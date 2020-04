OnePlus 8, análisis: el espíritu de OnePlus sigue vivo en el hardware, no tanto en el precio

El año pasado OnePlus hizo toda una declaración de intenciones con los OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro (más tarde vendrían los 'T'). La marca que inventó el concepto del 'flagship killer' se ha hecho mayor, y con la edad llegan productos más maduros, pero también más caros. Este año continúan esta senda con los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro.

El modelo que nos ocupa en este análisis es el OnePlus 8, el menos avanzado de los dos y el que todavía conserva parte de ese espíritu de los inicios aunque el precio ya no le acompañe tanto como solía. Pero aunque no lleve el apellido 'Pro', el OnePlus 8 no renuncia a prestaciones muy punteras, incluyendo el 5G. Veamos qué tal se porta el nuevo juguete de OnePlus en un análisis a fondo.

OnePlus 8, especificaciones técnicas

ONEPLUS 8 DIMENSIONES Y PESO 160,2 x 72,9 x 8 mm 180g PANTALLA Fluid AMOLED 90Hz6,55 pulgadas FullHD+ 2.400 x 1.080, 402 ppi (20:9) sRGB Display 3 PROCESADOR Snapdragon 865, módem X55 GPU Adreno 650 RAM 8/12 GB LPDDR4 CAPACIDAD 128/256 GB UFS 3.0 SOFTWARE Android 10 con Oxygen OS CÁMARAS TRASERAS Sensor principal: Sony IMX586 48 MP (0,8 µm), OIS + EIS, f/1.75

Ultra angular: 16 MP, f/2.2

Lente macro: 2 MP (1,75 µm), f/2.4

Otros: flash LED Dual, PDAF + CAF, zoom 2x (digital)

Vídeo: 4K 30/60fps, cámara lenta 480fps (HD), Time lapse, editor de vídeo CÁMARA FRONTAL Sony IMX471 16 MP (1 µm), EIS, enfoque fijo, f/2.0, vídeo FullHD CONECTIVIDAD 5G NSA, 4G LTE Cat 18, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/Glonass/Galileo/Beidou/SBAS/A-GPS USB-C 3.1 (compatible, el cable es 2.0), Dual Nano SIM SEGURIDAD Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial 2D BATERÍA 4.300 mAh con Warp Charge 30T PRECIO 8/128GB: 709 euros12/256GB: 809 euros

Diseño: el mate está de moda (aunque OnePlus ya lo sabía)

En 2020 estamos viendo bastantes marcas apostar por el acabado mate en algunos colores de sus buque insignia. Lo hemos visto recientemente con el Huawei P40 Pro y también con el Xiaomi Mi 10 Pro. OnePlus ya apostó por este acabado en los OnePlus 7 y OnePlus 7T, por lo que no es una novedad en su gama. Lo que sí es novedad es este tono turquesa tan llamativo. Quizá no es un color para todo el mundo, pero le sienta genial.

El acabado mate tiene la desventaja de resultar muy resbaladizo, pero se soluciona con la funda que trae en la caja.

El brillo tiene la pega de que las huellas se marcan mucho, pero con el mate esquivamos este problema (no del todo). Sin embargo, llega otro problema: el tacto es muy resbaladizo. En el caso del OnePlus 8 el problema se solventa fácilmente con la funda de silicona que trae en la caja; protege el móvil, es discreta y mejora mucho el grip. De paso elimina el 'bump' de la cámara trasera. En este caso no tenemos un módulo de cámara que sobresalga mucho, pero se agradece.

Siguiendo con el módulo de cámara, OnePlus deja a un lado el módulo redondo que vimos en los OnePlus 7 y 7T. Tampoco se apunta a la moda de los módulos cuadrados (ni en éste ni en el OnePlus 8 Pro) y vuelve a traernos un módulo vertical situado en el centro. Justo debajo está el flash LED y el logotipo de la marca.

En el frontal encontramos otra novedad y es que ya no hay notch en forma de gota ni tampoco cámara pop-up. Con el OnePlus 8, la firma estrena su primera pantalla agujereada y la verdad es que le sienta muy bien. El orificio de la cámara es bastante pequeño y está alineado en la esquina superior izquierda de forma que no interfiere apenas con el contenido ni hace que la barra de estado sea mucho más alta.

El orificio de la cámara es bastante pequeño y está alineado en la esquina superior izquierda de forma que no interfiere apenas con el contenido.

