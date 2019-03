La UE multa por tercera vez a Google: 1.490 millones de euros por prácticas abusivas con AdSense

Google sabía lo que se le venía encima. Pocas horas después de su anuncio, la Comisión Europea ha anunciado una nueva multa a Google por valor de 1.490 millones de euros en la que se le acusa de prácticas abusivas con sus servicios de publicidad online.

Se trata de la tercera multa de Google que recibe por parte de la UE. Primero fueron 2.420 millones de euros por su posición dominante con Shopping y un año después llegó la histórica multa de 4.340 millones por utilizar Android como vehículo para consolidar su dominio en las búsquedas. Ahora, Google pierde su tercer caso y es sancionado por "restringir artificialmente la posibilidad de que otras páginas web puedan desplegar publicidad de competidores de Google".

Según la Comisión, Google ha utilizado su posición dominante para imponer una serie de requisitos en diferentes periodos de tiempo: exclusividad, visualización preferente de un número mínimo de anuncios de búsqueda de Google y el derecho a autorizar anuncios de la competencia.

La comisaria Margrethe Vestager ha explicado así la posición dominante de Google por la que ha sido multado: "Hoy la Comisión ha multado a Google con 1.490 millones de euros por el uso ilegal de su posición dominante en el mercado" [...] "Durante los últimos 10 años ha denegado a otras compañías la posibilidad de competir por méritos propios y ha delimitado los beneficios para los consumidores de esta competición".

