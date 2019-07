Y los móviles chinos dominarán el mundo: algo pasa cuando LG, Apple y Samsung pierden y Huawei o Xiaomi ganan ventas

El mundo de los móviles no es lo que era. Los grandes fabricantes tradicionales no paran de perder terreno frente a los fabricantes chinos, que liderados por Huawei le están robando la cartera a los Samsung, Apple, LG o Sony -estas dos últimas menos relevantes, desde luego- de toda la vida.

Los últimos resultados fiscales de estas empresas lo demuestran: Samsung no logra que sus S10 triunfen, Apple y sus iPhone ya no son lo que rean, y mientras Huawei crece a lo bestia a pesar de la crisis por la guerra comercial.

Samsung y Apple eran claras referentes en el mercado hasta no hace mucho, pero la evolución del segmento de los smartphones ha hecho que cambien las tornas: los fabricantes chinos han ido ganando terreno, y empresas tradicionalmente protagonistas han ido perdiéndolo.

Si hacemos memoria, podemos ver cómo en el primer trimestre de 2016 Samsung y Apple tenían entre ambas un 39,2% del mercado móvil. Mientras, Huawei, OPPO y Vivo (Xiaomi no aparecía en esa foto aún) sumaban** un 18,7%** según datos de IDC.

En el primer trimestre de 2019, tres años después, la cosa ha cambiado de forma sensible. Samsung y Apple suman un 34,8% de cuota, pero Huawei, Xiaomi, Vivo y OPPO suman un arrollador 42,6% de cuota conjunta.

Estos fabricantes chinos dominan por tanto el mercado, y lo han logrado robándole la cartera en parte a Samsung y Apple y en parte a las "pequeñas grandes" como LG o Sony, cuya relevancia se ha reducido a mínimos históricos.

Apple, que por ejemplo llegó a tener una cuota de mercado del 19,6% en el último trimestre de 2017, pasaba a tener tan solo el 11,8% en el primer trimestre de 2019. En los datos fiscales presentados ayer la empresa de Cupertino reconocía unas pérdidas del 12% en ventas en cuanto a los iPhone.

Ya habían perdido un 17% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior: la desaceleración de esa parte de negocio de Apple es un hecho, y ahora la firma ha dado un giro notable para impulsar sus servicios.

Samsung, por su parte, no levanta cabeza con sus gamas altas. Le salvan un poco la papeleta los Galaxy A, pero los Galaxy S10 en sus diferentes variantes no han logrado capturar el interés del público, y esta firma indicó que en este trimestre se había experimentado una "debilidad en ventas" en el S10 y una "demanda estancada para productos premium".

LG lleva tiempo también con una división de móviles de capa caída: su negocio se contrajo un 21,3% en el segundo trimestre de 2019 y sigue dando pérdidas. Los responsables de la empresa surcoreana culparon también a esa falta de demanda a la que aludía Samsung, pero también a la "agresiva estrategia de precios de las marcas chinas".

Mientras tanto Sony presentaba también resultados decepcionantes con ventas de tan solo 900.000 terminales en el segundo trimestre. Han tenido que revisar sus estimaciones para todo el año y ahora prevén vender 4 millones de terminales para el año fiscal 2019 (del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020) en lugar de los 5 que habían proyectado. Hace cinco años vendieron 8 veces más: 40 millones de teléfonos.

Esos resultados contrastan con los de una Huawei imparable en ventas. La firma china ha crecido de forma notable, nada menos que un 24% en móviles, a pesar del bloqueo de los Estados Unidos y de una crisis comercial que desde luego afectó y afecta sin duda a sus ventas en todo el mundo.

En Xiaomi todavía no han dado cifras del último trimestre, pero en el trimestre pasado, el primero de 2019, demostraron estar en muy buena forma: vendieron 27,9 millones de móviles y crecieron un 16,2% en ingresos frente al primer trimestre de 2018.

OPPO y Vivo, algo menos populares en nuestro país, son verdaderos gigantes en China y según datos de IDC mantienen una lucha clara con Xiaomi para acabar desbancando a Apple, que de momento es el tercer fabricante en términos de unidades vendidas a nivel global.

Huawei smartphones Q2 sales were traditionally much more stronger than on Q1 (32.5% more on average).



This year after Trump's veto it is 0%. That's quite the effect pic.twitter.com/x3dQlOePDA