A nivel compactación, OnePlus no nos da el dato del porcentaje de frontal ocupado por la pantalla, pero el esfuerzo para ajustar la pantalla al borde es más que evidente. Tenemos un marco de unos 2 milímetros en los laterales y arriba, mientras que el inferior se va a 3 milímetros. Sobre el tamaño y peso, no es un móvil compacto, pero no resulta excesivo gracias a esa compactación. Además, el peso está bastante contenido y se siente delgado en mano, facilitando bastante el manejo. Veamos como queda frente a otros gama alta actuales.

ONEPLUS 8 ONEPLUS 7 HUAWEI P40 PRO SAMSUNG GALAXY S20+ XIAOMI MI 10 SONY XPERIA 1 II PANTALLA 6,55 pulgadas 6,41 pulgadas 6,58 pulgadas 6,7 pulgadas 6,67 pulgadas 6,5 pulgadas COLOCACIÓN CÁMARA Agujero en pantalla Notch tipo gota Agujero en pantalla Agujero en pantalla Agujero en pantalla Marco superior PORCENTAJE FRONTAL - 85.5% 91,6% 90,5% 89,8% 84% DIMENSIONES 160,2 x 72,9 x 8 mm 157,7 x 74,8 x 8,2 mm 158.2 x 72.6 x 9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 162,5 x 74,8 x 9 mm 165,1 x 71,1 x 7,6 mm PESO 180g 182 g 209 g 186 g 208 g 181 g BATERÍA 4.300 mAh 3.700 mAh 4.200 mAh 4.500 mAh 4.780 mAh 4.000 mAh

Al margen del tacto resbaladizo que comentaba más arriba, el agarre es muy cómodo gracias a que la trasera tiene los laterales curvados y no notamos ninguna arista al sujetarlo. La pega es que si no te gustan las pantallas curvas, también las encontrarás delante. Personalmente no soy nada fan de esta característica pero tengo que decir que las curvas del OnePlus 8 no son muy pronunciadas y el software está bien entrenado para evitar toques accidentales. Con todo, la funda de silicona es una gran aliada para minimizar posibles fallos provocados por las curvas.

OnePlus coloca el botón de encendido a la derecha junto con el interruptor de silencio, mientras que los botones de volumen están a la izquierda. La mayoría de móviles que pruebo suelen tener el volumen a la derecha y esto me ha resultado un poco extraño, aunque te acabas acostumbrando. Los botones tienen el mismo acabado en turquesa mate y la pulsación es buena, sin crujidos o resistencia. No hay más elementos en los laterales del terminal, lo único que encontramos es el altavoz, el USB y la bandeja SIM en el borde inferior.

Pantalla: la fluidez está, aunque no siempre se nota

OnePlus fue una de las primeras marcas en sumarse a las pantallas fluidas y el OnePlus 8 sigue apostando por una tasa de refresco máxima de 90Hz (los 120Hz se reservan para el 'pro'). Aquí es importante recalcar que, aunque mantengamos la pantalla con la frecuencia máxima, el terminal va ajustándola "dinámicamente en función de la situación". Es decir, que si el juego o aplicación no es compatible con los 90Hz, se ajustará a 60Hz. La pantalla se siente fluida y la respuesta es rápida, pero lo cierto es que no percibimos una diferencia abismal y es bastante complicado detectar cuándo se ha activado el modo de refresco a 90Hz.

La pantalla se siente fluida y la respuesta es rápida, pero lo cierto es que no percibimos una diferencia abismal al activar los 90Hz.

El panel es un AMOLED de 6,55 pulgadas y resolución FullHD+, configuración que nos da una densidad de 402 puntos por pulgada. OnePlus apuesta por una resolución más comedida en el modelo base, pero a pesar de no llegar al QHD+ de su hermano mayor, la experiencia con la pantalla en cuanto a nitidez es muy buena. También destaca su brillo, permitiéndonos ver el contenido sin problema incluso a pleno sol. Eso sí, aunque suele funcionar rápido, en alguna ocasión puntual, el brillo máximo se resiste a activarse y me ha tocado hacerlo a mano.

