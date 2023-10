OnePlus Open, análisis: el mejor OnePlus que he probado nunca es mucho más que su primer plegable

El mejor OnePlus que he probado nunca. Tanto, que no parece un OnePlus. Este sería mi primer resumen tras haber probado (y disfrutado) el OnePlus Open, su primer plegable. Que nadie se confunda. OnePlus siempre ha fabricado productos excelentes y de alta calidad, pero esta propuesta está tantos niveles por encima de todo lo anterior que, tras haber probado todos y cada uno de los flagships de la marca, este último ha roto bastante mis esquemas.

Hay una posible explicación a esto y es que... este OnePlus no es del todo un OnePlus. Este teléfono es prácticamente el OPPO Find N3, sucesor del OPPO Find N2 que pudimos probar el año pasado. Pocos fabricantes están al nivel de OPPO en lo que respecta a plegables de tipo libro, y la compañía ha aprovechado la marca OnePlus para traerlo de forma global.

Soy fiel defensor de los móviles plegables y este OnePlus Open no es más que una prueba fehaciente de que el concepto está cada vez más maduro. No tengo muchas dudas: buena parte de los usuarios de teléfonos tradicionales desearían tener este teléfono en el bolsillo. ¿Por qué? Quédate y te lo cuento.

Ficha técnica del OnePlus Open



OnePLus open dimensiones y peso Desplegado: 153.4 x 143.1 x 5.9 mm (5.8mm Emerald Dusk) Plegado: 153.4 x 73,3 x 11.9 mm (11,7 Emerald Dusk) pantalla principal (interna) 7,82 pulgadas Resolución 2440 x 2268 (2K) 426ppi Relación de aspecto 1.0758 : 1 LTPO 1- 120 Hz Fluid AMOLED 1400 nits HMB / 2800 nits pico PWM 1440 Hz Ceramic Guard pantalla exterior 6,31 pulgadas Resolución 2484 x 1116 (2K) 431ppi Relación de aspecto 20:09 LTPO 10 - 120 Hz 1400 nits HMB / 2800 nits pico Ceramic Guard procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU Adreno 740 memoria 16 GB LPDDR5X 512 GB UFS 4.0 cámara trasera Principal: 48 MP, Sony LYT-T808, f/1.7 Telefoto: 64 MP, OmniVision OV64B, 3X óptico, 6X lossless, f/2.6 Ultra gran angular: 48 MP, Sony IMX581, f/2.2 cámara delantera Cámara exterior: 32 MP, f/2.4 Cámara interior: 20 MP, f/2.2 software OxygenOS 13.2 basado en Android 13 batería 4.805mAh (doble celda de 3.295 + 1510) Carga rápida SuperVOOC de 67W conectividad 5G SA/NSA WiFi 6E Bluetooth 5.3 NFC USB 3.1 Dual nano SIM otros Alert Slider Sonido Dolby Atmos precio 1.899 euros

Diseño y experiencia: todo lo que un plegable debería ser

Móviles plegables que cuando están plegados no parecen plegables. Este es mi concepto perfecto para este tipo de teléfonos. ¿A que me refiero? A que cuando está cerrado, este OnePlus Open es un teléfono "normal", con una relación de aspecto 20:0:9 (la de un teléfono estándar) y un panel AMOLED LTPO con muy buena resolución, '2K'. Este panel exterior tiene un total de 431 píxeles por pulgada, por lo que es bastante nítido. El peso es de 239 gramos, algo pesado, pero en la línea de teléfonos de gama alta como el iPhone 14 Pro Max.

Las dimensiones son bastante comedidas, de tan solo 15 centímetros de alto y un grosor de menos de 12mm cuando está plegado. Para que tengas contexto, es un poco más alto que un iPhone 15 Pro. Compacto, no pesa en exceso, cómodo gracias al cuero vegano, y con un aluminio tratado en el nivel más alto (no todos los fabricantes tratan igual el aluminio).

La calidad de construcción de este teléfono es sencillamente espectacular. De los mejores plegables que han pasado por nuestra mesa de análisis

Incluso el tamaño del Alert Slider se ha pensado para ser especialmente cómodo en este formato

La calidad del cierre es sencillamente perfecta, la mejor que he visto. El marco que rodea la pantalla tiene un pequeño salto hacia el exterior. Como puedes apreciar en la imagen superior, cuando la pantalla está cerrada, los bordes del panel son los que logran un cierre 100% hermético, por lo que no es posible que se cuele polvo o suciedad.

