Vivo APEX 2020: un concepto con cámara frontal "invisible" y pantalla curvada hasta 120º que anticipa móviles sin bordes ni botones físicos

El Vivo APEX del año pasado llegaba con apenas marcos y un lector de huellas que funcionaba en cualquier parte de la pantalla. Ahora llega la tercera generación del concepto de móvil de Vivo, fabricante chino perteneciente al mismo grupo que OPPO y OnePlus. Es el Vivo APEX 2020. Un móvil que aunque previsiblemente nunca lleguemos a poder comprarlo, sí es muy interesante por las ideas que plantea.

El Vivo APEX 2020 es un móvil espectacular, como no podía ser de otra manera al tratarse de un concepto. Se trata de un smartphone que explora la eliminación completa de los marcos laterales gracias a una pantalla curva. Si a esto le añadimos que incorpora una cámara frontal bajo la pantalla, tenemos un producto muy cercano al idea del móvil sin marcos.

Ficha técnica del Vivo APEX 2020

Vivo APEX 2020 Pantalla 6,45" FullHD+

Flexible 120º Procesador Qualcomm Snapdragon 865 Memoria 12 GB Almacenamiento 256 GB Batería Por determinar

Carga rápida inalámbrica 60W Software Android 10 Cámara Principal: 16MP, zoom óptico 5-7.5x

Secundaria: 48MP, gimbal Cámara frontal 16MP, bajo pantalla Dimensiones y peso 157.25 x 66.2 x 8.8 mm

169 g Otros 5G, lateral táctil de volumen, sensor de presión de encendido

Un diseño con pantalla curva y con botones virtuales táctiles

Estos móviles concepto difícilmente se pondrán a la venta, pero la compañía sí los ha fabricado. Es decir, cuando una marca presenta un concepto significa que lo ha construido y pese a que no funcione del todo estable, la tecnología detallada se ha implementado. Si bien, no sabemos el estado real de madurez de este proyecto ya que no hemos podido probarlo, al contrario que con el OnePlus Concept One.

La principal característica del Vivo APEX 2020 es el diseño, con una pantalla curva de 6,45 pulgadas FullHD+ que se dobla en un ángulo de hasta 120 grados en ambos lados, lo que elimina prácticamente los bordes laterales y los biseles de la vista frontal. Esto da un aspecto de todo pantalla y de hecho Vivo ha decidido eliminar los botones físicos como el de encendido o los de volumen.

Esta pantalla 'waterfall' de 120 grados es un paso adelante respecto a lo que vimos en OPPO en julio de 2019, que alcanzaba los 88 grados. Es interesante ver cómo el grupo BBK Electronics aprovecha cada marca para mostrar sus distintas innovaciones, siendo este Vivo APEX probablemente el elegido para mostrar las tecnologías más punteras.

En el interior del Vivo APEX 2020 se incorpora un procesador Snapdragon 865, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Unos componentes de última generación que ya se encuentran accesibles en otros modelos. Más interesante es la apuesta en batería y carga. Vivo no da datos sobre el número de miliamperios-hora del APEX 2020, ya que al fin y al cabo tampoco llegaremos a utilizarlo. Pero sí explica las características de su nuevo sistema de carga inalámbrica FlashCharge de 60W, que promete la recarga de 2.000 mAh en 20 minutos.

Otra novedad del Vivo APEX 2020 es la inclusión de una cámara frontal "invisible". Se trata de una cámara frontal bajo la pantalla. Mediante la disposición de píxeles de la pantalla y el diseño del circuito, Vivo explica que han logrado aumentar con éxito la transmisión de la luz justo encima de la cámara hasta 6 veces, por lo que se reduce la interferencia óptica y permite hacer la fotografía. El sensor utilizado es de 16 megapíxeles y utiliza la técnica 'Pixel binning'.

Para la cámara trasera, el Vivo APEX 2020 recoge una de las tendencias que estamos viendo este año; el de los móviles con zoom potenciado. El APEX 2020 incorpora un zoom óptico continuo con aumentos de entre 5x y 7.5x gracias a una combinación de lentes de 4 grupos. El sensor secundario viene con 48 megapíxeles y según Vivo, incorpora un sistema de gimbal para mejorar su estabilización un 200%. Si bien no queda claro hasta qué punto se diferencia de otros sistemas OIS que ya vienen incorporados en muchos móviles de gama alta.

Gracias al modem X55 de Qualcomm, estamos también ante un móvil con conectividad 5G.

Vivo APEX 2020, un 'concept phone' en blanco y negro

Del Vivo APEX 2020 no hay ni precio ni disponibilidad. Si bien sí explican que este concepto de móvil lo han fabricado en color negro y otro en color blanco. Sin duda un móvil de lo más llamativo que será muy interesante tener en mano para ver cómo se comporta esa cámara bajo la pantalla y hasta qué punto las pantallas curvadas con ángulos tan elevados mejoran (o no) la experiencia del dispositivo. No deja de ser un concepto, pero es interesante ver cómo fabricantes como Vivo nos ofrecen pequeños anticipos de lo que puede llegar en el futuro.