Vivo llega a España el próximo trimestre: "OPPO, OnePlus y Realme son competidores y nosotros vamos a por todas", Seon-Il Hwang, vicepresidente de Vivo Europa

Sigue el avance internacional de fabricantes chinos y el nuevo en llegar al mercado es Vivo, que desembarca en Europa el próximo trimestre, incluyendo España, con la ambición de llegar al top de ventas de smartphones.

Hemos hablado con varios de los directivos responsables del aterrizaje de la empresa en el viejo continente, entre ellos Seon-Il Hwang, vicepresidente de Vivo Europa, para entender cuál será su estrategia, cómo pretenden diferenciarse del resto de fabricantes y sobre su futuro más allá de los smartphones.

"No queremos seguir la típica estrategia de empresa china"

Vivo es parte del gigante BBK Electronics, al que también pertenecen OnePlus, OPPO y Realme, y justo lo primero que nos deja claro Seon es que ellos quieren marcar las diferencias con estos tres fabricantes. "Somos una empresa completamente independiente y consideramos a OPPO, OnePlus y Realme como competidores", y continúa diciendo: "hay mercados en Asia en los que OPPO y Vivo están dentro del top de ventas, así que allí ya se percibe una diferencia. Si no fuera así, alguno de los dos no estaría en esa posición".

Cuando preguntamos cómo planean dejarle claro al consumidor esa diferencia, el vicepresidente de Vivo Europa nos dice que "con una visión fresca del mercado y muy centrada en cada país; no queremos seguir la típica estrategia de empresa china que crea una central en Europa, busca distribuidores para el producto y ya. Para nosotros, lo primero es construir una marca fuerte".

En este punto, Ivan Polojac, Senior Manager Brand and Corporate PR de Vivo Europa, interviene para explicar que "otras empresas hacen campañas globales o se centran solo en el producto, pero nosotros llevamos trabajando más de medio año con una consultora para conocer el mercado español. Ni los gustos ni las necesidades son las mismas en China, que en Reino Unido o que en España, por eso hemos hecho una investigación de mercado con 90.000 usuarios y adaptaremos nuestra estrategia a cada mercado". A lo que Seon añade "más local es más global", y nos confirman que en España cuentan con un equipo de unas 20 personas para gestionar la marca aquí.

Vivo NEX 3

Por otro lado, dicen ser conscientes de los riesgos que entraña ser "los nuevos y los últimos en llegar", y nos insisten en que su comunicación no irá centrada en la "fuerza bruta de las especificaciones", sino en la "tecnología con sentido". Y aquí nos explicaron, por ejemplo, que tener 100 megapíxeles no les sirve como argumento si no ofrecen mejor calidad que otro sensor con menos megapíxeles.

Nos aclararon también sus diferentes marcas dentro del paragüas Vivo:

NEX . En la que engloban sus teléfonos flagship y con la última tecnología. Por ejemplo, presumen de que el primer Vivo NEX fue "el primer teléfono realmente sin marcos en la pantalla".

. En la que engloban sus teléfonos flagship y con la última tecnología. Por ejemplo, presumen de que el primer Vivo NEX fue "el primer teléfono realmente sin marcos en la pantalla". IQOO . Marca enfocada a lo que llaman "high performance", es decir, al desempeño y la potencia, aunque por ahora no llegará a Europa.

. Marca enfocada a lo que llaman "high performance", es decir, al desempeño y la potencia, aunque por ahora no llegará a Europa. Vivo . Línea que quieren asociar al diseño, moda y a la "tecnología con sentido". Y aquí distinguen los modelos con consonantes: U (gama de entrada centrada en venta online), Z (potencia en gama de entrada), Y (especificaciones más equilibradas en gama media), S (centrado en el selfie y el diseño en gama media) y V (diseño y tecnología en gama media/alta, en China los engloban en la familia X).