En definitiva, este un móvil muy premium, agradable de usar con una sola mano como teléfono normal y con el que en más de un día no he necesitado desplegar su panel interior. Es tan cómodo como teléfono al uso que la pantalla interior es un gran añadido de valor, pero no un imprescindible (algo que ayudará bastante al ciclo de vida de esta pantalla).

La pantalla externa de 6,31 pulgadas es de una calidad excelente. Aquí no se recorta en resolución ni brillo, con un pico máximo de 2800 nits y un modo HBM (High Brightness Mode) de 1400 nits, cifras bastante espectaculares a nivel de brillo máximo. Como casi todos los fabricantes hacen con los nits, los 2800 son una promesa para ciertas situaciones concretas y zonas determinadas del panel. El dato más real es que este panel se moverá cerca de los 1.400 nits en la mayoría de situaciones, sin un brillo auto en exteriores que lo acerque a 2.000 nits.

El formato del dispositivo ayuda a que no se haga necesario desplegar el teléfono para las tareas diarias, y es perfecto para reproducción multimedia al tener una relación de aspecto "normal".

Olvídate de la arruga

Cuesta encontrar la arruga en el OnePlus Open. Un milagro.

Cada vez que analizo un móvil plegable, veo de capital importancia dedicar unas palabras tanto a la arruga como al sistema de plegado. En el caso de este OnePlus Open no puedo más que quitarme el sombrero. La arruga es casi inapreciable al tacto, la más moderada que he probado hasta la fecha. En lo visual también es difícil de detectar, tanto que recuerdo con nitidez el día que pensé "anda, si tengo que probar el tema de la arruga". Tuve que ir a buscarla de forma intencionada.

El trabajo con la bisagra también es impecable. Su interior utiliza un mecanismo de ocho ejes para intentar aliviar la presión ejercida al cerrar y abrir. Las sensaciones son casi inmejorables. Es un móvil que podemos cerrar fácilmente con una mano, pero que ofrece suficiente solidez y resistencia para dar esa sensación de durabilidad que tanto importa en un plegable.

Cuando está desplegado, accedemos a un panel de 7.82” pulgadas, con resolución 2K y un brillo máximo de, también, 1400 nits HBM y 2800 de pico. El aprovechamiento frontal es cercano al 90% y la calidad final es prácticamente idéntica a la del panel exterior. OnePlus no ha querido recortar en ninguno de los dos paneles, algo imprescindible si se quiere ofrecer una experiencia de usuario consistente con el teléfono.

Rendimiento: OnePlus sabe muy bien lo que se hace

Algo esconde OnePlus a la hora de hacer que sus teléfonos rindan. Ya en el curso pasado, con un Snapdragon 8 Gen 1 que se calentaba con tan solo mirarlo, el OnePlus 10 Pro lograba mantenerlo a raya sin menor problema. Este año contamos con un mejorado Snapdragon 8 Gen 2 que no suele calentarse demasiado, aunque montarlo en un teléfono plegable siempre entraña riesgos de cara a la disipación térmica.

Si bien el OnePlus Open no llega a las cifras excelsas del OnePlus 11 (teléfono que también monta este procesador), este no es un plegable que sufra de un throttling (bajada del rendimiento por exceso de calor) excesivo. El test de CPU nos indica una caída del 21%, mientras que en el test de estrés gráfico de 3Dmark, la cifra se mueve en un 35% de caída.



OnePlus open IPHONE 15 PRO MAX Xiaomi 13 Ultra ONEPLUS 11 SAMSUNG GALAXY S23+ PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 2 Apple A17 Pro Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) RAM 16 GB 8 GB 16 GB 16 GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 1.069 / 4.210 (6) 2.637 / 7.103 (6) 1.982 / 5.492 (6) 1.176 / 4.960 (5) 2.019 / 5.308 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 13.668 13.667 13.978 14.018 14.250 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 13.668 / 8.938 15.375 / 9.170 13.926 / 12.788 14.250 / 11.186 14.018 / 13.968 PCMARK WORK 10.816 - 15.048 11.406 15.823

Datos más que correctos que se traducen en un teléfono que no le teme a largas partidas de 'PUBG Mobile' en gráficos máximos y calidad HDR, así como jornadas intensivas en las que ha logrado mantener una buena tasa de FPS (casi siempre por encima de 50) en 'Genshin Impact'. En el resto de usos cotidianos, es un móvil que vuela. Fluido, optimizado y con una de las mejores experiencias en relación software-hardware que nos pueda ofrecer un plegable.

Biometría

A nivel biométrico, este OnePlus Open cuenta tanto con un lector de huellas lateral como con sistema de desbloqueo facial. Este es quizás uno de los puntos en los que menos ha brillado la propuesta asiática. El lector de huellas es rápido, pero he encontrado algunas resistencias con las manos no del todo limpias (después de entrenar, después de limpiarme las manos y que estén ligeramente húmedas, etc.).

