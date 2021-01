OnePlus fusionará parte de su I+D con Oppo y Realme: los próximos dispositivos tendrá mas características en común

A menudo hemos visto teléfonos móviles de diferentes marcas asiáticas que comparten características y similitudes. Esto no siempre es por casualidad, grandes compañías o consorcios muchas veces comparten avances entre las diferentes marcas que poseen para impulsarlas en el mercado y ahorrar gastos. Lo va a hacer también OnePlus, que ha confirmado que integrará su I+D con el de Oppo y Realme.

En declaraciones a Android Authority un representante de OnePlus confirmó la noticia después de que saliese un informe reciente acerca de ello. Según indican, integrarán "algunas capacidades de I+D" con tal de "maximizar mejor los recursos y posicionar aún más a OnePlus para su crecimiento".

Bajo el ala de OPLUS

La fusión se realizará con OPLUS, el "inversor a largo plazo" de OnePlus. Para poner algo de contexto, OPLUs es un holding que se hace cargo de OnePlus, Oppo y Realme. Las tres marcas de teléfonos chinas unieron fuerzas y desde hace unos meses Pete Lau, cofundador de OnePlus, es vicepresidente de OPLUS.

Estas tres empresas además forman parte de BBK Group, un gigante de la telefonía móvil que también tiene por ejemplo a Vivo. Eso sí, Vivo ha dejado claro que para ellos los otros tres son competidores en el mercado.

Se espera sin embargo que se mantenga cierto nivel de independencia en el desarrollo de los dispositivos de las tres marcas. Según el propio portavoz de OnePlus ha comentado, "OnePlus continuará operando de forma independiente y trabajando para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible". Es decir, seguramente veamos una misma cámara o avances en baterías pero no vamos a tener la misma capa de personalización en las tres marcas por ejemplo.

Esto, de todos modos, no debería pillar por sorpresa a nadie. Desde hace un tiempo Oppo y OnePlus han compartido características y avances entre ellos. Por ejemplo tenemos el vidrio electrcrómico de OnePlus Concept One que posteriormente llegó al Oppo Reno 5 Pro Plus. También el "AirDrop" común de varias marcas asiáticas.

Esta asociación quizás ayude a las marcas chinas implicadas a competir con más soltura con los grandes del mercado móvil. Samsung, Huawei o Apple por ejemplo tienen mayores capacidades para invertir en I+D mientras que "pequeños" fabricantes móviles lo tienen más complicado. Veremos en los próximos meses en qué resulta esta fusión de las tres marcas.