Con respecto a la reproducción del color, la pantalla viene configurada en el modo intenso, que nos da unos colores algo saturados y un balance de blancos más frío que el modo natural, donde los tonos se suavizan pero vemos un blanco algo cálido. También tenemos la opción Avanzado donde podemos elegir perfiles de color como sRGB o Display P3, además de elegir la calidez del panel a mano. Yo me he quedado con el modo natural ya que me parece el más equilibrado pese a que tiende a amarillear ligeramente los blancos. También tenemos una opción llamada efecto de color intenso que "mejora y optimiza los colores y el contraste de vídeo", aunque es una mejora bastante sutil.

En el menú de ajustes de pantalla encontramos otras opciones como la de ocultar la cámara frontal, aunque no la recomiendo ya que el agujero es bastante discreto y no molesta, pero sobre todo porque el efecto al ocultar el notch desequilibra todo el frontal y nos hace perder espacio en la pantalla; la barra de estado no se queda en la zona negra, sino que se desplaza debajo de ese marco "falso".

Por supuesto no podía faltar la pantalla ambiente, donde podemos ver la hora, fecha, nivel de batería y si tenemos alguna notificación por leer. Adicionalmente es posible añadir un mensaje de texto, pero más allá de eso no hay más opciones de personalización. Podemos configurarla para que la pantalla se encienda al levantar el teléfono y al dar un toque sobre ella. Aquí también está la opción Horizon Light que ilumina los bordes de la pantalla cuando recibimos una notificación y nos da cuatro colores a elegir para un único efecto.

Sonido: mucha potencia (y algo de estridencia)

En el apartado de sonido tenemos dos altavoces, uno en la parte inferior y otro arriba, en el frontal junto con el auricular. Como de costumbre, si tapamos los altavoces, nos damos cuenta de que el altavoz superior es bastante menos potente. Por su colocación es más fácil que tapemos el altavoz inferior al sujetar el móvil (sobre todo en horizontal), haciendo que el volumen caiga mucho. El volumen que dan los altavoces es bastante alto, demasiado incluso si lo llevamos al máximo. Aquí el sonido pierde matices y nos da un audio metálico, agudo y casi estridente.

En la configuración de sonido Dolby Atmos podemos elegir el modo dinámico, película, música o ninguno. Hay más opciones pero solo se activan cuando conectamos unos auriculares, que por cierto no tenemos minijack, ni tampoco hay unos USB-C incluidos en la caja o adaptador, por lo que toca tirar de auriculares propios. Tanto si son USB-C como Bluetooth, al conectarlos podremos acceder a las preferencias de estilo y la mejora de sonido de los auriculares. Aquí la experiencia de audio mejora bastante, ganando matices y profundidad que con los altavoces se pierden casi totalmente.

Rendimiento: garantía Snapdragon 865

Decía al principio que, a pesar de no llevar el apellido 'pro', el OnePlus 8 no renuncia a componentes punteros y su hardware es un ejemplo. Tenemos el chip Snapdragon 865 con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.0, que se traduce en una cosa: fluidez.

El OnePlus 8 mueve sin esfuerzo las tareas del día a día y no se sonroja con las más exigentes. No he experimentado cierres o lag (salvo algún fallo puntual con alguna app), y el sistema se mueve con gran fluidez; aquí hay que dar crédito a un OxygenOS cada vez más sólido. Al pasar largos periodos jugando o usando la cámara se nota un aumento de temperatura que se concentra sobre todo en la mitad superior, más o menos alrededor de la cámara, pero es bastante suave y no resulta nada molesto (si tenemos la funda puesta ni se nota). A continuación adjuntamos los resultados de las pruebas benchmark, comparadas con algunos de los gama alta de la actualidad así como el modelo anterior.

ONEPLUS 8 ONEPLUS 7T PRO XIAOMI MI 10 PRO SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA HUAWEI P40 PRO OPPO FIND X2 PRO LG V50 THINQ PROCESADOR Snapdragon 865 Snapdragon 855+ Snapdragon 865 Snapdragon 865 Kirin 990 Snapdragon 865 Snapdragon 855 RAM 12 GB 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 5 905 / 3.293 781 / 2.863 892 / 3.224 943 / 2.527 - 916 / 2.781 - ANTUTU 532.124 - 585.713 522.873 465.493 570.253 361.365 PCMARK WORK 9.951 - 9.929 10.426 9.476 10.162 9.364

Y hablando de rapidez, el lector de huellas bajo la pantalla es bastante ágil y nos reconoce sin problema en la mayoría de ocasiones, incluso si no lo colocamos perfectamente centrado con el icono. Eso sí, si lo levantamos demasiado rápido no funciona. Un detalle a tener en cuenta es que no funciona con la pantalla totalmente apagada, obligándonos a dar un toque o levantar el teléfono para que se encienda y aparezca el icono del sensor.