En lo que respecta al sistema de reconocimiento facial, tan solo funciona cuando las condiciones lumínicas le son favorables. Cuando empieza a caer la luz el rendimiento es pobre hasta el punto de que no funciona en la mayoría de ocasiones.

Sonido: probablemente, el mejor sonido en un plegable

Wow. Cuando me refería a que este OnePlus no parece un OnePlus, me refería a apartados como el del sonido. Este OnePlus tiene, probablemente, el mejor sonido que haya probado en un plegable. Es contundente por encima de lo esperado (los plegables suelen sonar alto, pero este Open es brutal).

Pero no me ha sorprendido solo por el volumen máximo, sino por el control de la distorsión en los máximos rangos de volumen, el buen trabajo de ecualización, equilibrio de graves y agudos, etc. Es toda una experiencia sonora escuchar música o ver películas con este teléfono.

Software: más OPPO que OnePlus

Un terreno en el que rivales como Samsung suelen partir con la batalla ganada es en el software. Pocos se acercan al gigante coreano, ya que no es sencillo optimizar un teléfono plegable a nivel de sistema operativo. OnePlus ha querido acercarse, y la jugada le ha salido bien. Hemos de tener en cuenta que OxygenOS ya no es una ROM basada en Android Stock. Es, básicamente, ColorOS (la ROM de OPPO) con algunos cambios.

Lo primero que llama la atención con este dispositivo es el dock inferior que se activa cuando abrimos el teléfono, una función que llegó de la mano de Android 13L, la propuesta de Google para pantallas de gran tamaño. Esto es prácticamente imprescindible en un teléfono nacido para la multitarea y el cambio rápido entre aplicaciones con el panel abierto.

El grupo OPPO se ha tomado en serio la interfaz de su plegable.

El dock tiene una división triple: aplicaciones fijadas, aplicaciones recientes y archivos recientes. Podemos configurar al gusto cómo se mostrarán estos elementos del dock, por lo que no estamos atados a la configuración nativa.

Al ser un móvil con una relación de aspecto tan tradicional, al abrirlo es prácticamente como tener dos teléfonos el uno junto al otro, por lo que a la hora de navegar, leer y demás, es bastante sencillo tener una buena adaptación con las aplicaciones.

Lo que no convence tanto es la reproducción multimedia. Algo que tiene sentido, siendo un dispositivo tan orientado al consumo multimedia. 1.0758 : 1 no es una relación de aspecto amigable con ningún tipo de vídeo. Más allá de esto creo que el propósito de este plegable tiene mucho sentido: un teléfono completamente normal cuyo potencial se desbloquea al abrirlo.

Autonomía: el día intensivo está garantizado

Ciclo 80% 5G y 20% WiFi. 31% restante de batería con más de cuatro horas de pantalla.

Otro de los apartados en los que brilla este OnePlus Open es en la autonomía. 4,805 mAh, una ROM relativamente limpia, uno de los procesadores más eficientes a nivel energético. El cóctel lo tiene todo para que el resultado sea dulce, y lo es.

Este plegable soporta las jornadas de uso intensivo con algo más de seis horas de pantalla

He conseguido más de seis horas de pantalla en uso intensivo, combinando ambos paneles en este OnePlus. Lo primero que he notado es que usar el panel interior no entraña demasiados compromisos. El consumo es relativamente similar al utilizar el panel pequeño y el panel grande. Que ambas pantallas sean LTPO parece ayudar, y la eficiencia energética de ambas es sobresaliente.

Estos días apenas he pisado mi casa, por lo que los ciclos han sido mayoritariamente bajo redes móviles y con poco WiFi. Con este escenario, brillo alto, mucha cámara, Google Maps... No he notado drenajes en ningún momento. Como puedes ver en las gráficas, los momentos en los que lo he dejado quieto hay planicie en la gráfica. El gasto en reposo es mínimo.

El sistema de carga rápida es de 67W, lo cual se traduce en cargar este teléfono en tan solo 40 minutos. No es una cifra récord como los 120W de algunos gama alta pero, desde una perspectiva personal, cargar un teléfono con casi 5.000mAh que dura más de un día de uso y en menos de media hora es motivo de celebración.

Es marcada, eso sí, la ausencia del sistema de carga inalámbrica. OnePlus nos explica que los retos técnicos a la hora de crear este conjunto tan equilibrado a nivel de hardware ha conllevado algunos sacrificios, y la carga inalámbrica ha sido uno de ellos.

