y las tiendas de aplicaciones. Las empresas se convierten en mucho más responsables de lo que publican.

El primer borrador se anunció a finales de 2020, y entre otras cosas prohibe la publicidad online individualizada basada en aspectos como la religión, la orientación sexual o el origen étnico. También se prohiben los patrones oscuros y las plataformas deberán explicar por qué se ha retirado un contenido y proporcionar herramientas para reclamar en esos casos.

The EU #DigitalMarketsAct (DMA) is a core piece of the European digital strategy, and it enters into force TODAY. What does that mean? Our thread explains. 🧵⤵️ pic.twitter.com/4GkB1sKgxn