En la mayoría de ocasiones, el desbloqueo facial es más rápido que el lector ya que basta con que encendamos la pantalla para que inicie el reconocimiento. En ajustes podemos hacer que nos lleve directamente a la pantalla de inicio, haciendo que sea más rápido. Ah y un detalle interesante: hay una opción que ilumina la pantalla y permite el desbloqueo incluso a oscuras.

Autonomía: un día completo sin visitar el enchufe

Uno de los apartados que se han mejorado con respecto a la anterior generación es la batería, que concretamente tiene un 13% más de capacidad. Hablamos de una pila de 4.300 mAh con carga rápida Warp Charge 3T. Veamos qué resultados nos ha dado en el uso, sobre todo centrándonos en el impacto de los 90Hz de la pantalla.

Primer ciclo, pantalla en 90Hz

Para el primer ciclo de la batería mantuve la pantalla configurada a la tasa de refresco máxima y el tema claro. El OnePlus 8 nos dio un uso total de 29 horas con poco más de 6 horas de pantalla. Hay que tener en cuenta que no es un uso muy intensivo dado que estamos en casa todo el día y usando redes WiFi la mayor parte del tiempo, pero 29 horas sin visitar el enchufe no está nada mal.

Segundo ciclo, pantalla en 90Hz

En el segundo ciclo también mantuve los 90Hz, pero aquí el uso fue un poco más exigente que en el primero y el tiempo total de la carga bajó a 26 horas con 6 horas y 38 minutos de pantalla. Siguen siendo cifras más que aceptables y puede que tenga que ver el hecho de que la pantalla no está todo el rato actualizándose a 90Hz, sino que va cambiando entre 60 y 90 dependiendo de las necesidades.

Tercer ciclo, pantalla en 60Hz

En el tercer ciclo bajé el refresco de la pantalla a 60Hz y, como ya hemos visto en más ocasiones, el impacto en la autonomía no es tan dramático si no pasamos mucho tiempo usando apps o juegos que tiren de esos 90Hz. De hecho, en este caso el uso fue más exigente todavía ya que pilló fin de semana y la carga duró 24 horas, pero con más de 7 horas de pantalla.

Con respecto a la carga, OnePlus asegura que en sólo 22 minutos llegamos al 50% de carga, algo que pudimos comprobar en nuestras pruebas. En total, la batería se carga al 100% en 1 hora y 10 minutos.

Software: una capa para poner de ejemplo

El software es uno de los pilares sobre los que OnePlus ha construido su marca y siguen reforzándolo con cada nueva generación. Con el OnePlus 8 Android 10 aderezado con OxygenOS en la versión 10.5.1, la capa de OnePlus es bien conocida en el mundo Android y destaca tanto por una interfaz limpia y cuidada, como por sus funciones propias.

Así es el escritorio nada más iniciar el terminal.

OnePlus se porta bien en lo referente al bloatware y solamente incluye unas pocas apps adicionales como la app de la comunidad, 'Cambio a OnePlus' para trasladar la información del anterior móvil o el espacio de juego. La interfaz, aunque con ciertos toques propios, guarda bastante bien la estética de Android One, con iconos redondos y el cajón de apps oculto bajo ese gesto de deslizar hacia arriba.

Hablando de gestos, OnePlus les dedica un apartado en ajustes donde podemos elegir si queremos movernos por la interfaz mediante los botones clásicos o con gestos. Si elegimos gestos y ocultamos la barra ganamos algo de espacio de la pantalla. También hay otras opciones como los gestos rápidos tipo voltear para silenciar y configurar acciones rápidas en los botones físicos.

El menú de personalización nos deja crear nuestros propios temas.

En cuanto a la personalización, OnePlus pone muchas opciones a nuestro alcance, de forma que podemos casi crear nuestro propio tema. Es posible elegir el fondo de pantalla, el estilo del reloj, el modo claro u oscuro, color de acento, el pack de iconos y hasta su forma. También está la opción de quedarnos con la tipografía de OnePlus o la de Android. Las dos tienen un diseño muy limpio, pero la de OnePlus le da un look propio que le sienta fenomenal.