Cámara: de nuevo, este OnePlus no parece un OnePlus

Había dos factores que podían traducirse en resultados pobres en lo fotográfico con este OnePlus. El primero es que algunos rivales tienen un discurso de tan solo dotar a los flagship tradicionales de la mejor cámara, dejando sensores de segunda para sus plegables. El segundo, es que la cámara es la debilidad histórica de OnePlus, y ningún modelo de su gama número ha logrado competir de tú a tú con los mejores exponentes del momento.

Te hago el spoiler sin demasiados rodeos: la cámara de este OnePlus Open no es ya solo una de las mejores (si no la mejor) que hayamos probado en un plegable, es también una de las mejores cámaras del mercado, al menos en el apartado fotográfico (del vídeo ya hablaremos más adelante).

Este es un teléfono que prescinde del clásico Sony IMX que reina con mano de hierro en la gama alta tradicional. El sensor principal es un Sony LYT-T808, la nueva generación de sensores de Sony. No es el mejor sensor de su familia (el LYT90001 de una pulgada está por encima), pero es el segundo en su categoría.

Estos sensores LYTIA llegan con una nueva arquitectura de píxeles que mejoran la captación de luz en un espacio físico aún más reducido. Según Sony, esta nueva generación de sensores logra un mayor rango dinámico y mejorar la calidad final de imagen sin necesidad de aumentar la superficie física del sensor. En concreto, la configuración de cámaras es la siguiente:

Principal: 48 MP, Sony LYT-T808, f/1.7

Telefoto: 64 MP, OmniVision OV64B, 3X óptico, 6X lossless, f/2.6

Ultra gran angular: 48 MP, Sony IMX581, f/2.2

La aplicación de cámara, desarrollada en colaboración con Hasselblad, es bastante intuitiva y con un funcionamiento más que correcto. Tenemos integración con Google Lens, modo Pro con disparo en RAW, la opción de escoger la distancia focal predeterminada (24, 28 o 35mm), modo manual, etc.

Otro de los puntos que me ha gustado tiene que ver con la vista previa. Es de bastante calidad y muestra cierto procesado del HDR en tiempo real. Tras disparar, la fotografía se acaba de procesar en la galería con las pertinentes correcciones, pero no es una vista previa en la que aparece prácticamente todo quemado.

Fotografía con la cámara principal

Modo auto | Recorte 100%, muy buen nivel de detalle.

Cuando fotografiamos durante el día, tenemos unos resultados bastante agradables. Me gusta especialmente el trabajo con el balance de blancos y lo bien que trabaja el HDR. No es una cámara que quiera levantar las sombras a toda costa, lo que deja algunas zonas algo oscuras, pero los resultados son bastante naturales. El trabajo con las altas luces es sobresaliente, una de las mejores correcciones de HDR que he probado en gama alta.

La interpretación del color es correcta, quizás con un toque de sobresaturación en naranjas. Los cielos los respeta mucho y aquí el tono azul es muy preciso, sin virar hacia el cian o saturar de más (algo muy habitual en los tiempos actuales). Las imágenes tienen ese look OPPO tan característico, pero sin alejarse demasiado de la realidad.

El balance de blancos, tono y calidez de la imagen denota un nivel muy alto en estos apartados.

Este ejemplo me llamó la atención, ya que le estaba pidiendo al teléfono que expusiese la zona central de un objeto en movimiento (aire), con un atardecer de fondo y bastantes sombras en el árbol. El resultado ha sido prácticamente perfecto.

El tono cálido de la imagen es justo el que había a las 19:00h, las altas luces de la parte de atrás son muy sutiles, sin quemado alguno, y ha levantado las sombras justas para que la imagen no quede oscura. Ejemplos sencillos y cotidianos que ponen a prueba muchas decisiones a nivel computacional.

Este OnePlus Open no fuerza demasiado los bordes, práctica a la que están recurriendo buena parte de sus rivales.

Incluso en interiores, con bastante contraste entre la luz de fuera de casa y la de dentro, me ha gustado el procesado. Ampliando bastante más allá del 100%, podrás apreciar que los bordes del mapa no están demasiado marcados. Es práctica habitual incluso en los mejores teléfonos abusar de sharpening para intentar rescatar más detalle de forma artificial. El OnePlus y su nuevo sensor no necesitan nada de esto.

Sí que podemos apreciar en este ejemplo cómo, cuando el HDR empieza a trabajar al máximo (el sol estaba bastante alto y lo más normal hubiese sido quemar el cielo), empezamos a tener importantes distorsiones en el color. El cielo y el amarillo de la zona en la que más procesado de HDR hay, están sobresaturados al máximo.

