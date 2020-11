La Comisión Europea carga contra Amazon: la acusa de usar los datos de vendedores de terceros para competir contra ellos

Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia de la Unión Europa, acaba de anunciar que la Comisión Europea va a presentar cargos antimonoplio contra Amazon por usar los datos de vendedores de terceros para competir contra ellos, tal y como se venía esperando desde junio de este mismo año. Se trata del resultado de una investigación que lleva abierta desde julio de 2019 y que tenía como objetivo analizar el doble rol de Amazon: mercado y minorista.

Según Vestager, la Comisión ha llegado a la "conclusión preliminar de que Amazon abusó ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios de mercado en Alemania y Francia, la mayor base de mercado para Amazon en la Unión Europea". La comisaria también ha anunciado una segunda investigación a Amazon por el funcionamiento de la Buy-Box.

La comisaria ha destacado que "no nos oponemos al éxito de Amazon ni a su tamaño. Nuestra preocupación es una conducta comercial muy específica, que parece genuina para distorsionar la competencia". El foco reside en su doble rol como mercado y minorista. En ese sentido, Vestager ha explicado que analizaron una muestra de 80 millones de transacciones y 100 millones de productos a la venta en los mercados europeos.

We reached the preliminary conclusion that @amazon illegally has abused its dominant position as a marketplace service provider in DE & FR. @amazon may have used sensitive data big scale to compete against smaller retailers. Now for @amazon to respond. @EU_Competition