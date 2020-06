OnePlus confirma que presentará una nueva línea con móviles "más asequibles": un anuncio que encaja con el rumoreado OnePlus Z

No va a ser hoy el día elegido por OnePlus, pero cada vez dan más pistas de que se acerca una presentación y todo apunta al rumoreado OnePlus Z. La última: la confirmación oficial de que marca amplia su catálogo con una nueva línea de producto de smartphones más asequibles.

En el pasado, el fabricante ya aumentó el número de lanzamientos anuales de uno a dos y hasta los cuatro, primero con las ediciones T y posteriormente con los Pro. Y parece que se aproxima una novedad con otro apellido, algo que nos es familiar por precedentes y que además ahora desde la propia marca confirman empezando por India y Europa.

La vuelta a los móviles más económicos

OnePlus se ha ido distanciando de aquel concepto de flagship killer al ir aumentando sus precios y por tanto igualándose en este sentido con parte de la competencia. En su última ronda de móviles de alta gama vimos que el OnePlus 8 partía de los 709 euros en España, y lo que parece es que este supuesto OnePlus Z recupera unos precios más contenidos, aunque también conteniendo en las especificaciones.

Algo que en su estatus de rumor confirma con lo que hoy podemos leer en el foro de OnePlus, comunicando que su catálogo se extenderá con "una nueva línea de producto de smartphones más asequibles". Así que no sólo estarían preparando ese supuesto OnePlus Z, sino que se trata de una nueva línea de móviles más baratos que los actuales de la marca.

Curiosamente, ayer era Pete Lau quien estaba dando más pistas de por dónde irán los tiros de estos OnePlus más ajustados, recordando que el mes pasado dijo que en la marca buscaban "volver a hacer teléfonos más asequibles y al mismo tiempo expandirse a nuevas categorías de productos". Curiosamente porque también se rumorea que Lau volvería a OPPO como jefe de producto aunque manteniendo el puesto de CEO en OnePlus (ambas de BBK Electronics), además de que hoy sabemos que será Paul Yu el jefe de producto de estos nuevos OnePlus.

No es una jugada que nos sea extraña en esta marca: no hemos de olvidar el OnePlus X, un dispositivo más compacto que prolongaba la vida de un procesador del año anterior y que lograba tener un precio menor a su coetáneo el OnePlus 2, ambos lanzados en 2014. Para este supuesto OnePlus Z se habla de unas dimensiones de 159,2 x 74 x 8,6 milímetros, con lo cual no se correspondería con un modelo más compacto dado que es un volumen superior al de los OnePlus 8 y los últimos no Pro.

Lo que ser rumorea: un OnePlus Z con 5G y pantalla perforada

De este OnePlus Z se comenta más bien poco, pero parece que seguirá con el agujero en pantalla que vimos también en el OnePlus 8 Pro aunque con posición central. Al parecer es un panel de 6,4 pulgadas y tasa de refresco de hasta 90 Hz, con lo que en este sentido no se quedaría con el estándar de 60 Hz.

Para el motor hablan del Dimensity 1000 de MediaTek, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, aunque otras informaciones colocan el Snapdragon 765G de Qualcomm. De uno u otro modo, lo que se confirmaría el estatus de gama media y a su vez el soporte de 5G.

Para la batería se apunta a una pila de 4.300 mAh con carga rápida de 30W, y en la parte trasera parece integrar tres cámaras. Las filtraciones han apuntado a una configuración de 64 megapíxeles, 16 megapíxeles y 2 megapíxeles (en teoría gran angular, ultra gran angular y sensor de profundidad respectivamente), con un sensor de 16 megapíxeles para la frontal.

Según la comunicación de hoy, esta nueva estrategia y sus productos despegarán en un primer momento en la India y Europa, para más adelante llevarlos a Estados Unidos. Así que estaremos pendientes de todo lo que vayan diciendo, especialmente en la proximidad del 10 de julio, fecha en la que se rumorea que será el evento.