El espacio de juego es una de las funciones propias que nos da OxygenOS. Aquí se activa una serie de optimizaciones y las notificaciones nos llegan de forma mucho más discreta con solo texto en lugar de la clásica barra superior. Además, tenemos el modo Fnatic que además optimiza la red y reduce distracciones.

Hablando de las distracciones, el modo Zen es una vuelta de tuerca al habitual No Molestar. Nos deja elegir cuánto tiempo queremos desconectar del móvil y una vez iniciado no podremos cancelarlo durante ese periodo. Solo se pueden recibir llamadas y hacer llamadas de emergencia, así que piénsatelo bien antes de activarlo.

Cámaras: la cámara triple se mantiene, pero sin teleobjetivo

OnePlus estrenó la cámara triple en su modelo base con el OnePlus 7T (el OnePlus 7 llevaba una doble) y lo repiten con el OnePlus 8, pero hay un cambio importante a tener en cuenta: no hay teleobjetivo, la tercera lente es para el macro. Es una decisión un tanto decepcionante ya que, como decía, el modelo anterior sí contaba con un zoom óptico 2x.

Eliminar el teleobjetivo en favor de la lente macro es una decisión un tanto decepcionante.

De arriba a abajo, primero tenemos la lente angular, de apertura f/2.2 y sensor de 16 megapíxeles. Le sigue el sensor principal de 48 megapíxeles, lente de apertura f/1.75 y estabilizador óptico y electrónico. La tercera lente, como decía, es el macro y cuenta con 2 megapíxeles de resolución. En la parte delantera tenemos un único sensor de 16 megapíxeles, con enfoque fijo y estabilización electrónica.

App de cámara

OnePlus se mantiene fiel a la interfaz de cámara que ya conocíamos. En la parte superior tenemos varios accesos directos a herramientas habituales como el temporizador, el flash, la resolución (aquí podemos activar el modo de 48 megapíxeles del sensor principal), el supermacro y los filtros artísticos.

En la parte inferior está el control de zoom con tres accesos directos para el angular (0,6x), normal y el zoom 2x (digital, claro). Si deslizamos sobre los botones de zoom o pellizcamos la pantalla se abre el deslizador para que ajustemos el zoom al nivel que queramos. Justo debajo están los modos de disparo organizados en un carrusel horizontal.

Del mismo modo que pasa con el cajón de apps, si deslizamos hacia arriba se abre un menú con todos los modos de disparo disponibles. A veces resulta más rápido acceder mediante este gesto ya que nos evitamos ir moviéndonos por los modos hasta dar con el que buscamos.

En ajustes de cámara (se accede a través del botón de la esquina superior derecha), primero nos encontramos con la opción HDR que viene activada por defecto y es un HDR automático, es decir, que lo aplica cuando la app lo decide y no podemos forzarlo manualmente. También encontramos aquí la resolución de vídeo, una ubicación bastante incómoda que podría haberse resuelto con un botón en pantalla como sí se ha hecho con la resolución en modo foto.

Sensor principal

El sensor principal nos da una resolución máxima de 48 megapíxeles, aunque viene ajustado a 12 por defecto. La cámara usa la ya popular técnica del 'pixel binning' mediante la cual cuatro píxeles se fusionan en uno solo. Según OnePlus, en 48 megapíxeles tenemos un nivel de detalle mayor, mientras que al disparar en 12 megapíxeles mejora el rango dinámico.

Ambas imágenes tienen un rango dinámico muy similar, aunque si vamos al detalle, en el modo de 12 megapíxeles hay menos sobra en la pared blanca. El resultado también es consistente en cuanto a paleta de colores, con unos tonos ligeramente sobresaturados y un contraste marcado, aunque no excesivo.

He mantenido el modo de 12 megapíxeles durante toda la prueba salvo en ciertas excepciones donde quería conseguir más detalle. Ya que no tenemos un zoom óptico, aprovechar la máxima resolución del sensor es una buena forma de hacer zoom sin perder calidad.

Seguimos con otra foto de día en la que se vuelve a apreciar un contraste un poco agresivo y tonos que tienden a la saturación. El detalle aguanta bastante bien al sacar la lupa.

Aquí también teníamos luz abundante pero no tan dura, sino más difusa. El contraste y los tonos son más fieles con la realidad y consigue un buen detalle incluso en texturas complejas como las del suelo o el graffiti del fondo.