Fotografía en modo automático, sin modo noche.

Incluso cuando cae la noche los resultados son dignos y naturales. No hay un lavado en exceso del ruido, vuelve a sorprender la precisión del balance de blancos y la colorimetría en este caso concreto ha sido incluso mejor de lo habitual. En definitiva, una cámara polivalente, en la que podemos confiar, y sin miedo ninguno a las situaciones complicadas.

Zoom y ultra gran angular

Por el ultra gran angular pasaré rápido: es la cámara más justa del conjunto. Hay una clara falta de nitidez y al sensor le falta bastante músculo. Es una cámara algo testimonial que aporta versatilidad al teléfono, pero con la que no he tenido demasiadas tentaciones a la hora de usarla.

3x.

Con el zoom sí estoy más satisfecho. El x3 se comporta bastante bien incluso en escenas donde la luminosidad empieza a escasear. Los resultados en colorimetría son muy consistentes y similares a los vistos en el sensor principal y ultra gran angular, aunque la cosa no se queda aquí.

1x | 6x

El OnePlus Open es capaz de disparar un 6x lossless mediante recorte del sensor, una táctica que habíamos visto por el momento en algunos de los mejores 2x, pero no en este tipo de escenas. Para mi sorpresa, el resultado es espectacular. Tanto, que compite prácticamente con algunos teleobjetivos x5 ópticos que he probado este año.

Modo retrato

Tintes algo rojizos en la piel y recorte mejorable. Nivel de detalle más que correcto, aunque algo artificial.

El modo retrato tiene su parte buena y su parte no tan buena. En el lado positivo, tiene un bokeh bastante agradable y logra controlar el HDR incluso en este modo de disparo. Lo que no me ha gustado tanto es el trato de la piel en escenas de alto contraste. Las aclara ligeramente y se nota que procesa más de la cuenta. El nivel de detalle es bueno, pero bastante artificial.

Selfie

El selfie no me ha gustado demasiado, ya que rompe un poco la filosofía de la cámara trasera. Aquí sí encontramos colores algo más sobresaturados, tonos de piel rojizos, un control del HDR más artificial... Todos los buenos aprendizajes con la cámara trasera se diluyen a la hora de hacer selfies con la cámara principal (externa). La interior es aún más justa, y está más pensada para videollamadas que para realizar fotografías con ella.

Vídeo

Con el buen sabor de boca que me deja esta cámara en el apartado fotográfico, hay algunas sorpresas del vídeo que no termino de entender. En primer lugar, pese a contar con un Snapdragon 8 Gen 2, este teléfono no es capaz de grabar en resolución 8K, ni siquiera a 24 FPS. No es un formato de grabación demasiado estandarizado, pero dado que el procesador lo soporta, siempre viene bien contar con ello.

Nos tenemos que conformar con un 4K 60 FPS que nos ofrece una calidad correcta, pero lejos de los mejores exponentes. Ampliando vemos fácilmente artefactos y algunos errores de procesado que impiden brillar al sensor con luz propia. Es un vídeo digno y de calidad, pero aquí no se han puesto tantos esfuerzos como en el procesado fotográfico.

OnePlus Open, la opinión de Xataka

El mejor plegable que he probado hasta la fecha. Este es el OnePlus Open. Tiene un apartado de diseño sobresaliente, sistema de doble panel 2K con el brillo más alto del mercado, audio espectacular y, lo más importante para mí cada vez que analizo gama alta (más aún en este precio) un apartado fotográfico de la gama más alta, la mejor cámara que he probado en un OnePlus.

Los 1.899 euros de partida son una importante barrera de entrada pero, si lo comparamos con su competencia directa, este es uno de los teléfonos que liderará el segmento. Hace check punto por punto, y sus únicas debilidades son el haberse alejado de la personalidad propia de la antigua OxygenOS y algunos apartados fotográficos como el selfie o el vídeo. Por todo lo demás, el OnePlus Open es uno de esos teléfonos que tendría en mi día a día. Y no de cualquier teléfono podría decir esto.

9,3 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Rendimiento 9,25 Cámara 9,25 Software 9 Autonomía 9 A favor El diseño y calidad de construcción son sencillamente superlativos.

Las mejores pantallas que hemos probado en un plegable. Casi sin arruga, brillo alto y resolución elevada.

El apartado fotográfico está por encima de lo esperado en un plegable. En contra El precio sigue siendo una importante barrera de acceso.

Que OnePlus se haya alejado de Android "puro" sigue doliendo un poco.

Selfie y apartado de vídeo mejorables.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.