. Línea que quieren asociar al diseño, moda y a la "tecnología con sentido". Y aquí distinguen los modelos con consonantes: (gama de entrada centrada en venta online), (potencia en gama de entrada), (especificaciones más equilibradas en gama media), (centrado en el selfie y el diseño en gama media) y (diseño y tecnología en gama media/alta, en China los engloban en la familia X). Apex. Teléfonos conceptuales que definen las líneas que seguirán en el futuro. El último anunciado es el Vivo APEX 2020.

La única pista que nos dieron es que en España van a empezar a comercializar teléfonos de la familia Vivo sobre todo con foco en la gama media (así que seguramente veamos algún modelo Y, S o V).

Sobre Xiaomi y la estrategia para posicionar la marca Vivo

De izquierda a derecha: Ivan Polojac, Senior Manager Brand and Corporate PR Europe | Lei Sang, Senior Manager Product PR Europe | Thomas Kahmann, Director PR Europe | Seon-Il Hwang, VP Brand, PR, eCommerce Region Europe

Como sucedió con la llegada de OPPO y Realme, las miradas se centran en Xiaomi, que, según Kantar, rozó en 2019 el tercer puesto en volumen de ventas de smartphones en Europa.

Cuando les preguntamos si van a seguir una "estrategia a lo Xiaomi" (calidad-precio), Seon nos dijo que prefieren centrarse en ellos mismos y que prefieren ir poco a poco. "Hurry is not always right", decía ("Las prisas no son buenas", que traduciríamos por aquí). "Preferimos centrarnos en los smartphones, ofrecer calidad y generar confianza en los usuarios".

Los smartwatches son el próximo paso para Vivo: que sean compatibles con cualquier fabricante, precio y batería están en su lista de deseos.

¿Significa eso que sólo traerán smartphones a Europa? "El siguiente paso serán los accesorios para esos smartphones, pero estamos muy pendientes del gaming y del Internet de las Cosas", afirmaba Seon.

Le tiramos un poco más de la lengua y nos adelantó que quieren lanzar relojes inteligentes con la marca Vivo aunque, según nos dijeron, están estudiando cómo hacerlo. "Queremos que funcione bien independientemente de si tienes un smartphone Vivo o no, servirá para medir parámetros de salud, le daremos importancia a la batería para que no haya que cargarlo todos los días y el precio será fundamental". Lo que no tienen tan claro, al parecer, es el factor forma (tamaño, si será circula o no, etc.), aunque sí que irá con WearOS y que contarán con Qualcomm y Google como socios.

Les sacamos un tema delicado: si fabricantes tradicionales como LG o Sony están pasando un momento difícil en el mercado del smartphone, ¿qué tiene Vivo de diferente para competir? "Tenemos nuestra propia fábrica, invertimos mucho en investigación y desarrollo, y la prueba de lo que podemos hacer es el sensor de huellas bajo la pantalla. No innovamos por innovar", afirmaba Thomas Kahmann, director de relaciones públicas de Vivo Europa. Con lo del sensor de huellas bajo la pantalla se refería al Vivo X20 Plus UD, que fue el primer smartphone en contar con él y que probamos por primera vez en el CES 2018.

Vivo X20 Plus UD

Seon completó el mensaje de su compañero diciendo que en Vivo "no innovamos por innovar. Además, lanzaremos un centro de diseño en Europa para adaptarnos a los gustos y necesidades de los europeos". Nos aclararon que también se van a subir al carro del 5G con smartphones compatibles y al de la inteligencia artificial. En este último apartado, cuentan en China con su propio asistente, Jovi, que, según nos confirmaron, acumula 190 millones de usuarios.

¿Cómo van a vender sus smartphones? "No somos Samsung, Apple o Huawei y no podemos cubrir toda la demanda", confiesa Seon. "Estamos hablando con todas las operadoras porque en Europa el mercado smartphone es la mitad de operadoras y la otra mitad mercado libre", por lo que se espera que utilicen ambos canales para comercializar sus smartphones.

Sin duda, el mercado de los smartphones se pone aún más interesante con la llegada de Vivo, que vendió más de 110 millones de smartphones en 2018. Veremos qué recepción tiene, aunque parece cada vez más claro que los dinamizadores del sector están viniendo desde China.