De noche, en escenas "fáciles" donde tenemos un elemento en primer plano y no hay movimientos, el resultado sorprende sobretodo a nivel detalle. La textura del pelo del gato está muy bien resuelta pese a la falta de luz, aunque en cuanto hay el más mínimo movimiento tenemos fotos borrosas.

Ultra angular

Con la lente angular obtenemos buen resultado cuando la luz acompaña, aunque las debilidades son evidentes incluso en escenarios bien iluminados como este. El contraste es más agresivo y la sobresaturación que veíamos en la lente principal es más acusada en este caso. Además, al sacar la lupa vemos un detalle empastado y bastante falto de matices.

A veces no hace falta ampliar para ver las debilidades del angular. Aquí por ejemplo teníamos bastante luz, pero aun así vemos ruido en zonas planas como la pared, efecto que se va exagerando conforme nos acercamos al borde. Por cierto, la corrección de la deformación es bastante acertada y no tenemos líneas muy abombadas.

Ultra angular vs sensor principal

Ultra angular vs sensor principal

Y para cerrar este apartado veamos como queda frente al sensor principal. Con buena luz el resultado es bastante consistente entre ambas lentes, aunque si sacamos la lupa se aprecia un detalle mejor resuelto en la principal. De noche queda claro que el angular poco tiene que hacer a menos que tiremos del modo paisaje nocturno que veremos un poco más abajo.

Zoom

El OnePlus 8 no tiene teleobjetivo, pero sí tenemos un acceso directo al zoom casi como si lo tuviéramos. Cuando pulsamos en ese 2x estamos aplicando una ampliación por software, pero si no vamos mucho más allá (y las condiciones son favorables) el resultado puede ser bastante bueno en cuanto a detalle.

Si sacamos la lupa, podemos ver algunas trazas de esa ampliación vía software, pero insisto en que con buena luz las fotos resultantes son más que aceptables. Eso sí, la calidad va cayendo conforme ampliamos más. Aquí puede venir bien echar mano del modo de 48 megapíxeles para aplicar un recorte sobre la foto original.

Al comparar una foto tomada con 2x y una tomada en 1x no hay una diferencia enorme ya que ambas han sido tomadas con el mismo sensor y el detalle se mantiene bastante bien en la ampliación, aunque no llega al mismo nivel.

Macro

Ya que tenemos una lente dedicada para el macro, dediquémosle también un apartado propio. Para poder aprovechar esta lente hay que pulsar primero el botón de supermacro en la parte superior de la interfaz de cámara ya que de lo contrario no enfocará tan de cerca. De hecho, hay que afinar bien a la hora de acercarnos ya que puede que el foco se nos vaya donde no queremos.

El sensor para la lente macro tiene 2 megapíxeles, por lo que las fotos resultantes son bastante pequeñas en comparación a lo que conseguimos con el angular o, sobre todo, el principal. Concretamente miden 1.600 x 1.200 píxeles y pesan en torno al MB.

Lo que más dudas despierta no es el desempeño del macro, es la utilidad que le vamos a dar en el día a día frente a la que le daríamos a un teleobjetivo.

La calidad no es mala pero cuando nos acercamos tanto enseguida se ven los fallos de enfoque. También suele dar alguna aberración cromática, sobre todo en casos en los que hay colores muy vibrantes como el amarillo de la flor. Lo que más dudas despierta no es el desempeño de la cámara, es la utilidad que le vamos a dar en el día a día frente a la que le daríamos a un teleobjetivo.

Retrato, paisaje nocturno y filtros

Ahora vamos con otros modos de disparo, empezando por el retrato. El OnePlus 8 no tiene dificultad para diferenciar bien el objeto y crear el mapa de desenfoque, pero a veces el efecto es un poco pegote y cuando ampliamos vemos que el borde es bastante tosco. Además, los colores aparecen más saturados y perdemos algo de calidad y rango dinámico.

En este caso el desenfoque es menos agresivo y el efecto final es bastante más natural, tanto a nivel profundidad de campo como en el global de la imagen; sale un pelín sobreexpuesta pero los colores se mantienen bastante fieles a la realidad.

Paisaje nocturno con el sensor principal y el angular

El modo paisaje nocturno viene bastante bien, especialmente si estamos tirando la foto con el angular que es el que peor parado sale ante la falta de luz. Con todo, el resultado sigue siendo bastante peor que el del sensor principal, pero algo mejora.

Automático vs Paisaje nocturno

El disparo se toma más o menos tiempo dependiendo de la escena, pero además tiene un modo en el que la exposición puede durar hasta 30 segundos si usamos trípode. Normalmente el paisaje nocturno no tiene un efecto muy diferente al de la foto en automático en cuanto a exposición (sí en nitidez), pero si usamos trípode y hacemos una foto en un entorno muy oscuro entonces sí hay una diferencia más notable.

Filtro normal, mate, intenso y B/N

Por último quería destacar los filtros de color disponibles, una función que adquiere más importancia en el modelo 'pro' ya que cuenta con una lente específica para esto. En el caso del OnePlus 8 tenemos el filtro mate, intenso y b/n.

Vídeo

En el apartado de vídeo, OnePlus nos permite grabar en resolución FullHD o 4K a 30 o 60 frames por segundo, pero solo podremos activar el modo 'Super Stable' cuando la frecuencia es 30fps. Lo cierto es que esta opción tampoco supone un cambio drástico ya que la estabilización es bastante buena con esos 30fps. Al compararla con los clips a 60fps sí hay más diferencia y aquí los temblores son más evidentes.

En resolución 4K también tenemos el modo cine, que no es más que el formato ultrapanorámico. Por cierto, en la grabación de vídeo tenemos más filtros artísticos que en el modo foto (cinco en total).

Con respecto al zoom, si ampliamos mucho la calidad de los clips cae de forma evidente, mientras que si pasamos de la lente angular a la normal el salto es muy brusco y cambia, no solo la calidad, sino también el balance de blancos.

Cámara frontal

El sensor frontal tiene 16 megapíxeles y la lente es de apertura f/2.0. Aquí no tenemos enfoque automático ni estabilizador óptico, aunque sí electrónico. Las imágenes tienen buena calidad cuando la luz es abundante, aunque incluso en condiciones buenas el ruido aparece cuando ampliamos.

Además del modo belleza, también podemos hacernos selfies con el modo retrato. El resultado es bastante bueno y no dista mucho de lo que hemos visto con el sensor trasero. El recorte en el pelo es algo errático y a veces se come partes de la figura pero queda bastante natural para tratarse del sensor delantero.

OnePlus 8, la opinión y nota de Xataka

Poco queda de la OnePlus que venía a reventar el mercado con precios de derribo. La compañía inició la transición el año pasado con la llegada de los OnePlus 7 y 7 Pro, y siguen la misma estela en 2020, pero dando una vuelta de tuerca. Si el año pasado el OnePlus 7 todavía conservaba algo de aquel espíritu de flagship killer, este año lo vemos en el hardware, pero el precio aumenta hasta los 709 euros en un OnePlus 8 que supone una mejora bastante discreta sobre el anterior OnePlus 7T (que costaba 599 euros).

Poco queda de la OnePlus que venía a reventar el mercado con precios de derribo. El espíritu de la marca que destaca sobre todo la fluidez está presente en el hardware (e incluso más con esa pantalla de 90Hz), pero no en el coste final.

El OnePlus 8 conserva la pantalla de 90Hz con resolución FullHD y la cámara triple, aunque aquí perdemos el teleobjetivo en favor de una más que dudosa lente macro. La experiencia con la cámara nos deja algo fríos, por este motivo y por otros como un procesado agresivo o una lente angular muy mejorable. Donde no hay queja alguna es en la potencia. El Snapdragon 865 saca pecho en cualquier situación y hace que la fluidez sea constante, aunque aquí también ayudan los 90Hz y OxygenOS, que sin duda se mantiene como el punto diferencial de la marca. El diseño y una autonomía más dilatada ponen la guinda a un smartphone muy completo y que puede pelear sin problema en los primeros escalones de la gama alta.

La llegada del 5G es uno de los argumentos de venta y "excusa" del aumento de precio (pasa en más marcas, no solo en OnePlus), pero lo cierto es que esto, de momento, es más una característica "future ready" y no algo que vaya a suponer un impacto en la experiencia.

8,9 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,75 Cámara8 Software9 Autonomía8,75 A favor Gran diseño con acabados excelentes.

La experiencia con la pantalla es muy buena a pesar del FullHD.

Rendimiento de nivel.

OxygenOS es una de las mejores capas en Android. En contra La lente macro supone un paso atrás con respecto al modelo anterior.

El acabado mate es muy bonito, pero resbala mucho.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.